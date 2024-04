PARIS, 6 avril (Reuters) - Warner Music Group a décidé de ne pas soumettre d'offre pour le groupe français de musique numérique Believe, dit un communiqué de la major américaine publié samedi.

"Warner Music Group annonce aujourd'hui avoir décidé, après mûre réflexion, de ne pas soumettre d'offre engageante pour Believe", a déclaré WMG.

Il y a un mois, le groupe américain avait confirmé avoir approché à la fin février la société française pour entamer des discussions en vue d'un rapprochement potentiel.

Le 25 mars dernier, Believe avait invité Warner à "soumettre une offre engageante, inconditionnelle et entièrement financée pour Believe" au plus tard le 7 avril 2024.

Believe a parallèlement annoncé le 12 février dernier avoir reçu une offre d'achat de la part d'un consortium sur l'ensemble de ses actions en circulation au prix de 15 euros par titre, dans le cadre d'une transaction le valorisant à environ 1,52 milliard d'euros.

Ce consortium est composé de la société d'investissement américaine TCV, du groupe de capital investissement suédois EQT et du PDG de Believe Denis Ladegaillerie.

Dans un communiqué publié sur son site, Believe a dit avoir pris note de la décision de Warner, qui proposait un minimum de 17 euros par action.

"Le Comité ad-hoc examinera la situation avec toutes les parties intéressées (y compris le consortium (...)) afin de déterminer les prochaines étapes relatives à l'évolution possible du contrôle de la société, et informera le marché en conséquence", a ajouté Believe.

L'action du groupe français affichait un cours de 16,50 euros vendredi à la clôture de la Bourse de Paris. (Jean-Stéphane Brosse, avec Utkarsh Shetti à Bangalore)