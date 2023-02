Believe atteint 1 milliard d’euros de digital music sales

Paris, le 7 février 2023 – Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce aujourd’hui avoir franchi le cap des 1 milliard d’euros de digital music sales (DMS1) pour 2022, confirmant ainsi le succès de son modèle et de sa stratégie commerciale visant à accompagner au mieux les artistes et labels à chaque étape de leur carrière.

Les Digital Music Sales (DMS) de Believe représentent les ventes numériques de musique enregistrée des artistes accompagnés par le Groupe, en direct ou via leurs labels. Franchir l’étape de 1 milliard d’euros de DMS annuel en 2022 témoigne de la vision initiale de Believe et de son attractivité auprès des artistes et labels en tant que meilleur partenaire pour accélérer leur développement.

Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, a déclaré : « Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante comme une marque du succès continu des artistes et des labels de Believe. C’est un hommage à la force et à la passion de nos deux cœurs : nos artistes, qui, à chaque étape de leur carrière, inspirent leurs fans au travers de leur musique, et nos équipes, qui mettent expertise numérique et technologie à leur service avec respect, équité et transparence. Notre expertise numérique et notre innovation, ainsi que nos relations étroites avec nos partenaires de streaming ont donné d’excellents résultats pour nos artistes et nos labels, les aidant à augmenter leurs audiences et leurs streams à un rythme beaucoup plus soutenu que le marché. Offrir les meilleurs produits et services à tous les artistes, des amateurs aux artistes émergents jusqu’aux professionnels les plus établis, et façonner l’avenir de l’industrie de la musique en contribuant à bâtir des écosystèmes musicaux locaux forts, prospères et diversifiés, c’est notre raison d’être. »

Believe accompagne plus d’un million d’artistes à chaque étape de leur carrière dans le monde entier. Les créateurs de musique et les artistes autoproduits bénéficient des services de TuneCore pour le développement de leurs audiences auprès de plus de 150 plateformes de streaming via l’offre de Solutions Automatisées de Believe. Les services Solutions Premium de Believe comprennent Label & Artist Solutions, soutenant les labels et les artistes émergents ou établis par le biais de distribution et de marketing numérique légers, et Artist Services, qui offrent également une stratégie de marketing et de promotion, de sa conception à son exécution, aux artistes de premier plan.

Cette offre à plusieurs niveaux, associée à des équipes d’experts exceptionnelles, à une technologie propriétaire de pointe et à de solides partenariats à long terme avec les plateformes de services numériques, permet aux artistes et aux labels de Believe de monétiser au mieux leur musique à chaque étape de leur développement. Le Groupe contribue ainsi à bâtir un écosystème musical diversifié, équitable et sain, où tous les artistes et labels locaux peuvent construire des carrières durables dans le monde digital.

Lyor Cohen, Responsable Mondial de la Musique, YouTube, a commenté : « Cette étape est énorme ! C’est un nouveau signe de l’engagement de Believe à construire un écosystème digital durable pour chaque artiste dans le monde - une mission à laquelle non seulement nous rendons hommage, mais que nous partageons également à travers notre partenariat à long terme. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Believe et impatients de continuer à innover ensemble, en rendant accessible la musique aux fans du monde entier. Félicitations ! »

Jeremy Erlich, Vice-Président & Responsable Mondial de la Musique, Spotify, a commenté : « Believe est un partenaire précieux et nous les félicitons pour cette formidable étape. Permettre aux artistes de vivre de leur travail est au cœur de notre mission chez Spotify, et nous sommes fiers d’avoir contribué à aider les artistes de Believe à identifier, à se connecter et à développer leurs fans dans le monde entier. »

Rishi Mirchandani, Vice-Président, Licensing et Stratégie, Amazon Music, a commenté : « Nous sommes fiers du travail réalisé avec Believe pour apporter davantage d’opportunités de développement de carrière et d’audiences aux artistes à travers le monde. Félicitations à Believe pour cette étape, nous avons hâte de trouver ensemble de nouvelles façons permettant aux artistes et labels de partager et promouvoir leur musique. »

=======

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 610 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Contacts presse :

Manon JESSUA – manon.jessua@believe.com

Yousr ABASSI – yousr.abassi@agenceproches.com | Cellulaire : +33 6 99 45 48 64

Contact Relations Investisseurs :

Emilie MEGEL – emilie.megel@believe.com | +33 6 07 09 98 60

##







1 Les DMS sont les revenus générés par les services de plateformes numériques et les plateformes de médias sociaux avant le paiement des redevances aux artistes et aux labels.





Pièce jointe