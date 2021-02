Accueil Zone bourse > Actions > Swiss Exchange > Bell Food Group AG BELL CH0315966322 BELL FOOD GROUP AG (BELL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel estimé CHI-X - 12/02 10:14:32 249.25 CHF +6.06% 09:16 BELL FOOD : Rapport annuel 2020 PU 07:00 BELL : chiffre d'affaires annuel quasi-stable AW 04/02 Toujours solide, Swisscom affiche un bénéfice net en repli en 2020 AW Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Bell Food : Rapport annuel 2020 12/02/2021 | 09:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport de gestion 2020 Sommaire 2 Qui nous sommes et ce que nous faisons

4 Événements majeurs en 2020

6 Les chiffres-clés

10 Éditorial Rapport de situation

14 Activités commerciales Activités Produits et marchés principaux Clients et canaux d'écoulement Approvisionnement et fournisseurs Personnel Bell Food Group comme employeur Organisation Gestion de l'innovation Gestion des marques

22 Stratégie Vision et missions Stratégies fonctionnelles Principes directeurs Orientations stratégiques

27 Responsabilité de l'entreprise Organisation dédiée au développement durable Communication sur le développement durable Produits et approvisionnement Environnement et ressources Personnel et société 30 Marche des affaires L'exercice 2020 en bref Effets extraordinaires Bell Suisse Bell International Convenience Rapport de gestion des risques L'engagement chez Mosa Meat s'élargit Perspectives Rapport de rémunération 54 Remarques préliminaires 54 Stratégie et principes de rémunération 55 Rémunération du conseil d'administration 57 Rémunération de la direction générale du groupe 58 Prêts, crédits et rentes octroyés à des membres du conseil d'administration, de la direction générale et à leurs proches 59 Rapport de lʼorgane de révision sur le rapport de rémunération 60 Dates importantes/Contacts Rapport financier 62 Comptes consolidés de Bell Food Group Bilan consolidé Compte de résultat consolidé Tableau de flux de trésorerie consolidé Tableau de variation des fonds propres consolidé Annexe aux comptes consolidés Rapport sur l'audit des états financiers consolidés 92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Bilan Compte de résultat Annexe Répartition du bénéfice au bilan et des réserves Rapport sur l'audit des comptes annuels Informations complémentaires 102 Contacts et impressum Corporate Governance

