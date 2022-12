LES ARTISTES TUNECORE ATTEIGNENT

3 MILLIARDS DE DOLLARS DE REVENUS GÉNÉRÉS !

Le principal partenaire de développement indépendant pour les

artistes autoproduits franchit la barre des

3 milliards de dollars collectés par les artistes

NEW YORK, le 8 décembre 2022 - TuneCore, le principal partenaire de développement indépendant pour les artistes autoproduits, a franchi la barre des 3 milliards de dollars de revenus générés (depuis la création de la société en 2006), confirmant ainsi son statut de service de distribution le plus rémunérateur au monde pour ces artistes. TuneCore est détenu à 100 % par Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique digitale.

Le chiffre de 3 milliards de dollars représente le total des revenus cumulés de tous les artistes qui utilisent TuneCore, allant des artistes émergents aux professionnels les plus établis. Il montre que la possibilité de faire décoller sa carrière par le biais d’un distributeur indépendant est plus forte que jamais. En effet, environ 8 000 artistes de TuneCore ont généré plus de 10 000 $, des milliers d’artistes ont récolté entre 50 000 et 100 000 $ et beaucoup d’entre eux ont dépassé le million de dollars. Ces chiffres ont notamment pu être atteints grâce aux accords que TuneCore négocie en direct avec les plateformes et services de musique en ligne, ce qui différencie l’entreprise des autres acteurs du marché. La société permet également à ses artistes de générer des sources de revenus supplémentaires grâce à ses programmes Social Platforms, Monétisation YouTube et au service de gestion des droits d’auteurs de TuneCore qui à lui seul a versé aux artistes près de 90 millions de dollars (depuis le lancement de TuneCore Music Publishing Administration en 2011). En offrant un large éventail de ressources pour aider les créateurs de musique à chaque étape de leur carrière, TuneCore ne propose pas seulement des services de distribution de renommée mondiale pour les artistes : il est aussi devenu une véritable structure d’accompagnement pour le développement de leur carrières sur le long terme.

Les artistes autoproduits représentent le segment du marché mondial de la musique à la croissance la plus forte. En effet, leur part est passée de 1,7 % en 2015 à 5,3 % en 2021 (source : MIDiA Research).

Denis Ladegaillerie, Président et Directeur Général de Believe, a déclaré : « TuneCore est essentiel à la mission globale de Believe au sein de l’écosystème du Groupe, qui est conçu pour soutenir tous les artistes à chaque étape de leur carrière. Ce cap des 3 milliards de dollars générés par les artistes autoproduits montre bien l’importance de soutenir l’ensemble de la communauté artistique sans distinctions afin de permettre l’émergence d’artistes autoproduits qui pourront vivre de leur art. Tous les artistes n’ont pas pour objectif de devenir des superstars, mais tous les grands artistes ont besoin d’être soutenus dès leurs débuts pour s’épanouir. »

A date, plus de 400 artistes de TuneCore ont évolués vers les services premium de Believe, Label and Artist Solutions (LAS) et Artist Services (AS). En renforçant les liens entre Believe et TuneCore, le Groupe a façonné une offre qui répond aux besoins des artistes à toutes les étapes de leur développement. Cet environnement permet aux créateurs de musique d’expérimenter en toute liberté dans tous les genres musicaux, des plus traditionnels aux plus progressifs. La Sad, en Italie, en est un exemple éloquent : trois artistes solos issus de milieux et d'esthétiques différentes se sont réunis pour introduire un nouveau genre , d’abord par le biais de TuneCore, puis en passant par Believe.

