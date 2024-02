Believe : vers une OPA par un consortium

Believe annonce que plusieurs fonds gérés par TCV et EQT ainsi que son PDG Denis Ladegaillerie, ont décidé de former un consortium dans le but d'initier une offre d'achat (OPA) sur l'ensemble des actions Believe en circulation.



Cette OPA interviendrait après une prise de participation supplémentaire au capital de Believe par le consortium, via le rachat des actions détenues par TCV Luxco BD Sàrl, Ventech et XAnge, actionnaires historiques de la société de musique numérique.



Sous réserve de la réalisation de cette acquisition de blocs, l'OPA devrait être déposée auprès de l'AMF durant le deuxième trimestre 2024. Le prix de 15 euros par action fait ressortir une prime de 21% sur le dernier cours de clôture.



