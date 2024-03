Croissance organique de +14,4 % avec une reprise de la croissance au T4, comme attendu

Forte progression de la rentabilité et cash-flow libre presque à l’équilibre

Perspectives 2024 : une nouvelle étape vers les objectifs de long terme

Paris, France – 13 mars 2024

Chiffres Clés de 20231

Chiffre d’affaires de 880,3 millions d’euros , en hausse de +15,7 % à taux courant avec une croissance organique de +14,4 % reflétant une reprise de la croissance conforme aux attentes au T4 2023.

, en hausse de +15,7 % à taux courant avec une croissance organique de +14,4 % reflétant une reprise de la croissance conforme aux attentes au T4 2023. Croissance organique ajustée 2 de +19,5 % en 2023 et de +21,8 % au T4. Croissance organique depuis le T2 2023 affectée significativement par des effets de devise négatifs embarqués.

en 2023 et de +21,8 % au T4. Croissance organique depuis le T2 2023 affectée significativement par des effets de devise négatifs embarqués. Forte augmentation de l’EBITDA Ajusté qui ressort à 50,3 millions d’euros avec une marge de 5,7% en hausse de 110 points de base par rapport à l’année dernière.

avec une en hausse de 110 points de base par rapport à l’année dernière. Cash-flow libre légèrement négatif de 3,1 millions d’euros, reflétant une génération de trésorerie positive au 2 nd semestre couvrant partiellement le 1 er semestre.

de 3,1 millions d’euros, reflétant une génération de trésorerie positive au 2 semestre couvrant partiellement le 1 semestre. Trésorerie au 31 décembre 2023 de 214,2 millions d’euros, apportant des capacités de financement solides pour les avances et les acquisitions.

Faits marquants de 2023

Performance solide du catalogue d'artistes et de labels de Believe dans une plus grande variété de genres musicaux et à chaque étape de leur développement.

Renforcement du leadership du Groupe en Asie avec le lancement de notre offre complète au Japon et l'acquisition du catalogue de White Hill Music en Inde.

Engagement confirmé de Believe en vue de favoriser un écosystème musical juste et équitable en ligne avec son programme Shaping Music for Good.

Perspectives 2024

Pour 2024, Believe anticipe une augmentation du streaming par abonnement tiré par les volumes et les hausses de prix, une reprise progressive du streaming financé par la publicité similaire à celle du T4 2023 et des gains de parts de marché supplémentaires grâce à l’attractivité renforcée du Groupe envers une plus grande variété de genres de musique mais aussi de ses réussites. Believe retient l’hypothèse d’un effet plus limité des effets de change négatifs embarqués dans le marché (environ -2 % attendu pour 2024). Believe va continuer à investir dans son développement au cours de l’année, tout en poursuivant ses gains d’efficacité. Sur la base de ces hypothèses, Believe table sur : Une croissance organique d’environ +18 %. Croissance organique ajustée d’environ +20 %. La poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA Ajusté : environ 6,5 %.

L’attractivité renforcée du Groupe se traduit par un nombre croissant d’opportunités commerciales attractives, l’amenant à poursuivre sa politique d’avances. Believe anticipe une nouvelle augmentation des avances aux artistes et aux labels en ligne avec la croissance du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à construire les revenus de long terme. Au final, les avances vont continuer à impacter le cash-flow libre que le Groupe anticipe légèrement positif en 2024.

Believe rappelle que la Société fait l’objet de discussions autour d’un éventuel changement de contrôle. A ce stade, le Groupe n’est pas en mesure d’estimer l’impact que les incertitudes liées à la situation pourraient avoir sur son activité et sa situation financière.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président Directeur Général de Believe a déclaré : « Believe publie aujourd'hui des résultats sains, totalement conformes aux attentes. Ces résultats sont le fruit d'un travail remarquable de nos équipes, en accord avec notre mission de développer des artistes et des labels à chaque étape de leur carrière avec expertise, respect, équité et transparence. En 2023, nous avons continué à recruter d'excellentes personnes, à investir dans la technologie et à innover avec nos partenaires avec pour objectif de développer les talents en début de carrière, d’élever les artistes établis et de soutenir les artistes de premier plan dans l'atteinte de nouveaux sommets créatifs et commerciaux. Investir et innover pour créer toujours plus de valeur pour nos artistes et labels à tous les stades restera au cœur de notre stratégie en 2024 et dans les années à venir ! »

