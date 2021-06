Believe : TuneCore/Believe s'associe à Facebook dans le cadre du lancement de son programme Facebook Independent Art

TuneCore/Believe s’associe à Facebook dans le cadre du lancement de son programme Facebook Independent Art

La communauté d’artistes TuneCore/Believe aura désormais la possibilité de rendre sa musique disponible sur Facebook et Instagram gratuitement.

Découvrez le programme Independant Artist de Facebook ICI

Paris, le 17 juin 2021 - En lançant son programme Facebook Independent Artist, Facebook permet désormais aux artistes et créateurs indépendants de partager leur musique sur toutes les fonctionnalités de Facebook et Instagram plus facilement. TuneCore, leader de la distribution numérique en ligne pour les artistes DIY, est partenaire de ce nouveau programme. Grâce à TuneCore, filiale de Believe, les artistes indépendants pourront distribuer leur musique sur Facebook et Instagram gratuitement. Ce partenariat élargi, augmente les possibilités offertes aux artistes de communiquer avec leurs fans du monde entier et de créer la bande son des activités sociales des utilisateurs de ces réseaux.

Le choix de TuneCore comme partenaire de distribution privilégié pour le programme “Independent Artist” de Facebook permet aux artistes indépendants de s’inscrire plus facilement avec TuneCore et de distribuer leur musique gratuitement partout où Facebook déploie sa librairie musicale, y compris sur les Stories et sur Reels. Les artistes pourront envoyer leur musique sur TuneCore via une procédure très simple et seront rémunérés à chaque fois qu’elle sera utilisée pour créer du contenu sur Facebook et Instagram.

Andreea Gleeson, vice-présidente et directrice des revenus de TuneCore a déclaré : « Depuis quelque temps, nous assistons à un rééquilibrage des forces entre les grandes entreprises musicales et les artistes indépendants. Aujourd’hui, on découvre de nouveaux titres sur les réseaux sociaux, et plus uniquement parce que des cadres de l’industrie ou des éditeurs ont choisi de les faire connaître. Les vidéos de format court sont très populaires, et Facebook Stories et Instagram Reels sont deux grandes plateformes sur lesquelles les fans découvrent de nouveaux titres et artistes. Lorsque les morceaux sont massivement partagés, ils ont le pouvoir de faire décoller des carrières. Le Programme Independent Artist de Facebook peut être un véritable tremplin pour les artistes indépendants du monde entier qui souhaitent se faire connaître. »

Chris Papaleo, manager du développement commercial Music de Facebook a expliqué : « Facebook est fier de permettre plus facilement aux artistes et créateurs indépendants d’atteindre une plus large audience sur notre plateforme et de les aider à construire une communauté autour de leur musique ». Lorsqu’ils rejoignent le programme Independent Artist, les créateurs sont accompagnés par nos partenaires de distribution privilégiés, ce qui leur permet de dévoiler leur musique à plus d’utilisateurs, sur toutes nos plateformes. »

En outre, les artistes qui partagent leur musique sur le programme Independant Artist bénéficieront d’un accès aux statistiques inclus dans leur compte TuneCore.

A propos de TuneCore

TuneCore est une plateforme mondiale qui permet aux artistes indépendants de se faire connaître auprès du public et de construire leur carrière via des technologies et des services de distribution, d’édition musicale et de promotion. Le service TuneCore Music Distribution aide les artistes, les labels et les managers à vendre leur musique sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, TikTok, TenCent et plus de 150 plateformes de streaming et de téléchargement dans le monde, tout en permettant aux artistes de conserver 100 % de leurs revenus de ventes et de leurs droits dans le cadre d’un forfait annuel accessible. TuneCore Music Publishing Administration seconde les auteurs-compositeurs en gérant les licences, l’identification et la collecte des royalties générées par leurs compositions dans le monde, mais s’occupe aussi de leurs opportunités de placement à la télévision, au cinéma, dans la publicité, dans des jeux vidéo, et bien plus. Le portail TuneCore Artist propose une série d’outils et de services qui permettent aux artistes de promouvoir leur travail, de communiquer avec leurs fans et de faire connaître leur musique. TuneCore, société de Believe, est basée à Brooklyn, à New York, et possède des bureaux à Los Angeles, à Nashville, à Atlanta et à Austin, et mène des opérations locales au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Russie, au Brésil, au Mexique, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Inde et à Singapour, ainsi que sur plusieurs marchés sur quatre continents. www.tunecore.com

A propos de Believe

Believe est un des leaders mondiaux de la distribution musicale digitale. Sa mission est de soutenir le développement des artistes et des labels indépendants dans le monde digital. Nous menons à bien cet objectif en leur fournissant les solutions dont ils ont besoin pour étendre leur audience à chaque étape de leur carrière et de leur évolution. Les experts en musique digitale passionnés composant les équipes de Believe dans le monde exploitent tous les leviers offerts par les plateformes de technologies mondiales du groupe pour conseiller les artistes et les labels et distribuer et promouvoir leur musique. Forts d’une expertise unique du monde digital, nos 1 270 professionnels présents dans plus de 50 pays soutiennent les artistes et les labels indépendants en plaçant le respect, l’équité et la transparence au cœur de leur communication. Believe déploie une variété de solutions à travers un large éventail de marques, dont TuneCore, Believe Label & Artist Solutions, Believe Artist Services, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack et AllPoints. Believe est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

