Believe : la croissance organique appelée à s'accélérer

Le 25 avril 2024 à 11:22

Believe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 230,3 millions d'euros au titre de son premier trimestre, soit une hausse de 15,9%, dont 12,5% de croissance organique.



Après cette performance jugée 'en ligne' avec ses attentes, le spécialiste de la musique numérique a confirmé ses perspectives pour 2024, anticipant une accélération de la croissance organique dans les prochains trimestres



Avec la reprise du marché du streaming audio et l'augmentation des prix des abonnements, le groupe dit tabler sur une croissance organique d'environ 18% cette année.



Le label prévoit par ailleurs une poursuite de l'amélioration de sa marge d'Ebitda ajusté, attendue autour de 6,5% sur l'exercice.



Pour mémoire, Believe fait actuellement l'objet d'une offre publique d'achat déposée par un groupement d'investisseurs et son PDG-fondateur à un prix de 15 euros par action, une opération recommandée par le conseil d'administration de la société.



Le titre était inchangé après cette publication campant toujours légèrement en-dessous du prix de l'offre.