CHIFFRES CLES 2023

En millions d’euros 2022 2023 Variation annuelle Croissance organique Chiffre d’affaires du Groupe 760,8 880,3 +15,7 % +14,4 % Solutions Premium 712,6 825,1 +15,8 % +14,7 % Solutions Automatisées 48,2 55,2 +14,6 % +9,9 % EBITDA ajusté avant plateforme centrale 107,9 128,4 En % du chiffre d’affaires 14,2 % 14,6 % +40bps Solutions Premium 101,3 118,3 +16,8 % Solutions Automatisées 6,6 10,1 +53,0 % Plateforme centrale (73,2) (78,1) +6,8 % EBITDA ajusté du Groupe 34,7 50,3 +44,8 % En % du chiffre d’affaires 4,6 % 5,7 % 110bps Résultat d’exploitation (EBIT) (22,3) (18,1) - Résultat net part du Groupe (29,8) (5,5) - Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation 73,7 12,7 Cash-flow libre 52,0 (3,1) Trésorerie au bilan 303,3 214,2

FAITS MARQUANTS 2023

Performance soutenue du catalogue et du nombre de signatures, reflet de la qualité de service délivrée par le Groupe

Believe a démontré une fois de plus son engagement à développer les audiences des artistes à chaque étape de leur carrière et a délivré une performance solide pour son portefeuille existant d'artistes et de labels au cours de l'exercice 2023. Le Groupe a gagné des parts de marché supplémentaires dans la plupart des pays clés et s'est positionné parmi les trois premiers acteurs pour les artistes et labels locaux dans de nombreux marchés européens et asiatiques. Cette solide performance s’est traduite par une croissance organique ajustée de +19,5 % en 2023.

La force de Believe réside dans sa présence dans 50 pays avec des équipes locales sur le terrain qui font pleinement partie des scènes musicales locales et sont ainsi capables d'identifier les artistes et labels locaux présentant le meilleur potentiel de partenariat et de les accompagner au mieux dans leur développement. L'objectif est de fournir aux artistes, quel que soit leur niveau de développement, le plus haut niveau de qualité de service numérique sur le marché grâce à une approche unique facilitée par la technologie et en exploitant mondialement les solutions développées par la Plateforme Centrale. Le Groupe a donc repris ses investissements dans les équipes locales et centrales au 2nd semestre 2023 après avoir réduit leur niveau au 1er semestre 2023 pour s'adapter à un environnement économique plus difficile. L'accent mis par Believe sur la qualité du service se traduit par un dynamisme commercial soutenu tout au long de l'exercice 2023, tant en termes de renouvellements que de nouvelles signatures. L'attractivité de Believe pour les artistes et les labels a augmenté dans une plus grande variété de genres musicaux grâce à leur digitalisation en cours, ce qui soutient également le succès commercial du Groupe.

Capacité démontrée des Solutions Premium en développement d’artistes dans les pays européens, aussi bien pour les artistes émergents que pour les artistes de premier plan

Believe a démontré en France sa capacité à développer des artistes au sommet du marché dans plusieurs genres musicaux, ainsi qu'à accompagner les talents émergents comme le montrent les 5 albums de nouveaux artistes classés dans le TOP 200. Believe s'est classé n°1 sur les artistes locaux en 2023, avec une part de marché de 29 % pour le Top200 grâce à une forte présence dans les nouveaux albums et titres, comme en catalogue. Le Groupe a placé 42 albums dans le Top200 (physique + numérique selon les données du SNEP). Plusieurs artistes du catalogue ont confirmé leur haut niveau de succès durant l'année, renforçant ainsi la force de Believe dans le répertoire local français. Cela comprend notamment WeRenoi, JUL, Yamê, Nej ou encore Djadja & Dinaz.

En Allemagne, Believe a classé 48 singles dans le Top100 et a atteint trois fois la première place du classement durant l'année. Le lancement de B-electronic (electro / dance) et de Madizin (schlager / pop), respectivement fin 2022 et début 2023, a permis au Groupe de diversifier davantage son catalogue dans le pays. Believe a également renouvelé plusieurs rappeurs locaux, incluant Raf Camora, l'artiste le plus streamé en 2023 en Allemagne.

Au Royaume-Uni, où le Groupe occupe une position en développement, Believe a constaté une hausse de la consommation de son catalogue avec plus de 35 milliards de streams durant l'année. L'équipe de Believe au Royaume-Uni a également remporté le prix du Meilleur Service Label/Artiste aux Music Week Awards 2023 au 1er semestre 2023, véritable démonstration de sa qualité du service numérique.

En Espagne, le succès du hit viral d'Iñigo Quintero, 'Si No Estás', qui est le premier titre n°1 mondial pour Believe, a illustré la digitalisation croissante du développement des artistes et la force de l'expertise du Groupe dans ce domaine. La clé du succès a été une excellente collaboration avec l'artiste, son label et les partenaires numériques clés (DSP) de Believe, combiné à la capacité unique de Believe d’associer une forte expertise s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle (IA) pour maximiser le potentiel d’un titre au bon moment avec les bons outils, soutenue par les équipes locales et mondiales.

