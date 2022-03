Believe : Une refonte du Help Center Believe !

Les artistes et les labels travaillant avec Believe le savent : quand ils ont besoin d'une information sur le fonctionnement de nos produits et services, c'est d'abord vers le Help Center Believe qu'il faut se tourner. C'est donc pour encore mieux accueillir et assister nos artistes et labels partenaires que le Help Center vient d'être entièrement repensé.

"Nous avons écouté les besoins remontés par nos clients. En proposant ce nouveau Help Center nous voulons également montrer que nous sommes soucieux de fournir le meilleur service possible.

Aujourd'hui, nous travaillons déjà sur des nouveautés sur cette plateforme et nous avons hâte de tout vous montrer."

Jérôme GOURION (Customer Support Knowledge Management Senior Leader)

Accessible depuis le 15 mars, le nouveau Help Center Believe bénéficie d'une nouvelle interface et structuration facilitant l'accès aux contenus. Déjà disponible en français et en anglais, l'accueil du Help Center permet désormais d'accéder aux rubriques suivantes :

- Premiers Pas est un parcours de lecture à travers les contenus du site pour guider la création autonome d'une première sortie musicale sur notre écosystème. On y retrouve aussi des explications sur la visualisation des performances dans Backstage ou la création d'un premier rapport financier.



- Partie la plus importante, la FAQ, contient une base d'articles régulièrement mis à jour pour répondre aux questions fréquentes sur nos produits et services : maintenance du compte Backstage, aide pour la création de sorties audio ou vidéo et à leur promotion, aide pour l'utilisation d'Analytics, réponse aux questions sur les aspects financiers et juridiques…



- La "Galerie vidéo" accueillera l'ensemble des présentations et tutoriels sur nos produits et services.



- Désormais placé directement en page d'accueil, le bouton "Nous contacter" permet d'être mis en contact avec les équipes Support de Believe en un clin d'œil. Un lien de contact est également présent dans le menu en haut de page pour être utilisé à n'importe quel moment au cours de la navigation.

- Enfin, la partie Top Articles présente les articles les plus lus par la communauté. Précédemment disponible sur le Help Center, la partie « News » est désormais uniquement accessible depuis l'accueil du Backstage.

Le Believe Help Center répond désormais aux questions les plus fréquemment posées. Nous travaillons actuellement à rendre le contenu encore plus accessible en le traduisant en 7 autres langues (chinois, allemand, italien, portugais brésilien, russe, espagnol et turc) et en créant des vidéos de présentation et des tutoriels.