Belimo Holding AG est une société suisse active dans le développement, la production et la commercialisation de servomoteurs pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC). La société est divisée en quatre secteurs d'activité : Europe, Amériques, Asie/Pacifique et Services partagés. Les actionneurs de clapets (air) et les actionneurs de vannes et les vannes (eau) constituent l'activité principale de la société. Les produits de la société comprennent des actionneurs standard et à ressort de rappel, des vannes de contrôle, d'arrêt et de commutation, des actionneurs de sécurité pour la motorisation des clapets coupe-feu et de désenfumage, le contrôle du débit volumétrique et de la pression pour les unités à volume d'air variable (VAV) et à volume d'air constant (CAV), des solutions de système pour le contrôle des pièces et des ventilateurs, des dispositifs de paramétrage, des outils et des accessoires pour les systèmes de bus et de communication. En outre, la société fournit des solutions d'optimisation à ses clients.

Secteur Machines et équipements industriels