Le Groupe a également été très actif en Europe de l'Est avec un solide pipeline de nouvelles signatures en 2023. Believe s'est notamment associé à Azariah, l'artiste numéro 1 actuellement en Hongrie, et l'a soutenu dans son ascension fulgurante, passant de YouTubeur indépendant à plus grand chanteur et compositeur pop du pays. Le Groupe a également développé sa franchise rap en Roumanie et en Pologne permettant à des artistes comme Rava, Guzior ou Kaz Balagane de devenir des artistes en tête des classements au 4ème trimestre 2023.

Poursuite de la construction d’un leader en Asie où le Groupe célèbre sa première décennie en 2023

Le Groupe Believe a joué un rôle central dans la structuration du marché musical de l'Asie-Pacifique. Avec plus de 10 0003 labels et artistes signés à travers l'Asie-Pacifique, en dehors du Japon, Believe a reversé plus de 700 millions4 d'euros en royalties à l'industrie musicale locale au cours de la dernière décennie, alimentant ainsi la croissance d'un écosystème musical local durable tout en favorisant le développement de nouveaux artistes, en finançant le lancement de nouveaux labels et en explorant de nouveaux genres musicaux et en s'adressant à de nouveaux publics. Un tel impact a été renforcé par l'effort continu de Believe d'investir dans une nouvelle génération de cadres musicaux et d'experts numériques et de la développer, étant l'une des premières sociétés à signer des accords avec des services musicaux numériques locaux et à soutenir ses partenaires musicaux numériques internationaux alors qu'ils déployaient leurs services dans la région. Sur ces quatre dernières années seulement, Believe Asie-Pacifique a connu une croissance environ deux fois supérieure à celle du marché et a contribué à renforcer considérablement une part de marché déjà en augmentation5 sur le contenu local.

Believe a poursuivi son expansion en Asie au 2nd semestre 2023. D'abord, en déployant des capacités supplémentaires en Chine, où le Groupe a reçu 5 awards de NetEase Cloud Music pour le rappeur chinois Capper lors des NetEase Annual Music Awards. Believe y a également lancé son offre complète au Japon où il n'opérait jusqu'à présent qu’à travers TuneCore, profitant ainsi de la digitalisation accrue des genres musicaux locaux. Believe y a notamment lancé début 2024 PlayCode, une nouvelle franchise dédiée à la scène hip-hop japonaise et a signé 3 artistes : ¥ellow Bucks, Red Eye et Issei Uno Fifth.

Le Groupe a également renforcé son leadership en Inde en décembre 2023 avec un nouvel investissement dans le plus grand segment du marché musical numérique du pays, à savoir les bandes originales de film. Believe a acquis le catalogue de musique Punjabi de premier plan de White Hill Music, un partenaire depuis 2017, incluant des chansons d'artistes actifs et très établis du nord de l'Inde, tels que Maninder Buttar, Gurnam Bhullar, Ninja, Nimrat Khaira, R Nait, Shivjot, Akhil, Happy Raikoti, qui ont tous des millions d'auditeurs sur YouTube et Spotify. Believe a également acquis la chaîne YouTube existante, qui compte une solide base de 23,4 millions d'abonnés et sera utilisée pour promouvoir le back-catalogue et les nouveaux artistes signés par Believe Artist Services.

Lancement d’un nouveau programme de marketing pour positionner TuneCore (Solutions Automatisées) comme un levier de développement pour les artistes autodistribués

TuneCore Accelerator est un programme marketing puissant conçu pour favoriser la découverte de musique, élargir les audiences et promouvoir un engagement plus fort des fans. Le programme tire parti de services leaders dans l'industrie optimisés par la technologie de Believe, combinés avec les programmes marketing de TuneCore et ses produits innovants. En intégrant le programme, les artistes ont accès à un arsenal de services et de technologies de pointe et bénéficient d'un soutien accru pour atteindre leur prochaine phase de développement.

Au 4ème trimestre 2023, premier trimestre suivant le lancement de TuneCore Accelerator, près de 10 000 artistes ont augmenté leurs streams de 143 % en moyenne par rapport au trimestre précédent et la plupart d'entre eux ont pu accéder à un segment de marché supérieur. Cela représente environ 1 artiste sur 8 qui a été inscrit au programme depuis son lancement. Forts de ces premiers résultats positifs, TuneCore Accelerator sera étendu pour permettre à encore plus d'artistes autodistribués de se développer.

