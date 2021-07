Believe : UBS initie avec une opinion 'neutre'

UBS a initié mardi la couverture du titre Believe, le spécialiste de la distribution musicale digitale, avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 15 euros.



Dans une note de recherche, le broker explique que les perspectives de l'industrie musicale sont 'séduisantes' et que Believe, qui accompagne les artistes et labels indépendants, bénéficie de plusieurs moteurs de croissance.



'Au cours des 10 prochaines années, le marché mondial du disque pourrait doubler pour dépasser les 40 milliards de dollars, à la fois sous l'effet du streaming mais aussi d'autres vecteurs, comme l'apparition de nouveaux créateurs de contenus et de services et de nouvelles formes de monétisation via les réseaux sociaux, le fitness, la télévision et le cinéma, les jeux vidéo, les podcasts et les retransmissions live', explique le courtier.



En dépit de ces perspectives favorables, UBS juge toutefois que le titre Believe est 'correctement valorisé' à ses niveaux actuels.



