Factbox-Nouvelles lois des États américains visant les jeunes transgenres

La ruée vers les lois parrainées par les républicains intervient à l'approche des élections de mi-mandat de 2022, les droits des transgenres apparaissant comme un front majeur dans les guerres culturelles de l'Amérique.

Voici quelques-uns des projets de loi adoptés ou promulgués cette année :

INTERDICTION DES SPORTS SCOLAIRES

ARIZONA : Le gouverneur Doug Ducey a signé une loi qui interdit aux filles transgenres de jouer dans les équipes sportives de filles dans les écoles publiques et privées.

KENTUCKY : Le gouverneur démocrate Andy Beshear a opposé son veto à un projet de loi qui aurait interdit les femmes et les filles transgenres dans les équipes sportives scolaires de la sixième à la douzième année et dans les collèges et universités du Kentucky.

INDIANA : Le gouverneur républicain Eric Holcomb a opposé son veto à un projet de loi interdisant les filles transgenres des sports scolaires pour les filles. Les leaders républicains des législateurs ont juré de passer outre.

IOWA : La gouverneure républicaine Kim Reynolds a signé un projet de loi exigeant que les étudiants athlètes rejoignent l'équipe sportive de l'école en fonction de leur "sexe à la naissance" dans les écoles publiques et privées ainsi que dans l'enseignement supérieur.

KANSAS : La gouverneure démocrate Laura Kelly examine un projet de loi qui a franchi les deux chambres de la législature de l'État et qui interdit aux femmes et aux filles transgenres de participer aux sports scolaires féminins. Kelly a opposé son veto à un projet de loi similaire l'année dernière.

OKLAHOMA : Le gouverneur républicain Kevin Stitt a signé un projet de loi interdisant aux filles transgenres de participer et de concourir dans les sports scolaires féminins. La loi exige également que les parents ou le tuteur des étudiants athlètes de moins de 18 ans signent un affidavit "reconnaissant le sexe biologique de l'étudiant à la naissance."

UTAH : Les législateurs ont voté pour passer outre le veto du gouverneur Spencer Cox sur un projet de loi interdisant la participation des filles transgenres aux équipes sportives scolaires de filles. Cox, un républicain, a qualifié le projet de loi de mesure défectueuse pour expliquer son veto.

DAKOTA DU SUD : La gouverneure Kristi Noem, une républicaine, a signé un projet de loi interdisant aux femmes et aux filles transgenres de faire partie d'équipes sportives féminines à l'école.

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

ARIZONA : Doug Ducey, gouverneur républicain, a signé un projet de loi interdisant aux médecins d'effectuer des "opérations irréversibles de changement de sexe" sur des mineurs.

ALABAMA : La gouverneure républicaine Kay Ivey a signé une loi qui criminaliserait les parents et les professionnels de la santé qui fournissent des soins médicaux liés à la transition à des mineurs, avec une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Le projet de loi est contesté devant les tribunaux.

TEXAS : Contournant le processus législatif, le gouverneur Greg Abbott a émis un ordre pour enquêter sur les parents qui fournissent des soins liés à la transition à leurs enfants transgenres. L'ordonnance est actuellement contestée devant les tribunaux.

AUTRES RESTRICTIONS

FLORIDA : Le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé un projet de loi qui interdit toute conversation en classe, y compris l'enseignement sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre pour les enfants de la maternelle à la troisième année, et stipule que tout enseignement pour les classes 4-12 doit être "approprié à l'âge", une formulation qui n'est pas définie dans le projet de loi. La loi permet aux parents de poursuivre les districts scolaires qu'ils estiment être en infraction.

ALABAMA : Kay Ivey, le gouverneur républicain, a signé un projet de loi exigeant que les élèves des écoles publiques utilisent des salles de bain et des vestiaires correspondant au sexe figurant sur leur certificat de naissance original. La mesure interdit également toute discussion en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans certaines classes.

Sources : The Human Rights Campaign, Equality Federation, Freedom for all Americans, ACLU.