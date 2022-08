Believe : signe une croissance organique plus forte que l'an passé

Believe, l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié des résultats solides et en progression au titre du premier semestre 2022. Le groupe a enregistré un Ebitda ajusté en progression de 60,5 % qui ressort à 11,7 millions d'euros. Son chiffre d'affaires, en croissance de 35,4 %, s'établit à 352,2 millions d'euros. Le cash-flow libre, positif, est de l'ordre de 10,8 millions d’euros.



" La croissance organique du premier semestre a été plus forte que celle de l'année dernière malgré le contexte économique et géopolitique actuel, et nous avons généré un cash-flow libre positif. Nous prévoyons de rester sur une trajectoire de rentabilité solide et positive au second semestre, et d'investir dans notre plateforme centrale et dans nos équipes locales afin de continuer à innover au profit de nos artistes et labels et de poursuivre notre croissance rentable dans le futur ", se félicite Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe.