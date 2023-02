Believe : cap franchi dans les ventes numériques de musique

Believe (+2,6%) s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir atteint la barre symbolique du milliard d'euros de ventes numériques de musique en 2022.



Ces 'digital music sales' (DMS) représentent les ventes numériques de musique enregistrées par les artistes accompagnés par le groupe, en direct ou via leurs labels.



Pour l'entreprise, le franchissement de ce cap confirme le succès de son modèle et de sa stratégie commerciale visant à accompagner les artistes et labels à chaque étape de leur carrière.



Believe - qui accompagne plus d'un million d'artistes - propose aux créateurs de musique et aux artistes autoproduits des services automatisés pour le développement de leurs audiences auprès de plus de 150 plateformes de streaming.



