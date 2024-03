Believe : demande d'une offre engageante à WMG

Believe indique que son conseil d'administration a décidé d'inviter Warner Music Group (WMG) à soumettre, au plus tard le 7 avril prochain, une offre engageante, inconditionnelle et entièrement financée pour Believe.



A cet effet, elle a donné accès à WMG à une data room incluant un niveau d'informations équivalent à celui consenti au consortium formé par le fonds EQT X, des fonds conseillés par TCV et Denis Ladegaillerie, sous réserve d'engagement de confidentialité approprié.



Pour rappel, Warner Music Group avait annoncé publiquement son intérêt pour un rapprochement potentiel avec la société spécialisée dans la musique numérique, où WMG pourrait valoriser Believe à un prix d'au moins 17 euros par action, coupon attaché.



