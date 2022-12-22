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    BLV   FR0014003FE9

BELIEVE

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Believe : Document AMF CP. 2022DD877271

22/12/2022 | 20:37
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2022DD877271

21 décembre 2022

FR0014003FE9 - DD154691

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Denis Ladegaillerie, Président - Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BELIEVE

LEI : 969500WGEAZ8YE4UAI86

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014003FE9

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.4000 Euro

VOLUME : 67 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.4000 Euro

VOLUME : 67 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Believe SA published this content on 22 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2022 19:34:16 UTC.


© Publicnow 2022
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Tréso. nette 2022 246 M 261 M -
PER 2022 -275x
Rendement 2022 -
Capitalisation 979 M 1 038 M -
VE / CA 2022 0,95x
VE / CA 2023 0,79x
Nbr Employés 1 565
Flottant 100%
Graphique BELIEVE
Durée : Période :
Believe : Graphique analyse technique Believe | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BELIEVE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 10,20 €
Objectif de cours Moyen 15,51 €
Ecart / Objectif Moyen 52,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Denis Ladegaillerie Managing Director
Xavier Dumont Chief Financial Officer
Laurent Taupin Chief Technical Officer
Isabelle Andres Chief Technology, Operations & Product Officer
Béatrice Dumurgier Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BELIEVE-39.64%1 039
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.-8.64%43 556
HYBE CO., LTD.-49.86%5 447
CLOUD MUSIC INC.-51.37%2 071
JYP ENTERTAINMENT CORPORATION33.93%1 708
SM ENTERTAINMENT CO., LTD.7.55%1 437