40 Structure du groupe et actionnariat

40 Organigramme

42 Structure du capital

42 Conseil d'administration

44 Membres du conseil d'administration

46 Organisation interne et réglementation des compétences

47 Comités du conseil d'administration

47 Instruments d'information et de contrôle à l'égard de la direction générale du groupe

49 Direction générale du groupe

50 Membres de la direction générale du groupe

51 Droits de participation des actionnaires Indicateurs alternatifs de performance Dans ses rapports annuels, semestriels et ses publications destinées aux investisseurs et analystes financiers, Bell Food Group utilise des paramètres de performance alternatifs qui ne sont pas définis selon les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). Ils sont expliqués dans la publication séparée « Indicateurs alternatifs de performance » et mis en parallèle avec des indices Swiss GAAP RPC. www.bellfoodgroup.com/report-fr En ligne www.bellfoodgroup.com/report-fr Qui nous sommes et ce que nous faisons Bell Food Group compte parmi les principaux producteurs européens de viande et de produits prêts à consommer et se positionne comme leader du marché en Suisse. Les racines de l'entreprise riche en traditions remontent à 1869, quand Samuel Bell a ouvert au cœur de Bâle la première boucherie d'un futur réseau de succursales. L'offre se compose aujourd'hui de viande fraîche, de volaille, de charcuterie, de Seafood ainsi que de produits prêts à consommer longue conservation, frais et ultrafrais tels que des salades, sandwiches, pâtes, sauces et condiments. Les marques Bell, Eisberg, Hilcona et Hügli permettent au groupe de répondre aux attentes diverses des clients. Plus de 12 000 collaboratrices et collaborateurs dans 15 pays s'engagent jour après jour pour produire la meilleure qualité et procurer de véritables moments de plaisir à des millions de consom-matrices et de consommateurs. Bell Food Group Chiffre d'affaires en milliards de CHF 4.1 Sites 63 Personnel 12 043 2 Domaines d'activité Bell Suisse Bell International Convenience Suisse Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, principauté de Liechtenstein, République tchèque, Roumanie, Suisse Chiffre d'affaires en milliards de CHF Chiffre d'affaires en milliards de CHF Chiffre d'affaires en milliards de CHF 2.1 1.0 1.1 Sites Sites Sites 13 23 27 Personnel Personnel Personnel 3 504 3 469 5 070 Assortiment Assortiment Assortiment Viande fraîche, volaille, charcuterie, Volaille, charcuterie Produits Convenience longue Seafood conservation, frais et ultrafrais 3 Grâce à son modèle commercial largement étayé, Bell Food Group peut globalement se retourner sur un bon exercice 2020. Le groupe n'a pourtant pas été épargné par les conséquences de la pandémie, concrétisées par un recul marquant du chiffre d'affaires des services alimentaires, de la vente à l'emporter et de la gamme du Conve-nience frais, des segments porteurs avant la crise. Toutefois, ces reculs ont été plus que compensés par la crois-sance très réjouissante dans le canal du commerce de détail. Notre service d'activité central, soit la viande et les produits carnés, en a profité dans toute l'Europe, mais surtout sur notre marché domestique. Bell Suisse a ainsi enregistré une nette croissance par rapport à l'exercice précédent dans pratiquement tous les groupes de produits. Suite à la vente des usines de charcuterie en Allemagne en 2019, Bell International a systématiquement poursuivi dans l'exercice sous revue sa concentration stratégique sur le jambon cru et la volaille issue de programmes du-rables, ce qui lui a également permis d'enregistrer de bons résultats annuels. Bell Food Group a ressenti les effets de la pandémie de coronavirus à une multitude d'égards. Sa priorité a toujours été de protéger la santé du personnel et d'adapter les processus de travail et de production à des conditions-cadres en rapide évolution. Les mesures prises pour contenir la pandémie ont entraîné un recul marquant dans le canal des services de restauration. À l'inverse, le commerce de détail enregistrait de nettes progressions dans presque tous les groupes de produits. Cette situation a confronté l'entreprise et son personnel à des défis de taille. Grâce à la flexibilité et à l'investissement personnel de nos employés, nous avons pu les maîtriser et maintenir à tout mo-ment nos capacités de livraison. cap avec une stratégie de concentration sur les com-pétences centrales dans les secteurs du jambon cru et de la volaille issue de programmes durables. Grâce à cette concentration, Bell International s'est établi auprès des clients de ces secteurs comme spécialiste disposant d'un large savoir-faire dans la transforma-tion et la distribution. Le marché international des produits de charcuterie et de volaille a également souffert de la pandémie de coronavirus mais, grâce à une exposition relativement faible dans le secteur des services alimentaires, le domaine d'activité Bell International était proportionnellement moins forte-ment touché par les répercussions négatives. le marché international du Convenience. Contraire-ment aux segments de la viande et de la charcuterie, les manques à gagner auprès des services alimen-taires et dans les assortiments à l'emporter n'ont pas pu être compensés dans la même ampleur par le ca-nal du commerce de détail. L'exercice s'est déroulé de manière réjouissante pour les produits végétariens et végans. Un redressement rapide entre les deux pre-mières vagues de la pandémie a montré que l'orien-tation stratégique à long terme est juste et que le do-maine d'activité Convenience redeviendra un moteur de croissance. En 2020, la part des produits végans et végétariens à l'ensemble du chiffre d'affaires-352de Bell Food Group représentait environ 21%. En outre, la posi-tion dominante dans le segment des alternatives à la viande à Bon exercice pour Bell Suisseavec une forte croissance dans tous les groupes de produits. Au niveau des activités interna-tionales, la charcuterie et la volaille ont enregistré de nouveaux progrès grâce à la concentrationsur les compétences centrales. Répartition du chiffre d'affaires par catégories de produits Chiffre d'affaires en millions de CHF 4 143 4 078 3 390 17% 25% 3 589 18% 26% 27% 26% 24% 50% 25% 58% 56% 48% 2016 2017 2018 2019 EBITDA ajusté1 en millions de CHF & en % des produits nets des livraisons et des prestations Résultat brut d'exploitation en millions de CHF & en % des produits nets des livraisons et des prestations 36.8% 38.6% 38.7% 38.6% 37.1% 4 074 26% 1 567 1 553 1 550 Convenience 1 311 1 233 27%Volaille, Seafood 47%Viande fraîche, charcuterie 2020 2016 2017 2018 2019 2020 EBIT ajusté1 en millions de CHF & en % des produits nets des livraisons et des prestations 4.6% 4.2% 3.5% 3.7% 4.0% 278 281 305 308 319 154 150 141 149 160 2016 2017 2018 2019 Bénéfice de l'exercice ajusté1 en millions de CHF & en % des produits nets des livraisons et des prestations 3.0% 3.0% 2020 2.9% 2016 2017 2018 2019 2020