Andreea Gleeson, Directrice Générale de TuneCore, a ajouté : « Nous sommes fiers d’offrir des services technologiques innovants à des prix abordables à tous les créateurs de musique, qu’ils viennent de se lancer ou qu’ils soient déjà bien établis. Ed Sheeran, Lizzo et Chance the Rapper ont tous commencé leur carrière avec TuneCore. Le prochain Ed Sheeran, la prochaine Lizzo et le prochain Chance pourraient très bien être dans nos rangs Notre objectif est de donner à tous les artistes en autoproduction la liberté de créer, de tester et de perfectionner leur musique sans restrictions, tout en générant des revenus. C’est en favorisant un espace où la créativité circule que les artistes vont pouvoir repousser les limites et faire preuve d’innovation, par exemple en collaborant pour créer une nouvelle musique, de nouveaux sons et de nouveaux genres. »

TuneCore et la plupart de ses artistes partagent un esprit résolument indépendant. L’artiste R&B Tanerélle, née à Atlanta et basée à Los Angeles, a débuté sa carrière en 2015 avec le single électro/dance-pop Siren et a connu un succès croissant depuis. Son style unique de R&B mêle du hip-hop lo-fi à des paysages sonores luxuriants dans un style expressif et éthéré qui reflète le caractère de son alter-ego, Mama Saturn. L’artiste a accumulé plus de 70 millions de streams rien que sur Spotify, a été saluée par les plus grands médias, notamment par MTV, Paper Magazine et Vibe, et sa musique a servi de bande sonore aux séries She’s Gotta Have It de Spike Lee et Insecure d’Issa Rae, le tout sans le soutien d’un label traditionnel. « Être une artiste indépendante m’a permis d’évoluer en tant que créatrice, femme et activiste », déclare Tanerélle. « Cela m’a donné la sensation de n’avoir aucune limite, de pouvoir contrôler ma propre voix et mon propre destin. C’est plus que ce que l’on peut demander à ce métier. »

Parmi la nouvelle génération d’artistes qui choisissent de garder le contrôle de leur carrière et de construire leur propre équipe en tant qu’artiste indépendant TuneCore, on retrouve également Maggie Baugh, l’étoile montante de la musique country. L’artiste basée à Nashville, avait d’abord signé avec une maison de disques lorsqu’elle était adolescente, avant de prendre le chemin de l’autoproduction. En 2021, ses singles Drinking To The Broken Hearts et Think About Me, sortis avec TuneCore, ont totalisé plus d’un million de streams chacun, sur Spotify uniquement. Sa musique devenant de plus en plus virale sur les réseaux sociaux, Maggie Baugh a refusé des offres de labels à plusieurs reprises. Elle a été saluée par des médias tels que People Magazine, American Songwriter, Taste of Country, et son titre Think About Me a terminé l’année en tête de la playlist Fresh Finds Country: Best of 2021 de Spotify. L’artiste a expliqué : « En tant qu’artiste indépendant, on travaille des heures et des heures pour atteindre nos objectifs et nos rêves. Toute notre vie tourne autour de notre carrière. Bien sûr, personne ne devrait travailler plus dur que l’artiste, mais il faut mentionner le fait d’avoir une équipe fantastique et un groupe de personnes derrière soi. Je veux rester indépendante parce que je veux trouver les personnes qui ont vraiment mon intérêt à cœur, qui sont prêtes à travailler dur avec moi et qui aiment profondément ce que je fais en tant qu’artiste. »

La croissance de TuneCore s’est accompagnée d’une augmentation du nombre de ses artistes internationaux. Dans le monde entier, les artistes choisissent de plus en plus l’autoproduction. 34 % des artistes qui ont généré plus de 10 000 $ sur Spotify ne vivent pas dans les 10 premiers marchés de la musique (source : Spotify) et les créateurs TuneCore hors États-Unis représentent désormais 60 % des nouveaux clients de TuneCore. En Italie, le célèbre rappeur Vacca, connu pour ses collaborations très médiatisées avec des artistes comme Styles P, a sorti des albums chez EMI (Faccio quello che voglio en 2007), UMG (Sporco en 2010, Pelleossa en 2011, Pazienza en 2013) et Sony Music (L’ultimo tango en 2015) avant de revenir à ses racines indépendantes : « Un des meilleurs moments de ma carrière a été quand mon catalogue a commencé à générer des revenus. C’est là que j’ai vraiment compris la pertinence de TuneCore et l’opportunité qu’il nous offrait à nous, artistes indépendants. Grâce à TuneCore, nous sommes en mesure de gérer directement nos projets, notre art, et par conséquent notre vie », explique-t'il.