Believe confirme son engagement en faveur d’un écosystème juste et équitable dans l’industrie de la musique en phase avec les ambitions du programme Shaping Music for Good

Believe a achevé sa troisième enquête mondiale de satisfaction des employés Your Voice. Le taux de participation a atteint 81 %, soit 2 points de plus que lors de l'enquête précédente, et l'eNPS global (score Net Promoteur des employés) a augmenté de 7 points par rapport à l'année dernière. Le talent est au cœur du modèle et de la stratégie du Groupe, ce qui a conduit Believe à déployer plusieurs actions pour augmenter la satisfaction des employés au cours de l'année. Dans le même temps, le Groupe a poursuivi ses efforts sur la diversité et le développement des talents en interne et a constaté une progression de tous les critères retenus dans la rémunération variable du PDG :

Parité : 45,6 % de femmes sur l’ensemble des collaborateurs.

Taux de formation : 94,4 % (11 heures en moyenne de formation par employé).

eNPS : 15 (en hausse significative par rapport au niveau de l’année dernière).

Believe s’est fortement impliqué dans la lutte contre la fraude au streaming en prenant un rôle de leader en tant que membre fondateur de Music Fights Fraud, en accueillant favorablement le nouveau modèle de Spotify et sa décision de pénaliser la fraude plus sévèrement, en investissant dans de nouvelles technologies de détection et en renforçant les efforts de pédagogie à l’égard des artistes et des labels sur le sujet.

Le Groupe a également poursuivi ses efforts pour soutenir une plus grande diversité dans l'industrie musicale et vient de publier les résultats de sa quatrième étude annuelle BE THE CHANGE : Gender Equity in Music. Faisant partie du programme Shaping Music for Good, l’étude BE THE CHANGE est devenue un jalon clé pour évaluer les défis rencontrés par les créateurs de tous genres et les professionnels de la musique à l'échelle mondiale.

PERFORMANCE FINANCIERE 2023

Croissance organique ajustée de +19.5%, reflétant une reprise des taux de croissance enregistrés au 4ème trimestre conformément aux attentes

Le chiffre d’affaires a progressé de +15,7% pour atteindre 880,3 millions d’euros, reflétant une croissance organique de +14,4 %. Les ventes numériques ont augmenté de +13,0 % en 2023, reflétant des tendances de marché solides et des effets devises embarqués dans le marché très négatifs qui ont pesé sur les royalties collectées et reversées par les partenaires numériques (DSP). Ajusté de ces effets négatifs, le chiffre d’affaires a cru organiquement de +19,5 %. Le changement de périmètre provient principalement de l’acquisition de Sentric, qui a augmenté de +2,6 % la croissance du chiffre d’affaires, mais un effet devise négatif lié à la dépréciation de la lire turque et du dollar par rapport à l’euro (-1,4 %). La contribution de Sentric est intégrée dans les ventes non numériques, qui ont par conséquent cru de près de +50 % sur l’année.

Après avoir atteint un point bas au 3ème trimestre, la monétisation numérique a commencé à se redresser au cours du 4ème trimestre 2023 grâce aux effets combinés d’une réduction des effets de devises négatifs et à une base de comparaison plus favorable dans le streaming financé par la publicité. Believe a ainsi enregistré une croissance de chiffre d’affaires de +18,1 % sur le 4ème trimestre 2023, s’appuyant sur une croissance organique de +21,8 %.

Croissance organique tirée par les Solutions Premium et croissance du chiffre d’affaires des Solutions Automatisées fortement impacté par l’intégration de Sentric

Les Digital Music Sales6 (DMS) ont dépassé les 1,2 milliards d’euros en 2023, reflétant une croissance à deux chiffres pour les Solutions Premium. Les DMS des Solutions Automatisées ont été pénalisées par l’appréciation de l’euro par rapport au dollar.

Le chiffre d’affaires des Solutions Premium a atteint 825,1 millions d’euros, une hausse de +15,8 % s’appuyant principalement sur la croissance organique (+14,7 %). Ajusté des effets de devises négatifs embarqués dans la monétisation numérique, la croissance organique était supérieure à +20 %. Comme attendu, le quatrième trimestre a enregistré une amélioration significative dans le digital par rapport au trimestre précédent. Le streaming par abonnement a bénéficié des hausses de prix passées par plusieurs partenaires numériques (DSP) de premier plan et des gains de part de marché supplémentaires ont été réalisés, pendant que le streaming financé par la publicité s’est amélioré et les effets devises négatifs ont baissé en intensité. Believe a démontré à nouveau sa capacité à amener les labels à surperformer leur marché respectif et à les accompagner dans leur développement dans une variété de plus en plus grande de genres musicaux. Les ventes non numériques ont été particulièrement soutenues sur le dernier trimestre de 2023, en raison de l’intégration de Sentric et grâce à de nombreux évènements de musique live en France et à l’activité de branding en Turquie.

