Le 17 juin 2024 à 08:02

A la suite des acquisitions réalisées dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat BidCo sur les titres en circulation de la société Believe, Upbeat BidCo détient 85,04% du capital et 73,27% des droits de vote de Believe. Par conséquent, le flottant de l'action Believe se trouve ainsi ramené à 14,96 % du capital. Le fait que le flottant représente moins de 15% du capital devrait emporter la sortie prochaine de l'action Believe de certains indices boursiers auxquels appartient actuellement Believe.



Conformément au calendrier de l'Offre publié par l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre sera ouverte jusqu'au 21 juin 2024 inclus et, s'agissant d'une offre publique d'achat simplifiée, elle ne fera pas l'objet d'une réouverture.



Les résultats définitifs de l'offre devraient être publiés le 25 juin 2024 au plus tard.