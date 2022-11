Believe : le Fonds Stratégique de Participations renforce sa présence au capital

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), un des actionnaires de référence de Believe depuis son introduction en bourse en juin 2021, renforce sa participation au capital de la société et témoigne ainsi de sa volonté d’accompagner le développement d’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Il détient à ce jour près de 4% du capital. Le fonds est administrateur de la société et est représenté au conseil par Cécile Frot-Coutaz.