Le chiffre d’affaires des Solutions Automatisées s’est élevé à 55,2 millions d’euros, une hausse de +14,6 % en 2023, reflétant une croissance organique de +9,9 %, un effet devise négatif lié au dollar de -2,9 % et un effet périmètre lié à l’intégration des activités de Sentric self-service de +7,6 %. L’effet devise négatif s’est intensifié au cours du 4ème trimestre, affectant la monétisation digitale. Le nouveau programme marketing TuneCore Accelerator a été lancé avec succès fin 2023, a commencé à contribuer aux DMS au 4ème trimestre 2023 et contribuera au chiffre d’affaires de l’année en cours. TuneCore a également augmenté les tarifs de ses offres payantes en décembre 2023, ce qui viendra soutenir la croissance en 2024. Sentric est comptabilisé dans les ventes non numériques, qui ont par conséquent fortement augmenté. Les ventes non numériques ont également été renforcées par un rattrapage dans l’activité d’édition de TuneCore au 4ème trimestre 2023. TuneCore offrait déjà des services d’édition musicale avant l’acquisition de Sentric.

Forte croissance dans la plupart des régions

En millions d’euros 2022 2023 Variation annuelle Europe (hors France et Allemagne) 210,2 264,6 +25,9% Amériques 109,2 128,1 +17,4% Asie-Pacifique / Afrique 199,3 228,9 +14,9% France 128,6 147,8 +14,9% Allemagne 113,6 110,9 -2,4% Total 760,8 880,3 +15,7%

Le chiffre d’affaires a augmenté de +25,9% en Europe (hors France et Allemagne) et représenté 30,1% du chiffre d’affaires du Groupe. La croissance du chiffre d’affaires a été soutenu également par l’intégration de Sentric qui était présent principalement au Royaume-Uni. Believe a enregistré une trajectoire de croissance très forte en Europe du Sud et en Europe de l’Est. La monétisation numérique a été pénalisée par des effets devises négatifs notamment au Royaume Uni, mais est restée globalement bien orientée sur l’année dans toute la région. Le niveau d’activité était particulièrement soutenu en Turquie, y compris pour les activités de partenariat de marques.

Le chiffre d’affaires des Amériques a augmenté de +17,4 % et représente 14,6 % du chiffre d’affaires du Groupe. Le niveau d’activité au Brésil et au Mexique est resté très élevé tout au long de l’année, témoignant du succès du Groupe dans la musique latino-américaine. Aux Etats-Unis, qui représentent principalement TuneCore, le Groupe a enregistré une forte croissance au dernier trimestre après une légère amélioration sur les neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires a par ailleurs été affecté par la dépréciation du dollar par rapport à l’euro.

En 2023, la croissance du chiffre d’affaires était de +14,9 % en Asie-Pacifique et en Afrique, qui désormais représente 26,0 % du chiffre d’affaires du Groupe. La performance dans la région a été pénalisée par les effets de devises négatifs embarqués dans la monétisation numérique du marché et par la faiblesse du streaming financé par la publicité en 2023. Le Groupe a poursuivi sa stratégie d’établir un leader en Asie et ses investissements précédents lui ont permis de nombreux gains de parts de marché supplémentaires dans toute la région. Le niveau d’activité était particulièrement soutenu en Chine et au Japon. L’Inde et l’Asie du Sud Est ont progressé à un rythme plus lent, le chiffre d’affaires dans ces pays étant plus exposé au streaming financé par la publicité.

En France, le chiffre d’affaires a augmenté de +14,9 % en 2023 et représente 16,8 % du chiffre d’affaires du Groupe. Après une croissance d’environ 8 % sur les neuf premiers mois de l’année, Believe a enregistré une très forte croissance au 4ème trimestre 2023 grâce à un calendrier de sortie très soutenu et de nombreux concerts qu’elle organise. Believe est désormais bien établi parmi les 3 principaux acteurs du marché pour les artistes locaux, par conséquence la performance est maintenant plus influencée par le calendrier de sortie des artistes de premier plan. Believe a également confirmé son leadership dans le rap tout en continuant à diversifier son catalogue pendant l’année.

En Allemagne, le chiffre d’affaires a baissé de -2,4 % et représente 12,6 % du chiffre d’affaires du Groupe. Les ventes numériques sont revenues sur des niveaux de croissance plus élevé au 4ème trimestre 2023 après une progression solide sur le 1er semestre 2023 et une baisse temporaire au 3ème trimestre 2023. La croissance provient notamment du positionnement solide sur les artistes locaux, mais également de la diversification en matière de genres de musique. Les ventes non numériques ont continué à baisser, le Groupe accélérant la sortie des contrats à fort contenu en ventes physiques et merchandising.

Forte croissance de la marge d’EBITDA Ajusté, illustrant la capacité du Groupe à délivrer une croissance rentable

Believe s’est également attaché pendant l’année à améliorer son efficacité tout en gérant son cycle d’investissement avec prudence.

