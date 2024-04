Believe : en nette baisse après le retrait de Warner

Plus forte baisse du marché SRD, Believe dévisse de 9,70% à 14,90 euros. Le spécialiste du marché de la musique numérique a indiqué avoir pris note de la décision de Warner Music Group de ne pas soumettre d'offre ferme de rapprochement. Le Comité Ad-Hoc examinera la situation avec toutes les parties intéressées (y compris le Consortium composé d'EQT, TCV et Denis Ladegaillerie, ainsi que les actionnaires historiques de Believe) afin de déterminer les prochaines étapes relatives à l'évolution possible du contrôle de la Société, et informera le marché en conséquence", fait savoir le groupe.



Après le retrait de l'Américain Warner Music Group, l'offre formulée en février par un consortium d'investisseurs, mené par le cofondateur de Believe, Denis Ladegaillerie, le géant du capital-investissement suédois EQT et le fonds américain TCV, est désormais seule en lice mais qui "n'est pas conforme aux principes régissant les offres publiques d'achat selon l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)". Il propose 15 euros par action.



Rappelons que Believe a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 14,4% pour 2023 et dit tabler sur une progression accrue en 2024. Son Ebitda ajusté a progressé d'environ 45% sur l'année pour atteindre 50,3 millions d'euros contre 34,7 millions d'euros en 2022.