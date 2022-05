Belimo propose d'élire une nouvelle administratrice en 2023

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Belimo proposera aux actionnaires d'élire Ines Pöschel comme administratrice lors de la future assemblée générale du 27 mars 2023. Elle viendra compléter le cénacle composé de six personnes actuellement.

Ines Pöschel est depuis 2007 avocate et associée chez Kellerhals Carrard à Zurich, précise mercredi le communiqué du fabricant de capteurs, clapets et servomoteurs. Ses domaines de prédilection sont le droit des marchés des capitaux et celui des sociétés, avec un accent sur les questions de gouvernance et les transactions d'entreprises.

Elle siège déjà comme membre du conseil d'administration de sociétés cotées comme Alcon et la Banque cantonale des Grisons (GKB) et non cotées (Bioengineering Holding, Wirz Partner Holding et Reichle Holding).

