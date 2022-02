Belden : L'Internet industriel des objets (IIoT) et la valeur de...

Les mots à la mode dans l'industrie peuvent être épineux. Bien qu'ils soient fréquemment utilisés pour engager une conversation sur les tendances et les innovations, les termes évoluent constamment et peuvent représenter des concepts différents pour des personnes différentes.

L'Internet des objets (IoT) en est un exemple. Ce terme générique est utilisé dans la plupart des industries pour décrire une tendance croissante dans le déploiement d'appareils intelligents. Ces appareils sont intégrés à des capteurs, des logiciels et d'autres technologies qui leur permettent de communiquer et d'échanger des données avec d'autres appareils et systèmes via Internet.

Selon IoT Analytics , il y aura plus de 27 milliards d'appareils IoT connectés dans le monde d'ici à 2025. Puisque ces périphériques se connectent à un réseau, il devient impératif de disposer d'une latence plus faible, de davantage de bande passante et d'une sécurité accrue, ainsi que d'une infrastructure réseau capable de prendre en charge ces exigences (en plus des besoins toujours croissants de traitement des données).

Puisque les appareils connectés commencent aussi à s'imposer dans les applications et les secteurs industriels, le terme Internet industriel des objets (IIoT) a également été largement adopté. De notre point de vue, ce terme décrit un environnement dans lequel les appareils intelligents (en l'occurrence, du matériel utilisé pour gérer les charges de travail liées à l'automatisation industrielle, tel que les capteurs, les IHM, les E/S distantes, etc.) sont connectés à un réseau en vue de partager des données de valeur à des fins de prise de décision.





Il existe d'innombrables types de données qui peuvent être échangées dans une installation IIoT, des données environnementales (température, humidité, etc.) et opérationnelles (vitesse, débit, etc.) aux données réseau (données par paquets, SNMP, etc.).



La plupart de ces données peuvent être utiles à l'organisation qui les collecte. Comment savoir si les données sont utiles ? Elles doivent respecter les critères suivants :

Bénéfiques : elles mesurent quelque chose qui vaut la peine d'être connu/amélioré

elles mesurent quelque chose qui vaut la peine d'être connu/amélioré Accessibles : elles sont disponibles pour les décideurs ou les processus de prise de décision

elles sont disponibles pour les décideurs ou les processus de prise de décision Portables : elles se déplacent en toute transparence entre des systèmes disparates

elles se déplacent en toute transparence entre des systèmes disparates Contextualisées : elles sont comprises par les décideurs ou les processus décisionnels

elles sont comprises par les décideurs ou les processus décisionnels Sécurisées : elles sont uniquement disponibles pour les systèmes autorisés

Pour que les données soient utiles, elles doivent également fournir des informations précieuses qui peuvent être traduites en actions. Par exemple :

À mesure que votre entreprise devient plus centrée sur les données, vous devez impérativement mettre en œuvre une infrastructure appropriée pour tirer parti de la mine de données utiles offerte par les systèmes IIoT.

Comment collecter les données ?

En raison de leur valeur, ces données sont souvent désignées sous le terme « d'or » au sein d'une entreprise.



Pensez à la façon dont on obtient l'or. Avant de devenir un produit de valeur, il passe par un processus unique :

Prospection Construction des infrastructures Extraction Transport Affinage

À chaque étape de ce processus complexe, des outils sont déployés (tels que des outils miniers) pour tirer de la valeur des actifs (terrains) affectés par le processus.



À l'instar de l'extraction d'or, le processus de data mining IIoT est complexe, mais il suit une logique similaire. Pour que les données IIoT présentent de la valeur pour votre organisation, il convient de déployer les bons outils en vue de les collecter et de les traiter, afin d'obtenir des informations utiles à partir des actifs affectés.



Les outils qui rendent cela possible dans les environnements industriels sont des solutions de périphérie industrielle (solutions de Edge Computing).



L'Edge Computing industriel, sous-ensemble de solutions de périphérie industrielle, s'impose comme un outil précieux pour réaliser les étapes 2 à 4 du processus d'exploration de données IIoT ci-dessus. (Ce point sera abordé plus en détail dans notre prochain blog.)



Belden peut vous aider dans tous les aspects de votre parcours

Où que vous en soyez dans votre parcours de transformation numérique, que vous envisagiez simplement cette possibilité ou que vous ayez déjà investi dans l'infrastructure pour accompagner la prolifération des appareils connectés, Belden est là pour vous servir de conseiller de confiance.

Nos solutions vous aident à créer une infrastructure industrielle pour porter vos objectifs de Edge Computing et IIoT. Nous vous aidons non seulement à transporter et protéger vos données, mais aussi à en extraire de la valeur.



Tout au long de 2022, nous lancerons une série de passerelles Edge industrielles robustes et de capacités d'orchestration qui fourniront à vos opérations industrielles des fonctionnalités Edge Computing sécurisées, flexibles et évolutives. Abonnez-vous à notre blog pour rester au fait des informations.

Matt Wopata, Technical Edge Product Manager de Belden, m'a aidé à rédiger ce blog. Il est une ressource formidable qui peut répondre à toutes vos questions IIoT. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail (Jeremy.Friedmar@belden.com) ou à contacter Matt (Matthew.Wopata@belden.com).