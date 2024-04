Believe : a rendu un avis favorable sur l'offre d'achat

Le Conseil d'Administration de Believe s'est réuni le 18 avril 2024 afin de rendre son avis motivé favorable sur l'Offre. Rappelons que les fonds d'investissement TCV et EQT, associés à Denis Ladegaillerie, le PDG de Believe, prévoient le lancement d'une offre d'achat à un prix de 15 euros par action.



Le Conseil d'Administration, a rendu, à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'Offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de la Société, de ses salariés et de ses actionnaires.



' Le Conseil d'Administration a en particulier considéré que l'Offre est conforme à l'intérêt des actionnaires minoritaires qui souhaiteraient réaliser leur investissement, en leur permettant de bénéficier d'une liquidité immédiate et intégrale à une prime significative par rapport aux références boursières pertinentes ' indique le groupe.



Le Conseil d'Administration a recommandé aux actionnaires minoritaires poursuivant cet objectif d'apporter leurs actions à l'Offre.



' Il a enfin considéré que l'Offre était dans l'intérêt de la Société et de ses salariés, en permettant à la Société de bénéficier du soutien d'actionnaires de premier plan alignés avec son plan de développement et ayant la capacité de soutenir la Société dans la prochaine phase de croissance et de consolidation du marché ' a rajouté la direction.



