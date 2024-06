Il est précisé qu'à la suite de la réalisation effective de l'apport par M. Denis Ladegaillerie des 10 851 320 actions BELIEVE susvisées à Upbeat Bidco, qui doit intervenir le 24 juin 2024, et en tenant compte de la perte de 10 851 320 droits de vote attachés aux actions apportées, Upbeat Bidco détiendra 95 664 105 actions BELIEVE représentant 95 664 105 droits de vote, soit 94,99% du capital et 93,68% des droits de vote de la société, sur la base d'un capital qui sera alors composé de 100 708 785 actions représentant

Euronext Paris, BNP Paribas1 et Goldman Sachs Bank Europe SE, ont fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société BELIEVE, soit du 3 juin au 21 juin 2024 inclus, la société Upbeat Bidco a acquis, au prix unitaire de 15 €, (i) 8 775 267 actions BELIEVE dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris et (ii) 10 844 155 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