100 107 89 105 118

2016 2017 2018 2019 1 Chiffres ajustés selon la publication séparée « Indicateurs alternatifs de performance ». 2020 Chiffre d'affaires Bell Suisse en millions de CHF 1 907 1 981 1 999 1 961 Volumes des ventes par catégories de produits en millions de kg 2 080 Viande fraîche Charcuterie 54 95 2.2 % 11.6 %1 Seafood Volaille 2016 2017 2018 2019 Chiffre d'affaires Bell International 1 en millions de CHF 2020 171 5.7 % 947 1 058 1 133 1 017 978 Convenience 8 11.9 % Total 198 527 1.2 % 1.1 % 2016 2017 2018 2019 2020 1 Y compris la perte des ventes/chiffre d'affaires suite à la cession des activités sur les produits de charcuterie échaudés en Allemagne et la vente du site de Perbál en Hongrie en octobre 2020. Chiffre d'affaires Convenience en millions de CHF Volumes des ventes Bell Food Group en millions de kg 1 074 1 105 1 062 577 619 543 533 527 414 454 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Fonds propres en millions de CHF & en % du total du bilanRatio d'endettement net Engagements financiers nets/EBITDA 45.7% 47.5% 47.5% 49.7% 37.5% 1 365 1 290 1 287 978 784 2.3 2.2 1.6 Engagements financiers nets 1 en millions de CHF 2.4 2.2 Engagements financiers moins liquidités et titres 637 454 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 Flux de trésorerie opérationnel 1 en millions de CHFInvestissements en immobilisations corporelles et logiciels en millions de CHF 230 238 266 251 274 128 125

