26 avril 2024

Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.

BELIEVE

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 24 avril 2024, complété par un courrier reçu le 26 avril 2024, la société Upbeat Bidco1, a déclaré avoir franchi en hausse, le 18 avril 2024, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de de la société BELIEVE, et détenir à cette date, 69 835 174 actions BELIEVE représentant 118 280 896 droits de vote, soit 71,90% du capital et 77,80% des droits de vote de cette société2.

A ce jour et compte tenu des opérations exposées infra, Upbeat Bidco détient 69 835 174 actions BELIEVE représentant 80 686 494 droits de vote, soit 71,88% du capital et 71,00% des droits de vote de cette société3.

Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion le 11 février 2024 d'accords en vertu desquels certains actionnaires se sont irrévocablement engagés à céder 58 983 854 actions BELIEVE à Upbeat Bidco, société constituée ad hoc par un consortium composé de Denis Ladegaillerie4, le fonds EQT X et des fonds gérés par TCV en vue de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions de la société BELIEVE. Au résultat de l'obtention des autorisations règlementaires liées au titre du droit de la concurrence et de l'avis motivé favorable du conseil d'administration de la société BELIEVE, rendu le 18 avril 20245 sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée sans intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire que la déclarante envisage de déposer sur les actions BELIEVE, les accords ne sont plus soumis à condition suspensive. Le transfert de propriété de ces actions a été effectué, le 25 avril 2024, de sorte que la déclarante les détient désormais de façon effective.

Il est précisé que les 10 851 320 actions BELIEVE détenues à ce jour par assimilation (au sens des dispositions de l'article L. 233-9 4° du code de commerce) par Upbeat Bidco font l'objet d'un engagement d'apport irrévocable par M. Denis Ladegaillerie au profit de la déclarante, non soumis à condition suspensive, qui sera réalisé le premier jour ouvré après la clôture de l'offre publique6.

1 Société par actions simplifiée à associé unique détenue par Upbeat Midco, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, elle-même détenue (i) à hauteur de 50% par TCV Luxco XI 002 Sàrl et TCV Master Luxco Sàrl, et (ii) indirectement à hauteur de 50% par les fonds EQTX EUR SCSp et EQT X USD SCSp, gérés par EQT Fund Management Sàrl. Les fonds TCV et EQT susmentionnés financeront l'offre au moyen de prêts d'actionnaires en cascade jusqu'à Upbeat Bidco qui seront ensuite capitalisés au niveau de Upbeat MidCo et de Upbeat Bidco. Il est rappelé que M. Denis Ladegaillerie a également vocation à devenir actionnaire d'Upbeat Bidco à la suite de la réalisation de son apport de 10.851.320 actions BELIEVE à Upbeat Bidco. Compte tenu des opérations précitées, la répartition exacte du capital et des droits de vote de l'Initiateur dépendra du nombre d'actions BELIEVE acquises dans le cadre de l'offre.

2 Sur la base d'un capital composé de 97 130 351 actions représentant 152 025 468 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

3 Sur la base d'un capital composé de 97 161 351 actions représentant 113 644 103 droits de vote (tenant compte de la perte de 37 594 402 droits de vote résultant de l'acquisition par Upbeat BidCo de 58 983 854 actions BELIEVE le 25 avril 2024), en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

4 Cf. notamment communiqués diffusés par la société BELIEVE et le consortium le 12 février 2024 et D&I 224C0247 du 13 février 2024.

5 Cf notamment communiqué diffusé par la société BELIEVE le 19 avril 2024.

6 Le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifié à intervenir restant soumis à examen de l'AMF.

