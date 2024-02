Believe : plus forte hausse du SRD à la mi-séance du mardi 13 février 2024 -

Believe (+18,23% à 14,66 euros)

Believe s'envole après avoir fait l'objet d'une offre de rachat au prix de 15 euros par action émise par un consortium - TCV et EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, le PDG et fondateur du groupe - visant l'ensemble des actions en circulation de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels.