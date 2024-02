Believe : le titre bondit pour sa reprise de cotation

L'action Believe a repris sa cotation en forte hausse mardi matin pour se rapprocher du niveau correspondant au prix proposé par un consortium en vue de la prise de contrôle du groupe.



Le titre, suspendu hier à la suite de la présentation de l'offre, bondit de quasiment 19% ce matin au bout d'une heure et demi d'échanges.



Les fonds d'investissement TCV et EQT, associés à Denis Ladegaillerie, le PDG du spécialiste de la musique numérique, ont annoncé hier avoir pris la décision de former un consortium dans le but d'initier une offre d'achat sur l'ensemble des actions à un prix de 15 euros par action.



Le groupement d'investisseurs prévoit d'acquérir les actions de trois actionnaires historiques, ce qui va porter sa participation à près de 72% du capital.



Le prix de l'offre fait ressortir une prime de 21% par rapport au dernier cours de Bourse de clôture de vendredi, ainsi qu'une prime respective de 44% par rapport à la moyenne des cours pondérée sur les 30 derniers jours de Bourse.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel recommandent toutefois aux actionnaires de ne pas apporter leurs actions à l'offre, qu'ils jugent insuffisante.



'L'opération, simplement destinée à permettre une sortie des actionnaires historiques qui commençaient à s'impatienter, ne valorise pas la société à sa juste valeur, et encore moins sur la base de son plein potentiel', souligne le bureau d'études.



Stifel souligne que l'offre valorise Believe à 1,15x son chiffre d'affaires attendu pour 2024, loin des multiples sur lesquels s'échangent Spotify (2,6x), Warner Music (3,5x) ou Universal Music (4.4x), bien que la société affiche une croissance supérieure à celles du secteur et de ses concurrents.



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, l'accélération des OPA constatée sur le segment des petites capitalisations ('small caps') parisiennes n'est pas anodin.



'C'est le signe que les valorisations sont basses mais aussi qu'il y a des difficultés de refinancement pour beaucoup d'entreprises de ce secteur', souligne-t-il.



'Les flux de capitaux continuent d'être accaparés par les grandes valeurs et cela ne va certainement pas changer de sitôt', prévient l'analyste.



