Will Smith a refusé de quitter la cérémonie des Oscars, selon l'académie qui envisage de prendre des mesures disciplinaires.

Lors de l'émission en direct, Smith s'est approché de la scène après que Rock ait fait une blague sur l'apparence de sa femme, puis a giflé le visage du comédien. L'acteur est retourné à son siège et a crié une obscénité à Rock à deux reprises.

Moins d'une heure plus tard, Smith a accepté le trophée du meilleur acteur, suscitant des questions sur la raison pour laquelle il n'avait pas été escorté vers la sortie.

"Les choses se sont déroulées d'une manière que nous n'aurions pas pu prévoir", a déclaré l'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui décerne les Oscars, dans un communiqué.

"Bien que nous tenions à préciser qu'il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment."

L'académie a déclaré qu'elle avait entamé un processus qui pourrait aboutir à des mesures disciplinaires à l'encontre de M. Smith pour violation de ses normes de conduite, "notamment contact physique inapproprié, comportement abusif ou menaçant, et compromission de l'intégrité de l'Académie."

La suspension, l'expulsion ou d'autres sanctions pourraient être approuvées lors de la prochaine réunion de son conseil d'administration, le 18 avril.

Smith s'est excusé auprès de Rock, de l'Académie et des téléspectateurs dans une déclaration lundi, disant qu'il avait "dépassé les bornes" et qu'il avait "réagi avec émotion".

Rock avait fait référence au film "G.I. Jane" de 1997 dans lequel l'actrice Demi Moore s'est rasé la tête. Il n'était pas clair si Rock était au courant que Pinkett Smith souffre d'une maladie qui entraîne une perte de cheveux.

Lors d'un spectacle de stand-up à Boston mercredi soir, Rock a fait ses premiers commentaires publics sur l'affaire, disant qu'il était encore en train de "traiter" ce qui s'est passé et qu'il en parlerait plus tard.

"Ce sera sérieux. Ce sera drôle, mais pour l'instant je vais raconter des blagues", a-t-il déclaré à une salle comble.

Selon les règles de l'académie, Smith a la possibilité de fournir une réponse écrite avant que le groupe ne prenne des mesures. Les représentants de Smith n'ont pas répondu à une demande de commentaire mercredi.

Dans sa déclaration, l'académie a présenté ses excuses à Rock et l'a remercié pour sa "résilience à ce moment-là".

Après l'incident, le comédien a rapidement retrouvé son calme et a annoncé le gagnant du meilleur documentaire, "Summer of Soul" de Questlove.

Les co-animatrices des Oscars, Amy Schumer et Wanda Sykes, ont déclaré qu'elles étaient écoeurées par la tournure des événements lors des plus grands honneurs de l'industrie cinématographique.

"Toujours déclenchée et traumatisée", a déclaré Schumer dans un post sur Instagram mercredi. "J'aime mon ami @chrisrock et je crois qu'il a géré ça comme un pro. Il est resté là-haut et a donné un Oscar à son ami @questlove et tout cela était si perturbant."

"Tant de douleur chez @willsmith de toute façon, je suis encore sous le choc, abasourdie et triste", a-t-elle ajouté. "J'attends que ce sentiment d'écoeurement disparaisse de ce dont nous avons tous été témoins".

Sykes a également déclaré que l'incident était "écœurant" et qu'elle s'est sentie physiquement malade à ce moment-là. "Je suis encore un peu traumatisée", a-t-elle déclaré dans des extraits publiés mercredi d'une interview au talk-show d'Ellen DeGeneres.

Sykes a déclaré qu'elle pensait que Smith aurait dû être retiré de l'événement et ne pas être autorisé à accepter son prix pour avoir joué le père des stars du tennis Venus et Serena Williams dans "King Richard".

"Pour eux, le laisser rester dans cette pièce et profiter du reste du spectacle et accepter son prix, j'étais comme si c'était dégoûtant. C'est tout simplement le mauvais message", a-t-elle déclaré.

Le clash avec Rock a éclipsé les récompenses de la soirée, au cours de laquelle le film réconfortant "CODA" a remporté le meilleur film. Schumer et Sykes ont co-animé la cérémonie avec Regina Hall.