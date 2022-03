L'Ethiopie fait pression pour bloquer le financement de l'ONU pour une enquête sur les abus.

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a établi l'enquête en décembre pour recueillir des preuves et identifier les responsables des abus en vue de futures poursuites. L'Éthiopie a juré de ne pas coopérer, qualifiant la démarche - poussée par les États occidentaux - de "politiquement motivée".

L'Assemblée générale des Nations unies à New York, qui compte 193 membres, doit approuver le financement de l'enquête menée par un groupe d'experts composé de trois membres. Le vote prévu ce jeudi porte sur une résolution rédigée par l'Éthiopie visant à refuser le financement.

Human Rights Watch a exhorté les États membres de l'ONU à rejeter la démarche éthiopienne.

"Les gouvernements qui se préoccupent des nombreuses victimes d'atrocités et d'autres crimes en Éthiopie devraient faire en sorte que la commission soit opérationnelle, entièrement financée, dès que possible", ont déclaré Louis Charbonneau, directeur de Human Rights Watch aux Nations unies, et Lucy McKernan, directrice adjointe de Human Rights Watch aux Nations unies à Genève.

La guerre a éclaté il y a 16 mois entre les troupes fédérales éthiopiennes et les forces loyales au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui contrôle la région du Tigré. L'année dernière, les combats se sont étendus du Tigré aux régions voisines d'Amhara et d'Afar avant que les forces rebelles du Tigré ne soient repoussées.

En novembre, une enquête conjointe de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, nommée par l'État, et du bureau des droits de l'ONU a révélé que toutes les parties au conflit du Tigré avaient commis des violations pouvant s'apparenter à des crimes de guerre.

L'ambassadeur éthiopien auprès des Nations unies, Taye Atske Selassie Amde, a déclaré mercredi à Reuters que la décision du Conseil des droits de l'homme d'établir la nouvelle enquête "sapait complètement" les initiatives conjointes d'enquête.

"Le Conseil des droits de l'homme est utilisé à mauvais escient pour faire avancer l'agenda politique biaisé d'autres personnes qui pensent que les organisations nationales africaines des droits de l'homme ne sont pas capables d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de faire rendre des comptes aux contrevenants", a-t-il déclaré.