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 Nouveautés Nouveaux produits > 2 000 1 Chiffres ajustés selon la publication séparée « Indicateurs alternatifs de performance ». Gestion de l'innovation Effectif du personnel des secteurs développement et gestion de produits > 150 Effectif du personnel Nombre d'employés (EPT) 12 043 660 2018 674 688 2019 2020 226 2018 245 229 2019 2020 Proportion de femmes 39 % Capitalisation boursière & cours de l'action en CHF Chiffres-clés par action en CHF 439 430 33.2 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Capitalisation boursière au 31.12 en millions de CHFCours de l'action au 31.12 Bénéfice par actionRapport cours/bénéfice Pour une meilleure comparaison des chiffres clés par action, le nombre pondéré d'actions en circulation a été corrigé de l'effet de l'augmentation de capital en 2018. Compte tenu du bon résultat annuel, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale d'augmenter la distribution de CHF 5.50 à CHF 6.50 par action. Le ratio de distribution représente ainsi 34.4 %. Comme annoncé en 2019, Bell Food Group revient ainsi à sa pratique passée de distribuer annuellement env. 30 % du résultat du groupe. La distribution 2020 devrait être prélevée sur les réserves issues d'apports de capital à raison de 50 %. Les versements prélevés sur des réserves issues d'apports de capital ne sont pas soumis à l'impôt anticipé et les investisseurs privés suisses profitent d'un dividende exempté d'impôt sur le revenu. 2016 2017 2018 2019 2020 Dividende par actionRatio de distribution Rendement sous forme de dividende Structure du capital au 31.12 2016 2017 2018 2019 2020 Capital-actions Réparti en nombre dʼactions enregistrées Valeur nominale par action enregistrée en millions de CHF unités en milliers CHF 2.00 4 000 0.50 2.00 4 000 0.50 3.14 6 286 0.50 3.14 6 286 0.50 3.14 6 286 0.50 Détails sur l'action Numéro de valeur ISIN Legal Entity Identifier (LEI) Négoce Symboles SIX Cours actuels 31 596 632 CH0315966322 50670090YSFJ2732TD58 SIX Swiss Exchange BELL ; Bell N ; Bell.SWwww.bellfoodgroup.com Éditorial Bon exercice pour Bell Food Group Hansueli Loosli Président du conseil d'administration Lorenz Wyss Président de la direction générale du groupe 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Chères et chers actionnaires, Nous nous souviendrons longtemps de cet exercice 2020. L'émergence de la pandémie de coronavirus a ébranlé trois piliers de notre société jusqu'à leurs fondements : la santé, les échanges sociaux et notre prospérité écono- mique. Notre bien le plus précieux, la santé, devint le thème omniprésent et tout le système de santé fut soudain au centre des préoccupa- tions. Les restrictions imposées à la vie publique nous ont forcés à abandonner temporairement des habitudes et schémas comportementaux. Les contacts sociaux, les voyages ou les grands rassemblements étaient impossibles ou soumis à des restrictions drastiques pendant presque toute l'année. Parallèlement, les mesures prises pour endiguer la pandémie, surtout pendant les phases de confinement au printemps et en automne/hiver, ont confronté de nombreuses entreprises, voire des secteurs entiers, à une insécurité économique. Défi maîtrisé La pandémie a aussi confronté Bell Food Group à de grands défis. Notre priorité a toujours été de protéger la santé de notre personnel dans toute la mesure du possible. La gestion de la crise fut d'emblée au premier plan. Des états-ma- jors de crise ont été constitués et des concepts de protection mis en œuvre sur tous les sites. Rétroactivement, nous sommes heureux de constater que les mesures protectrices ont bien fonctionné et que notre personnel a bénéficié de postes de travail sûrs. L'application des mesures de protection et d'hygiène n'était pourtant pas une mince af- faire. Il a fallu revoir des processus et des habitudes et nous adapter à l'évolution de la situation. En même temps, comme entreprise active dans la branche alimentaire, nous avions la mission de fournir nos clients du commerce de détail et des services alimentaires afin d'assurer l'approvisionnement de la population en produits frais. Compte tenu de la rapide modification des conditions extérieures et des fortes fluctuations au niveau des volumesquotidiens, ce n'était pas simple. Il est d'autant plus réjouissant de constater que nous avons réussi à maintenir à tout moment nos capaci-tés de livraison. Le mérite en revient à notre personnel : sans sa flexibilité et un engagement sans faille dans ce contexte difficile, nous n'aurions pas pu y arriver. Effets contradictoires de la pandémie de coronavirus La pandémie de coronavirus a entraîné un véritable changement des habitudes alimen- taires, avec deux tendances opposées. D'un côté, la