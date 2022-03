Le Trésor américain lance une campagne pour éduquer le public sur les risques liés aux crypto-monnaies

La Financial Literacy Education Commission du Trésor créera du matériel éducatif et organisera des activités de sensibilisation pour informer le public sur le fonctionnement des actifs cryptographiques et sur la façon dont ils diffèrent des autres formes de paiement.

Les populations qui ont un accès limité aux services financiers classiques constituent un groupe clé que le Trésor cherchera à atteindre, a déclaré Nellie Liang, sous-secrétaire du Trésor pour les finances nationales, dans une interview.

"Nous entendons de plus en plus parler d'investisseurs et de ménages qui achètent des actifs cryptographiques, et nous reconnaissons la complexité du fonctionnement de certains de ces actifs", a déclaré Mme Liang.

"Il nous a semblé que c'est un domaine aussi où plus d'éducation (et) plus de sensibilisation pourraient être utiles."

L'initiative souligne les préoccupations croissantes des régulateurs, qui craignent que les crypto-actifs ne posent des risques pour le système financier à mesure qu'ils gagnent en popularité.

La valeur des cryptomonnaies a dépassé les 3 000 milliards de dollars l'année dernière, et environ 14 % des Américains seront investis dans des actifs numériques à partir de 2021, selon une étude de l'Université de Chicago.

Des sociétés comme Crypto.com et FTX contribuent à l'adoption de ces monnaies par le grand public grâce à des campagnes de marketing tape-à-l'œil mettant en scène des célébrités et des athlètes, notamment lors du Super Bowl de cette année.

L'unité d'éducation du Trésor comprend 20 agences différentes, dont la Securities and Exchange Commission.

Son président, Gary Gensler, a qualifié l'an dernier le secteur de la crypto-monnaie de "far west" de la finance "truffé de fraudes, d'escroqueries et d'abus". Si l'administration Biden et de nombreux législateurs estiment qu'un cadre réglementaire est nécessaire pour les actifs numériques, ils n'ont pas encore réussi à s'entendre sur un tel cadre.

Si les crypto-monnaies présentent des risques, le Trésor est également conscient qu'elles peuvent proposer des avantages, tels que l'amélioration des paiements transfrontaliers ou le renforcement de l'inclusion financière, a déclaré M. Liang.

"Nous essayons simplement de sensibiliser les gens sans essayer d'éradiquer les nouvelles technologies et les nouvelles innovations", a-t-elle ajouté.