Allégations de verrouillage du parti auxquelles est confronté le PM britannique Johnson

La police a enquêté sur 12 rassemblements à Downing Bourse et au Cabinet Office après qu'une enquête interne ait révélé que le personnel de Johnson avait profité de soirées alcoolisées, le leader britannique ayant lui-même participé à quelques-uns de ces événements.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des rapports sur les fêtes et ce que Johnson a dit à leur sujet :

30 nov. - Premier rapport sur les fêtes de Noël de l'administration centrale

Le journal The Mirror rapporte que des fêtes de Noël ont eu lieu dans des bureaux du gouvernement, dont celui de Johnson à Downing Bourse, en décembre 2020, alors que de tels rassemblements étaient interdits.

Des rapports ultérieurs des médias incluent une photo de Johnson animant un quiz de Noël en ligne pour son personnel, assis aux côtés d'un fonctionnaire drapé de guirlandes.

1er déc. - Démenti de Johnson

Interrogé par le chef du parti travailliste de l'opposition sur les rapports concernant une fête de Noël en décembre 2020, Johnson déclare au Parlement : "Toutes les directives ont été suivies à la lettre au No. 10".

7 déc. - Vidéo du personnel plaisantant sur la fête

ITV News publie une vidéo ayant fait l'objet d'une fuite montrant le personnel de Johnson riant et plaisantant lors d'une conférence de presse fictive sur la manière d'expliquer un rassemblement à Downing Bourse.

Dans la vidéo, Allegra Stratton, alors attachée de presse de Johnson, déclare : "Cette fête fictive était une réunion d'affaires, et elle n'était pas socialement distante."

8 déc. - Johnson s'excuse, un assistant démissionne

Johnson déclare au Parlement : "Je m'excuse sans réserve pour l'offense que (le clip de Stratton) a causée dans tout le pays, et je m'excuse pour l'impression qu'il donne.

"On m'a assuré à plusieurs reprises depuis que ces allégations ont émergé qu'il n'y avait pas de fête et qu'aucune règle du COVID n'a été enfreinte... si ces règles ont été enfreintes, il y aura des mesures disciplinaires pour toutes les personnes impliquées."

Stratton démissionne.

9 déc. - Publication des détails de l'enquête

Le gouvernement déclare que le plus haut fonctionnaire britannique, Simon Case, dirigera une enquête sur les trois rassemblements présumés. Après des reportages supplémentaires dans les médias, l'enquête est élargie pour couvrir d'autres rassemblements.

17 déc. - L'enquêteur principal se retire

Case se retire après des rapports indiquant qu'un événement a eu lieu dans son propre bureau. Le gouvernement déclare que l'enquête sera conclue par la haute fonctionnaire Sue Gray.

19 déc. - Publication d'une photo de la Garden Party

Le journal The Guardian publie une photo de Johnson et de plus d'une douzaine d'autres personnes buvant du vin dans le jardin de la Bourse de Downing Bourse qui, selon lui, a été prise pendant le verrouillage le 15 mai 2020.

20 déc. - Johnson affirme que la garden party était du travail

"C'étaient des gens au travail qui parlaient de travail", a déclaré Johnson lorsqu'on l'a interrogé sur la photo du Guardian.

10 janvier - Publication d'une invitation à la fête de la part de l'assistant de Johnson

ITV publie un e-mail envoyé par Martin Reynolds, principal secrétaire privé de Johnson, à plus de 100 employés de Downing Bourse le 20 mai 2020, les invitant "après ce qui a été une période incroyablement chargée... (à) quelques boissons socialement distantes dans le jardin du No10 ce soir ... et apportez votre propre alcool !"

ITV a déclaré qu'une quarantaine de membres du personnel s'étaient réunis, dont Johnson et sa compagne Carrie, même si à l'époque le panorama social entre ménages était limité à deux personnes à l'extérieur.

