Believe : le titre monte, une possible contre-offre évoquée

Le groupe de musique numérique Believe, qui fait l'objet d'une offre de rachat de la part d'un consortium d'investisseurs, a annoncé ce matin avoir reçu une manifestation d'intérêt de la part d'un autre acteur.



Believe précise que cette prise de contact 'exploratoire, préliminaire et non engageante' pourrait cependant aboutir à une offre plus attractive pour la société et ses actionnaires.



D'après Believe, cet interlocuteur - dont le nom est tenu secret - pourrait être en mesure de proposer un minimum de 17 euros pour chaque action de l'entreprise.



Le spécialiste de la musique en ligne souligne toutefois que cette approche ne constitue pas une offre formelle à ce stade.



Pour mémoire, les fonds d'investissement TCV et EQT, associés à Denis Ladegaillerie, le PDG du spécialiste de la musique numérique, avaient annoncé le mois dernier leur intention d'initier une offre d'achat à un prix de 15 euros par action.



Certains analystes avaient toutefois jugé leur proposition un peu juste.



Stifel souligne ainsi que l'offre valorise Believe à 1,15x son chiffre d'affaires attendu pour 2024, loin des multiples sur lesquels s'échangent Spotify (2,6x), Warner Music (3,5x) ou Universal Music (4.4x), bien que la société affiche une croissance supérieure à celles du secteur et de ses concurrents.



Suite à cette annonce, le titre Believe progressait de presque 6% vendredi matin à la Bourse de Paris. L'action gagne près de 50% depuis le début de l'année.



