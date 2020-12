Belimo reprend le fabricant canadien de capteurs Opera Electronics

Zurich (awp) - Belimo renforce ses activités dans le domaines des capteurs. Le fabricant zurichois de servomoteurs destinés principalement aux bâtiments a acquis pour un montant non dévoilé le producteur canadien de capteurs de qualité de l'air Opera Electronics.

Etablie à Montréal, la société développe et produit une gamme de capteurs de qualité de l'air et de gaz pour les bâtiments, précise mercredi le groupe établi à Hinwil, dans l'Oberland zurichois. Les principales applications d'Opera Electronics sont la surveillance des émissions des véhicules dans les parkings, la détection des fuites de gaz de réfrigération et la surveillance des gaz combustibles dans les salles de production de CVC.

Opera Electronics réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de quelques millions de dollars canadiens, soit un montant à un chiffre en millions de francs suisses. Son acquisition permet à Belimo d'étoffer son offre en matière de capteurs, marché sur lequel la firme est présente depuis 2017 avec des appareils destinés aux conduits de chauffage, de climatisation et de ventilation.

La gamme de capteurs de Belimo a ensuite été étendue en 2018 avec des équipements ultrasoniques et depuis 2019 dans la qualité de l'air intérieur.

vj/jh