Plus tôt cette année, afin de démocratiser davantage l’industrie de la musique pour les artistes en autoproduction, TuneCore a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire, ILLIMITÉ, qui donne la possibilité aux artistes de sortir un nombre illimité de singles et d’albums pour un tarif annuel fixe. Ce système d’abonnement leur permet de créer plus de musique et d’expérimenter différentes stratégies de sortie pour faire avancer leur carrière et attirer plus d’auditeurs. En novembre 2021, TuneCore a également lancé Social Platforms, qui propose aux artistes d’uploader leur musique, sans frais initiaux, directement dans les catalogues musicaux des réseaux sociaux comme TikTok, YouTube Shorts, Facebook, Instagram Stories et Reels, ce qui leur offre une vitrine tout en leur permettant de générer des revenus avec leur musique.

Believe et TuneCore fournissent une plateforme ouverte et une solution technologique accessible aux artistes en autoproduction pour faire parvenir leur musique au plus grand nombre et leur permettre d’en générer des revenus. Ils ont ainsi contribué à créer une industrie plus durable et plus saine où rien n’est laissé au hasard et où les artistes peuvent bénéficier de l’accompagnement dont ils ont besoin à chaque étape de leur carrière pour aller au bout de leurs ambitions. Depuis sa création en 2005, le Groupe déploie des efforts constants pour démocratiser le secteur de la musique en réduisant les barrières à l’entrée. En fournissant des ressources pédagogiques et de distribution aux artistes à chaque étape de leur développement, Believe et TuneCore contribuent ainsi à la création d’un écosystème musical plus équitable et diversifié dans le monde entier.

À propos de Believe

Believe est un des leaders mondiaux de la distribution de musique digitale. Sa mission est de soutenir le développement des artistes et des labels indépendants dans le monde digital en leur fournissant les solutions dont ils ont besoin pour étendre leur audience à chaque étape de leur carrière et de leur évolution. Les experts en musique digitale passionnés composant les équipes de Believe dans le monde exploitent tous les leviers offerts par les plateformes de technologies mondiales du groupe pour conseiller les artistes et les labels et distribuer et promouvoir leur musique. Forts d’une expertise unique du monde digital, ses 1 610 professionnels présents dans plus de 50 pays soutiennent les artistes et les labels indépendants en plaçant le respect, l’équité et la transparence au cœur de leur communication. Believe déploie une variété de solutions à travers un large éventail de marques, dont TuneCore, Nuclear Blast, Naïve. Groove Attack et AllPoints. Believe est classé dans le compartiment A de la place boursière Euronext Paris (Ticker : BLV. ISIN : FR0014003FE9) www.believe.com

À propos de TuneCore

TuneCore est une plateforme mondiale qui permet aux artistes indépendants de se faire connaître auprès du public et de construire leur carrière via des technologies et des services de distribution, d’édition musicale et de promotion. Le service TuneCore Music Distribution aide les artistes, les labels et les managers à vendre leur musique sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, TikTok, TenCent et plus de 150 plateformes de streaming et de téléchargement dans le monde, tout en permettant aux artistes de conserver 100 % de leurs revenus de ventes et de leurs droits dans le cadre d’un forfait annuel accessible. TuneCore Music Publishing Administration seconde les auteurs-compositeurs en gérant les licences, l’identification et la collecte des royalties générées par leurs compositions dans le monde, mais s’occupe aussi de leurs opportunités de placement à la télévision, au cinéma, dans la publicité, dans des jeux vidéo, et bien plus. Le portail TuneCore Artist propose une série d’outils et de services qui permettent aux artistes de promouvoir leur travail, de communiquer avec leurs fans et de faire connaître leur musique. TuneCore, société de Believe, est basée à Brooklyn, à New York, et possède des bureaux à Los Angeles, à Nashville, à Atlanta et à Austin, et mène des opérations locales au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Russie, au Brésil, au Mexique, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Inde, au Japon et à Singapour, ainsi que sur plusieurs marchés des cinq continents. www.tunecore.com

Pièce jointe