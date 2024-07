Bilan semestriel du contrat de liquidité de Believe

Paris, le 2 juillet 2024 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, a confié le 13 juillet 2021 à Natixis et Oddo BHF SCA la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur les actions ordinaires pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction (ci-après le « Contrat de Liquidité ») en application de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

Believe informe le public du bilan du Contrat de Liquidité au titre du premier semestre 2024 :

ressources disponibles au 30 juin 2024 : 3 571 titres et 488 198 euros

nombre de transactions exécutées à l’achat : 293

nombre de transactions exécutées à la vente : 340

volume échangé à l’achat : 51 601 titres et 538 334 euros à l’achat

volume échangé à la vente : 66 340 titres et 701 118 euros à la vente

Il est rappelé qu’à la signature du Contrat de Liquidité, le 13 juillet 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titre

2 000 000 euros

Le contrat de liquidité a été suspendu dès le 12 février 2024 dans un contexte de pré-offre. A l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Upbeat Bidco, le consortium composé de fonds gérés par TCV, EQT et Denis Ladegaillerie détient à la date du présent communiqué 96 % du capital et au moins 94 % des droits de vote. Believe a décidé de résilier le contrat de liquidité en raison de possibilités d’animation du marché via un contrat de liquidité très limitées compte tenu d’un flottant ne représentant que 4 % du capital.

A la clôture du compte de liquidité, les ressources disponibles au 30 juin 2024 présentées ci-dessus ont été restituées à la Société.

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

CONTACTS

Contact Relations Investisseurs

Emilie Megel, emilie.megel@believe.com , +33 6 07 09 98 60