L’EBITDA Ajusté avant prise en compte des coûts de la Centrale Plateforme7 a progressé de +19,0 % en 2023 pour atteindre 128,4 millions d’euros (contre 107,9 millions d’euros en 2022). Dans les Solutions Premium, le Groupe a repris ses investissements dans les équipes locales au 2nd semestre 2023 à un rythme plus soutenu qu’au 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires se redressant plus clairement et a déployé de nouvelles capacités en ventes et marketing notamment en Europe et en Asie. Le Groupe a également investi dans ses opérations en Chine et a ouvert de nouveaux bureaux au Japon. Dans les Solutions Automatisées, le Groupe a introduit de nouvelles fonctionnalités et développé un nouveau programme marketing pour supporter le développement des artistes autodistribués. Par conséquent, les dépenses de ventes et marketing ont augmenté dans ce segment, avec une accélération au cours du 2nd semestre 2023. La marge d’EBITDA Ajusté avant prise en compte des coûts de la Plateforme Central s’est établi à 14,6%, soit une augmentation de 40 points de base par rapport à 2022. Cette marge inclut des investissements de croissance dans les deux segments, qui représentaient 3,0 % du chiffre d’affaires hors Sentric en 2023 (contre 4,9 % en 2022).

Les coûts de la Plateforme Centrale (78,1 millions d’euros en 2023 contre 73,2 millions d’euros en 2022) ont crû de +6,8 % par rapport à l’année dernière, et ont continué à baisser en pourcentage du chiffre d’affaires, représentant 8,9 % du chiffre d’affaires en 2023 contre 9,6 % en 2022. Les plans d’efficacité mis en œuvre sur l’année ont permis au Groupe d’optimiser ses investissements dans la Plateforme Centrale. Le Groupe a poursuivi ses investissements dans l’analyse de données, le marketing numérique et les outils s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour la découverte et le développement d’audience, mais a aussi décidé de retarder des investissements dans des projets secondaires. Le meilleur amortissement des coûts de la Plateforme Centrale s’est traduit par un levier opérationnel soutenu comme pour les exercices précédents.

Comme les années précédentes, certains investissements de la Plateforme Centrale sont capitalisés selon les normes comptables IFRS. En 2023, l’investissement global (P&L et coûts capitalisés) dans la Plateforme Centrale s’est élevé à 91,6 millions d’euros. L’investissement total a augmenté de +3,1% et a représenté 10,4 % du chiffre d’affaires contre 11,7 % en 2022.

L’EBITDA Ajusté du Groupe a progressé d’environ +45% sur l’année pour atteindre 50,3 millions d’euros en 2023 contre 34,7 millions d’euros en 2022. La marge d’EBITDA Ajusté s’est élevée à 5,7 % contre 4,6 % en 2022. Cette augmentation de 110 points de base provient de l’amélioration de la rentabilité des segments et par un meilleur amortissement des coûts de la Plateforme Centrale. Le Groupe est resté tout au long de l’année au niveau de son objectif de moyen terme (marge d’EBITDA Ajusté comprise entre 5 % et 7 % d’ici 2025).

Résultat d’exploitation (EBIT) – Les dépréciations et amortissements se sont élevés à 61,3 millions d’euros en 2023, une forte croissance par rapport à l’année dernière (+36,7%), compte tenu de la reprise des acquisitions seulement au cours du 1er semestre 2023 avec notamment l’acquisition de Sentric en mars 2023. Le Groupe a également procédé à des acquisitions de catalogues, notamment celui de White Hill Music en décembre 2023. La croissance de l’EBITDA Ajusté a permis de compenser en partie la forte hausse des dépréciations et amortissements et de réduire la perte opérationnelle par rapport à l’année dernière.

Cash-flow libre reflétant le dynamisme commercial du Groupe et solide niveau de trésorerie à fin décembre 2023

La variation des besoins en fonds de roulement est restée négative à hauteur de 23,7 millions d’euros sur l’année, mais a enregistré une solide amélioration au 2nd semestre 2023 comme anticipé. Believe a eu de nombreuses opportunités commerciales attractives pour renouveler et signer artistes et labels et a octroyé de nouvelles avances au cours du 2nd semestre 2023. Les demandes pour des signatures sur des durées beaucoup plus longues ont été bien moins nombreuses qu’au 2nd trimestre 2023. La croissance des avances reste donc limitée sur le second semestre, et atteint 81,2 millions d’euros en 2023. La trésorerie extraite du BFR par l’activité courante en 2023 compense en partie la forte hausse des avances aux artistes et labels.

Les coûts de développement capitalisés étaient globalement en ligne avec les années précédentes et s’élevaient à 17,9 millions d’euros sur l’année pleine (soit 2 % du chiffre d’affaires du Groupe).

Le cash-flow libre était négatif que de 3,1 millions d’euros en 2023 en raison de la variation négative du BFR.

