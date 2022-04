Dans le cadre de sa stratégie de forte croissance en Chine, Believe renouvelle ses accords avec deux acteurs digitaux de premier plan, NetEase Cloud Music et Tencent Music Entertainment

Paris, France – Jeudi 28 avril 2022. Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce le renouvellement de ses accords avec les plateformes numériques chinoises Tencent Music Entertainment (TME) et NetEase Cloud Music, renforçant ainsi la large gamme de services qu’elle fournit à ses labels et artistes localement.

Les accords renouvelés permettront d’élargir les opportunités de développement sur ces plateformes offertes aux artistes locaux et internationaux de Believe, partenaire de la première heure de ces plateformes, devenu l’un des premiers groupes à mettre à disposition les statistiques de flux de streams quotidiens de TME et NetEase Cloud Music, permettant ainsi à ses labels et artistes de piloter, en temps réel, leurs performances sur les plateformes.

Sylvain Delange, directeur général APAC chez Believe, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir renouvelé nos accords avec TME et NetEase Cloud Music. La Chine est l’un des marchés musicaux les plus domestiques au monde, avec une forte consommation d’artistes locaux, par des publics locaux sur des plateformes locales, ce qui est totalement aligné avec la vision et les valeurs fondamentales de Believe de soutien des artistes locaux sur leurs propres marchés. Je suis très enthousiaste à l’idée que nos labels et nos artistes puissent bénéficier de nouvelles opportunités d’atteindre des audiences plus larges grâce à ces partenariats, et je suis impatient de développer encore plus nos activités en Chine à l’avenir. »

Opérant dans le pays depuis 2016, Believe a accéléré massivement ses investissements en Chine en 2018 à mesure que le marché mûrissait et a été l’une des premières sociétés internationales à signer des accords de distribution avec des plateformes locales, à investir de manière significative dans des équipes locales, ainsi qu’à développer sa présence dans les plus grandes villes du marché. Believe représente aujourd’hui des milliers d’artistes et des centaines de labels locaux.

Cette approche sur le long terme a permis à Believe de renforcer son expertise locale pour aider ses labels et artistes à atteindre des niveaux de succès significatifs. Parmi eux, le chanteur chinois Young Captain, l’un des principaux clients « Artist Services » de Believe en Chine, a fait passer sa base de fans de 50K à 1 million sur TME, avec un record de 200 entrées dans les charts sur TME, et de 300K à 2,7 millions sur NetEase Cloud Music à ce jour depuis qu’il a commencé à sortir de la musique via Believe en mai 2021, dont son album « Young Captain’s Music World » et plusieurs singles.

Au cours de la dernière décennie, l’industrie musicale chinoise a entrepris un changement profond vers un écosystème plus structuré soutenant la création musicale, luttant contre le piratage et offrant une plus grande transparence. Aux côtés d’acteurs tels que TME, NetEase Cloud Music et ByteDance, Believe a été à l’avant-garde de cette évolution, accompagnant le passage du marché chinois de la musique vers un modèle économique durable grâce à son approche de licence et à sa philosophie de soutien aux artistes locaux, à chaque étape de leur carrière, avec respect, expertise, équité et transparence.

Tencent Music Entertainment (TME) est la principale plateforme de divertissement musical en ligne de Chine, proposant l’accès à la musique ainsi qu’à des services de divertissement social axés sur la musique à plus de 800 millions d’utilisateurs via des applications mobiles telles que QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music et WeSing. NetEase Cloud Music est l’une des plateformes musicales à la croissance la plus rapide en Chine. Elle a été lancée en 2013 et comptait 182,6 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 2021.

=======

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 430 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Relations Presse :

Manon Jessua, manon.jessua@believe.com

Kelly Martin, kelly.martin@agenceproches.com , +33 6 63 52 94 74



Relations Investisseurs :

Emilie Megel, emilie.megel@believe.com , +33 6 07 09 98 60

Pièce jointe