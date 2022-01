Believe : acquiert une part majoritaire dans le label Jo&Co

Believe est entré au capital de Jo&Co, un des principaux labels indépendants spécialisés dans la pop et la variété, à hauteur de 51%. Le Groupe consolide ainsi sa position sur le marché français, le sixième plus gros marché mondial (Source MiDIA 2020), tout en poursuivant la diversification de son catalogue. Cette opération va permettre à Jo&Co d’accélérer sa croissance sur le digital tout en conservant sa propre direction artistique. Le montant de cette acquisition n'a pas été révélé.



Jo&Co va bénéficier de l'innovation technologique et de l'expertise digitale de Believe pour accélérer sa transition numérique. Les artistes de Jo&Co auront désormais accès à toutes les solutions développées par Believe pour accroître leurs audiences et maximiser leur monétisation sur le digital en France et à l'international.



Believe assurera également la distribution de tous les artistes du label et pourra accompagner les artistes du label pour développer leurs activités de branding et de live.