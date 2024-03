Believe figure parmi les leaders mondiaux de la musique sous forme numérique. La société aide les artistes et les labels à construire leur auditoire et à bâtir leur carrière, à toutes les étapes de leur développement, sur l'ensemble des marchés locaux à travers le monde, avec respect, expertise, équité et transparence. La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,9%), Allemagne (14,9%), Europe (27,6%), Asie-Océanie-Afrique (26,2%) et Amériques (14,4%).

Secteur Production de spectacles