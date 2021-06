BELIEVE : et FACEBOOK signe un partenariat de distribution

© AOF 2021

TuneCore, leader de la distribution numérique en ligne pour les artistes DIY et filiale de Believe, a été choisi comme partenaire de distribution privilégié pour le programme “Independent Artist” de Facebook. En lançant ce programme, le réseau social permet désormais aux artistes et créateurs indépendants de partager leur musique sur toutes les fonctionnalités de Facebook et Instagram plus facilement. Ce partenariat élargi augmente les possibilités offertes aux artistes de communiquer avec leurs fans et de créer la bande son des activités sociales des utilisateurs de ces réseaux.