Invitation au webcast des résultats annuels 2022 de Believe

Les résultats 2022 de Believe seront publiés Mercredi 15 Mars à 17:45pm (CET) / 16:45pm (GMT)



Ils seront disponibles sur le site internet: investors.believe.com

Nous sommes heureux de vous inviter au webcast de la présentation qui sera suivi d'une session de questions réponses le Mercredi 15 Mars 2023 à 18:30pm (CET) / 17:30pm (GMT)

Le webcast sera animé par Denis Ladegaillerie, Président Directeur Général et fondateur, et Xavier Dumont, Directeur général adjoint en charge des Finances et de la Stratégie





Lien pour le webcast :

https://edge.media-server.com/mmc/p/hdkgs2ca

Pour participer par conférence téléphonique :

France, Paris : +33 (0) 1 70 91 87 04

Royaume Uni, Londres : +44 1 212 818 004

Etats-Unis, New York : +1 718 705 87 96

Conference ID: 88365