12 janvier - Le Premier ministre déclare avoir assisté à un rassemblement de confinement

Johnson déclare au Parlement avoir assisté à un rassemblement le 20 mai 2020 dans le jardin de la Bourse et s'excuse.

"Lorsque je suis allé dans ce jardin... pour remercier des groupes de collaborateurs avant de retourner dans mon bureau 25 minutes plus tard pour continuer à travailler, j'ai cru implicitement qu'il s'agissait d'un événement professionnel", a-t-il déclaré. Son attaché de presse affirme qu'il n'a pas vu l'e-mail de Reynolds.

Le journal The Times cite des législateurs conservateurs qui affirment que M. Johnson leur a dit plus tard qu'il ne pensait pas avoir personnellement fait quelque chose de mal et qu'il a dit "nous prenons des coups pour quelque chose que nous ne méritons pas".

13 janvier - La police refuse d'enquêter sur les rassemblements

La police britannique déclare qu'elle n'enquêtera pas sur les rassemblements de Downing Bourse, à moins que l'enquête de Gray ne trouve des preuves d'infractions criminelles potentielles.

14 janvier - Le PM s'excuse auprès du Palais de Buckingham

Le bureau de Johnson présente ses excuses à la Reine Elizabeth après qu'il soit apparu que le personnel a fait la fête tard dans la nuit à Downing Bourse la veille des funérailles de son mari, le Prince Philip, en avril 2021, alors que le panorama intérieur était interdit. Johnson était à sa résidence de campagne ce jour-là, selon son porte-parole.

L'une de ces fêtes était un événement de départ pour James Slack, ancien directeur des communications, qui s'excuse et déclare que le rassemblement "n'aurait pas dû avoir lieu au moment où il s'est produit".

17 janvier - Un ancien collaborateur affirme que Johnson était au courant de la fête de mai 2020

Dominic Cummings, un ancien conseiller principal de Johnson, se dit prêt à "jurer sous serment" que le premier ministre était au courant de la fête du 20 mai 2020.

Cummings affirme que lui et au moins un autre conseiller ont dit à Reynolds que la soirée ne devait pas avoir lieu et que cet avertissement a été envoyé par e-mail. Selon M. Cummings, M. Reynolds a dit qu'il vérifierait auprès de M. Johnson s'il était d'accord pour que les boissons aient lieu, et il est sûr que M. Reynolds l'a fait.

24 janvier - Rapport sur un rassemblement pour l'anniversaire de Johnson en 2020

ITV News affirme que jusqu'à 30 personnes ont assisté à l'événement d'anniversaire de Johnson du 19 juin 2020 au 10 Downing Bourse, au cours duquel il a reçu un gâteau tandis que sa femme a entonné un refrain de 'Happy Birthday'. Le bureau de Johnson confirme que le personnel s'est réuni brièvement après une réunion mais conteste qu'il s'agissait d'une fête.

25 janvier - La police dit avoir ouvert une enquête

La police métropolitaine de Londres déclare avoir commencé à enquêter sur "un certain nombre d'événements" qui ont eu lieu à Downing Bourse et dans d'autres ministères après avoir reçu des informations de l'enquête de Gray.

31 janvier - Gray fournit un rapport initial condamnant certains comportements au sein du gouvernement comme étant "difficiles à justifier".

"Certains des événements n'auraient pas dû être autorisés à avoir lieu", dit-elle. "D'autres événements n'auraient pas dû être autorisés à se développer comme ils l'ont fait".

Le gouvernement déclare que son rapport complet sera publié après la conclusion de l'enquête de police.

29 mars - La police dit qu'elle émettra les 20 premières amendes

La police a déclaré qu'une première série de 20 amendes serait émise suite aux rassemblements et que d'autres amendes étaient possibles.

12 avril - Le gouvernement confirme que Johnson et Sunak seront mis à l'amende

La police déclare que le nombre total d'amendes à émettre est maintenant supérieur à 50, et un porte-parole de Johnson déclare que le premier ministre et Sunak ont été informés par la police qu'ils seront mis à l'amende.