La trésorerie au bilan s’est élevée à 214,2 millions d’euros au 31 décembre 2023, contre 303,3 millions d’euros en 2022, reflétant principalement l’acquisition de Sentric, des acquisitions de catalogues dont celui de White Hill Music et un niveau plus élevé d’avances aux artistes et aux labels.

PERSPECTIVES 2024 ET OBJECTIFS A MOYEN TERME

En 2024, le Groupe compte poursuivre sa trajectoire de croissance rentable afin d’atteindre son objectif de long terme d’une marge d’EBITDA Ajusté de 15 %.

Le scénario de croissance retenu implique des tendances favorables dans le streaming par abonnement, s’appuyant aussi bien sur la croissance du nombre d’abonnés que sur des hausses de prix mises en œuvre par certains partenaires numériques (DSP), et une reprise progressive du streaming financé par la publicité. Le streaming financé par la publicité ne devrait pas enregistrer de reprise avant le 2nd semestre de l’année. Le scénario de croissance implique également des gains de parts de marché supplémentaires dans toutes les zones géographiques, notamment dans les pays où le Groupe ne s’est pas encore classé parmi le Top3 des acteurs pour les artistes locaux. Believe table aussi sur une baisse des effets de devise négatifs embarqués dans la monétisation digitale. Le Groupe retient l’hypothèse d’un effet devise embarqué négatif de l’ordre de -2 %, par rapport à un effet négatif de -5,1 % en 2023. Par conséquent, Believe s’attend à une croissance organique ajustée d’environ +20 % en 2024. La croissance organique est attendu pour le 1er trimestre 2024 en-dessous du taux enregistré au 4ème trimestre 2023 qui avait bénéficié d’un niveau très soutenu d’activités pour la musique live et le branding, et devrait s’accélérer à partir du 2nd trimestre 2024.

Le Groupe va continuer à adapter son cycle d’investissement à la croissance du marché et définira son enveloppe d’investissements pour chaque marché sur cette base. Believe va également continuer à optimiser ses investissements dans la Plateforme Centrale et à augmenter l’efficacité opérationnelle par une utilisation accrue de l’automatisation. Le Groupe va se concentrer sur l’amélioration de son efficacité pendant l’année, mais l’amélioration de la marge sera moins soutenue qu’en 2023 compte tenu de dépenses supplémentaires en Technologie et Produit. Par conséquent, le Groupe anticipe une marge d’EBITDA d’environ 6,5 %.

Believe rappelle que la Société fait l’objet de discussions autour d’un éventuel changement de contrôle. A ce stade, le Groupe n’est pas en mesure d’estimer l’impact que les incertitudes liées à la situation pourraient avoir sur son activité et sa situation financière.

Le Groupe poursuivra également dans les prochains mois sa politique d’allocation financière entre avances aux artistes et labels et acquisitions. L’attractivité renforcée de Believe auprès d’un nombre croissant d’artistes et de labels dans une diversité plus importante de genres de musique et la consolidation en cours de l’industrie font émerger un nombre accru d’opportunités commerciales attrayantes pour le Groupe, ce qui l’amènera à mobiliser plus de trésorerie pour financer ses investissements internes et externes dans le futur.

Le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu’annoncée lors de l’IPO. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22 % et 25 % et une marge d’EBITDA ajusté de 5 % à 7 % pour le Groupe d’ici 2025, impliquant une marge d’EBITDA ajusté des segments avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale de 15 % à 16 % (ce niveau de marge des segments correspond à une rentabilité en période de forte croissance, une part importante du chiffre d’affaires étant partiellement réinvestie). Believe réitère sa confiance en sa capacité à atteindre son objectif long terme d’une marge d’EBITDA ajusté d’au moins 15 %.

Les états financiers annuels sont disponibles dans la rubrique dédiée aux investisseurs de notre site internet : Investisseurs | Believe

Calendrier financier de Believe (Ticker : BLV, ISIN: FR0014003FE9) :

24 avril 2024 : Chiffre d’affaires du T1 2024 – diffusion du communiqué après clôture de la bourse

26 juin 2024 : Assemblée Générale des Actionnaires

1er août 2024 : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2024 – diffusion du communiqué après clôture de la bourse

23 octobre 2024 : Chiffre d’affaires du T3 2024 – diffusion du communiqué après clôture de la bourse





Annexes

Utilisation d’indicateurs alternatifs de performance

Pour compléter nos informations financières présentées conformément aux IFRS, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance :

Les DMS sont les revenus générés par les services de plateformes numériques et les plateformes de médias sociaux avant le paiement des redevances aux artistes et aux labels ;

La croissance organique correspond à la croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants ;

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel avant (i) amortissements et dépréciations, (ii) paiements fondés sur les actions (IFRS 2) y compris charges sociales et abondements de l'employeur, (iii) autres produits et charges opérationnels, et (iv) hors amortissements des actifs identifiés à la date d'acquisition nets des impôts différés de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence.

