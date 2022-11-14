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    BLV   FR0014003FE9

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Believe : Document AMF CP. 2022DD871551

14/11/2022 | 18:25
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2022DD871551

14 novembre 2022

FR0014003FE9 - DD154100

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Siparex XAnge Venture, FCPI LBP Innovation 12 personne morale liée à Nicolas Rose, Représentant légal d'un membre du Conseil d'administration (censeur)

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BELIEVE

LEI : 969500WGEAZ8YE4UAI86

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014003FE9

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 9.5000 Euro

VOLUME : 382 510.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 9.5000 Euro

VOLUME : 382 510.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Believe SA published this content on 14 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2022 17:24:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Nbr Employés 1 565
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TendancesHaussièreHaussièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 10
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