Bell Food : Le Capital Market Day du Bell Food Group à Fuensalida

11.05.2023

Lors du Capital Market Day 2023 du Bell Food Group, les investisseurs et les analystes ont eu l'occasion de visiter le nouveau site de Fuensalida (Espagne) pour la production de jambon cru Serrano.

Le nouveau site destiné à la production de jambon cru Serrano a été présenté aux participants de la visite d'entreprise à Fuensalida près de Madrid organisée par le domaine d'activité Bell International. Les dimensions de l'installation sont impressionnantes : aménagées sur 26 000 m2, les 64 chambres de maturation ont une capacité d'environ un million de jambons Serrano par an. Bell a investi quelque 40 millions d'euros dans cette nouvelle construction et a engagé 100 personnes supplémentaires. En plus des sites existants de Casarrubios del Monte et Azuaga, Bell dispose ainsi d'une infrastructure moderne et efficiente pour la production de spécialités espagnoles, le jambon (Ibérico, Serrano) et les saucissons crus (Chorizo, Salchichón, Lomo). Les produits sont commercialisés sous la marque nationale « Sánchez Alcaraz » et d'autres marques du Bell Food Group.

Grâce à la concentration stratégique sur le segment charcutier du jambon cru et au portefeuille de spécialités régionales de jambon cru produites par l'entreprise dans différents pays, le Bell Food Group a de bonnes perspectives de développer encore son rôle de leader sur le plan international.

À l'issue de la visite, le CEO Lorenz Wyss, le CFO Xavier Buro ainsi que Marco Tschanz, responsable des domaines d'activité Bell International et Eisberg, ont présenté une mise à jour des orientations du Bell Food Group et plus particulièrement des activités du domaine Bell International. Les participants avaient par ailleurs la possibilité de s'entretenir directement avec la direction générale du groupe.