Believe : un fonds ne détient plus aucune action

Le Fonds Stratégique de Participations, société d'investissement professionnelle spécialisée à compartiments a déclaré avoir franchi en baisse, le 10 juin 2024, le seuil de 5% des droits de vote de la société Believe, et ne plus détenir aucune action Believe.



Ce franchissement de seuil résulte de la cession sur le marché, par le Fonds Stratégique de Participations, de la totalité des actions Believe détenues, soit 3 559 433 actions, dans le cadre d'un apport à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat Bidco sur les actions de la société.



