Believe : plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du lundi 8 avril 2024 -

Le 08 avril 2024 à 12:11 Partager

Believe (-9,58% à 14,92 euros)



Le spécialiste du marché de la musique numérique a indiqué avoir pris note de la décision de Warner Music Group de ne pas soumettre d'offre ferme de rapprochement. Le consortium concurrent propose 15 euros par action. Le Comité Ad-Hoc examinera la situation avec toutes les parties intéressées (y compris le Consortium composé d'EQT, TCV et M. Denis Ladegaillerie, ainsi que les actionnaires historiques de Believe) afin de déterminer les prochaines étapes relatives à l'évolution possible du contrôle de la société, et informera le marché en conséquence", fait savoir le groupe.