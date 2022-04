Le gouverneur de l'Alabama signe une loi criminalisant certains soins aux jeunes transgenres

La mesure fait de la fourniture de soins médicaux, y compris le traitement hormonal, les bloqueurs de puberté et la chirurgie pour aider à aligner les caractéristiques physiques sur l'identité de genre d'un mineur, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

"Je crois très fermement que si le bon Dieu vous a fait un garçon, vous êtes un garçon, et s'il vous a fait une fille, vous êtes une fille", a déclaré la gouverneure Kay Ivey dans un communiqué. "Nous devrions surtout protéger nos enfants de ces médicaments et opérations radicales qui changent la vie, alors qu'ils sont à un stade si vulnérable de leur vie."

L'Académie américaine de pédiatrie avait exhorté Ivey à opposer son veto à cette mesure. Les professionnels de la médecine et de la santé mentale affirment que les soins d'affirmation du genre sauvent des vies en réduisant le risque de dépression et de suicide.

"Cette législation cible des jeunes gens vulnérables et leur fait courir un grand risque de préjudice physique et mental", a déclaré Mark Del Monte, directeur général de l'académie, dans un communiqué jeudi. "Criminaliser des services fondés sur des preuves et médicalement nécessaires est dangereux".

Les groupes de défense des droits civils, dont l'American Civil Liberties Union, ont promis de contester la loi devant les tribunaux.

La loi de l'Alabama fait partie de plusieurs mesures sur les jeunes transgenres qui progressent dans les États dirigés par les républicains avant les élections de mi-mandat au Congrès en novembre.

Ivey a également signé vendredi un projet de loi exigeant que les élèves des écoles publiques utilisent des salles de bain et des vestiaires correspondant au sexe figurant sur leur certificat de naissance original. Un amendement de dernière minute apporté au projet de loi le dernier jour de la session législative interdit toute discussion en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans certaines classes.