Bell Food : Prensentation analystes Résultats 1er semestre 2021

Bell Food Group 1er semestre 2021 Cap stratégique maintenu, succès opérationnel Présentation pour les analystes financiers 12.08.2021 | Bell Food Group 1er semestre 2021 Vue d'ensemble du 1er semestre 2021. 12.08.2021 | Bell Food Group 1er semestre 2021 Page 2 Statement Lorenz Wyss, CEO Ce résultat semestriel est très réjouissant et confirme que nous avons choisi les bonnes orientations stratégiques. » 12.08.2021 | Bell Food Group 1er semestre 2021 Page 3 L'essentiel en bref et événements majeurs Résultats du 1er semestre 2021 2054 65,7 51,0 + 2,7% + 10,5% + 46,1% Chiffre d'affaires* EBIT* Bénéfice semestriel* en millions de CHF en millions de CHF en millions de CHF 63 12045 35% = - 0,8% Sites Effectif du personnel en équivalents plein temps au 30.06 Proportion de labels/bio dans la production de viande * Chiffres ajustés selon la publication « Paramètres de performance alternatifs » 12.08.2021 | Bell Food Group 1er semestre 2021 Page 4 L'essentiel en bref et événements majeurs Bon résultat au premier semestre 2021 Le Bell Food Group poursuit sur la bonne lancée de l'exercice 2020 et a de nouveau nettement amélioré son résultat au premier semestre 2021.

La solide marche des affaires dans le secteur d'activité central de la viande et des produits carnés pour le commerce de détail en Suisse était le facteur majeur, mais tous les domaines d'activité ont contribué au bon résultat.

Un redressement est intervenu au premier trimestre dans les secteurs des services alimentaires et du Convenience après les chiffres très bas de l'an passé et grâce à l'assouplissement progressif des mesures anti-COVID 19 depuis mai 2021.

Le modèle commercial largement étayé et un niveau d'efficience élevé ont permis de bien maîtriser les répercussions de la pandémie et des conditions-cadres difficiles.

Ce résultat semestriel confirme que le Bell Food Group a choisi les bonnes orientations stratégiques. Progrès opérationnels au niveau de l'EBIT +10,5% 12.08.2021 | Bell Food Group 1er semestre 2021 Attachments