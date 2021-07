Belimo rebondit tous azimuts en première partie d'année

Zurich (awp) - Belimo a enregistré une croissance tous azimuts sur les six premiers mois de l'année et reste optimiste pour la suite de l'exercice, a annoncé jeudi le spécialiste zurichois des servomoteurs, clapets et capteurs de climatisation. Le groupe zurichois a dépassé l'ensemble des prévisions de la communauté financière.

Le chiffre d'affaires net de l'entreprise basée à Hinwil a progressé de 14,7% sur un an à 384,7 millions de francs suisses, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 36,4% à 75,6 millions. Le bénéfice net s'est pour sa part établi à 63,7 millions, en forte progression de 54,6%, a détaillé Belimo dans un communiqué.

En Europe, la société a profité de la solide demande émanant du secteur de la construction. Dans son plus important marché, l'Allemagne, Belimo a enregistré une croissance à deux chiffres. Pénalisée l'année dernière par des confinements, l'activité a nettement rebondi en France et en Espagne.

L'activité a aussi nettement rebondi aux Amériques, et particulièrement aux Etats-Unis. "Le climat des affaires semble beaucoup plus solide qu'il y a un an", a souligné l'entreprise, qui employait fin juin 1848 équivalents temps plein. La région a aussi bénéficié d'un effet de rattrape des projets qui avaient été gelés en 2020.

L'Asie-Pacifique a quant à elle profité de taux de croissance supérieurs à l'année dernière et 2019. En Chine, où la reprise a été amorcée plus rapidement, l'activité n'a quasiment pas été handicapée en 2021.

La direction s'est déclarée optimiste pour l'exercice en cours, tablant sur un niveau élevé de la demande. Belimo s'attend cependant à des vents contraires en raison de goulets d'étranglement dans les livraisons de matériaux de construction et du manque de main d'oeuvre qualifiée. La société table donc sur un "léger ralentissement" de la croissance au second semestre. Sur l'ensemble de 2021, la progression des ventes devrait cependant dépasser la moyenne sur cinq ans.

