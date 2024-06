Believe : l'OPAS démarre ce lundi

Le 03 juin 2024 à 14:00 Partager

L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Believe, déposée par BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe pour le compte de la société Upbeat Bidco, sera ouverte du 3 au 21 juin inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 15 euros, la totalité des actions existantes qu'il ne détient pas, ainsi que des actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice de BSPCE et de BSA, soit un maximum de 24.918.887 actions.



Il a renoncé à son intention initiale de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Believe. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.