Le cash-flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, et retraités (i) des coûts liés aux acquisitions, (ii) des coûts d’acquisition d’un groupe d’actifs ne répondant pas à la définition d’un regroupement d’entreprises, et (iii) des avances liées aux contrats de distribution destinées spécifiquement à de l’acquisition d’actifs (acquisition de sociétés, catalogues, etc).

Chiffre d’affaires trimestriel par segment

En millions d’euros T1 2022 T1 2023 Variation Croissance organique à taux constant Solutions Premium 151,1 186,0 +23,0 % +23,8 % Solutions Automatisées 11,4 12,7 +11,2 % +9,8 % Chiffre d’affaires total 162,5 198,6 +22,2 % +22,8 %





En millions d’euros T2 2022 T2 2023 Variation Croissance organique à taux constant Solutions Premium 178,1 202,5 +13,7 % +13,2 % Solutions Automatisées 11,6 14,3 +22,9 % +8,6 % Chiffre d’affaires total 189,7 216,8 +14,3 % +12,9 %





En millions d’euros T3 2022 T3 2023 Variation Croissance organique à taux constant Solutions Premium 184,4 202,9 +10,1% +7,9% Solutions Automatisées 12,6 12,1 -4,5% +0,6% Chiffre d’affaires total 197,0 215,0 +9,1% +7,5%





En millions d’euros T4 2022 T4 2023 Variation Croissance organique à taux constant Solutions Premium 199,0 233,7 +17,4% +15,4% Solutions Automatisées 12,5 16,2 +29,3% +20,4% Chiffre d’affaires total 211,6 249,9 +18,1% +15,7%

Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1 2023 T2 2023 S1 2023 T3 2023 T4 2023 S2 2023 2023 Ventes numériques 93% 90% 91% 92% 86% 89% 90% Ventes non numériques 7% 10% 9% 8% 14% 11% 10%

Croissance des ventes numériques et non numériques (à taux et périmètre courants)

T1 2023 T2 2023 S1 2023 T3 2023 T4 2023 S2’23 2023 Ventes numériques + 22,2% + 11,9% + 16,7% + 7,1% +12,3% +9,8% +13,0% Ventes non numériques + 21,8% + 42,1% + 32,9% + 39,6% +74,6% +61,0% +48,2%

Croissance Organique Ajustée (ajustée de l’impact des effets devises embarqués dans le marché)

T1 2023 T2 2023 S1 2023 T3 2023 T4 2023 S2 2023 2023 Croissance organique ajustée +23,1% +18,0% +20,4% +15,4% +21,8% +18,7% +19,5%

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre par zone géographique

En millions d’euros T2 2022 T2 2023 Variation France 35,1 46,9 +33,5% Europe hors France et Allemagne 58,7 75,9 +29,3% Amériques 30,8 36,5 +18,7% Asie-Pacifique / Afrique 56,2 60,9 +8,4% Allemagne 30,9 29,8 -3,7% Total 211,6 249,9 +18,1%

À propos Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le « Groupe »). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, aux stratégies, aux perspectives de croissance et aux tendances de ses résultats d’exploitation, de sa situation financière et de ses liquidités. Bien que ces déclarations soient basées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison de divers facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Français qui sont disponibles sur le site Internet de Believe (www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs. Certaines informations financières de ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).







1 Les indicateurs alternatifs de performance sont présentés, définis et réconciliés avec les normes IFRS dans l’annexe 1 de ce communiqué (page 11).

2 La croissance organique ajustée fournit une vision de la croissance organique du chiffre d’affaires une fois les effets de change de marché embarqués neutralisés et se calcule en ajustant la croissance organique des ventes numérique de l’impact de change estimé pour chaque marché digital servi par le Groupe.

3 Source : Données internes. Période de 2019 à 2022, Solutions Premium en APAC uniquement (ex. Japon).

4 Données internes, montant payé par le Groupe Believe aux clients APAC (Solutions Premium + Solutions Automatisées) entre avril 2013 et mars 2023.

5CAGR des revenus numériques des clients sur le territoire APAC des Solutions Premium de Believe APAC, par rapport au TCAC des revenus numériques du marché APAC entre janvier 2019 et décembre 2022. Interne, IFPI.

6. Digital Music Sales ou DMS est un indicateur alternatif de performance (non IFRS), défini dans la 1ère annexe.

7. L’EBITDA Ajusté avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale correspond à l’EBITDA Ajusté des Solutions Premium et des Solutions Automatisées avant comptabilisation des coûts associés à la Plateforme Centrale, qui sont les coûts ne pouvant pas être alloués aux segments.