mobilité fortement restreinte ainsi que les phases de fermeture des restaurants ont provoqué de nets reculs des chiffres d'affaires dans le segment des services alimentaires comme dans celui en forte croissance depuis quelques années des ventes à l'emporter. Pa- rallèlement, le commerce de détail a profité de la consommation accrue à domicile. Ces évo-lutions générales ont également eu des effets divers au sein de Bell Food Group. Solidement implanté dans le commerce de détail, le secteur de la viande et des produits carnés a profité de cette évolution dans toute l'Europe. La progres- sion dans ce canal a plus que compensé le recul des ventes dans celui des services alimentaires, principalement pour le domaine d'activité Bell Suisse et, dans une moindre mesure, pour Bell International. À l'inverse, le domaine d'activité Convenience a davantage souffert des réper-cussions négatives de la pandémie en raison d'une concentration proportionnellement plus importante sur le canal des services alimentaires et parmi les assortiments à l'emporter. Au cours de cet exercice difficile, Bell Food Group s'est montré particulièrement résistant à la crise. Grâce à un modèle commercial lar- gement étayé, l'entreprise a su résorber les dynamiques imprévisibles et opposées dans le secteur alimentaire, en dégageant un résultat réjouissant pour 2020. Ce bon déroulement est principalement à rapporter aux bases stra-tégiques solides. Consolidation de la position dominante dans le secteur d'activité central Nous réalisons trois quarts de notre chiffre d'affaires dans notre secteur d'activité tradition- nel de la viande, de la volaille, de la charcuterie, du Seafood et des produits carnés. Comme four- nisseur offrant un assortiment complet, nous sommes leader du marché en Suisse, une po- sition que nous avons l'intention de consolider durablement grâce notamment à des innova-tions. Sur les marchés européens, nos compé-tences centrales se situent dans la production de spécialités régionales de jambon cru et dans la volaille issue d'une production durable. Par cette spécialisation, nous voulons développer notre position dominante sur le marché euro-péen du jambon cru et la production durable de volaille, en nous ancrant auprès de nos clients comme un partenaire digne de confiance qui dispose d'une grande expertise dans ces groupes de produits. Cette concentration avait été initiée en 2019 par la cession des activités sur les produits de charcuterie échaudés en Allemagne puis achevée en 2020 par la ratio-nalisation du portefeuille de sites ; elle a déjà apporté de nets progrès opérationnels. Élargissement des assortiments végétariens et Convenience Alors que le secteur de la viande est un marché saturé dans une large mesure, les segments des produits végétariens et prêts à consommer sont encore porteurs et lucratifs. C'est pourquoi nous voulons augmenter nos parts de marché dans ces domaines, surtout dans l'espace ger-manophone. La transformation du site de pro-duction de Bad Wünnenberg (D) et la mise en service à Marchtrenk (A) de l'usine la plus moderne d'Europe dans le segment du Conve- nience nous donnent les moyens de fournir à nos clients des concepts de produits innovants à même de répondre à leurs besoins spécifiques dans les secteurs des assortiments à l'emporter et du Convenience frais. Au cours de l'exercice sous revue, la croissance dans ces deux segments a été temporairement freinée par la pandémie de coronavirus. Un rapide redressement pen-dant les mois d'été, entre les deux vagues de la pandémie, a néanmoins prouvé la justesse de notre orientation stratégique. Dans le do- maine des produits végétariens, nous pouvons faire la différence grâce à notre force d'inno- vation et à notre savoir-faire technologique. Ce constat s'applique également au secteur des services alimentaires, où nous développons de nouvelles solutions à même de répondre aux besoins futurs dans ce canal majeur à travers notre initiative « Smart Cuisine ». Gains de productivité par une logistique élaborée et davantage d'efficience Afin d'assurer notre compétitivité future, nous investissons dans le remplacement de nos infrastructures de production dans le cadre d'une planification globale pour les sites d'Oen- singen (CH) et de Schaan (LI). Le but est d'op-timiser le niveau d'automatisation, de réaliser des progrès logistiques, d'améliorer l'efficience des processus et d'augmenter la productivité. Ces investissements de grande envergure nous permettent d'assurer la rentabilité à long terme dans les secteurs de la viande et du Convenience en Suisse. Distribution en hausse Compte tenu du bon résultat et du solide bilan 2020, le conseil d'administration de Bell Food Group a décidé de proposer à l'assemblée gé- nérale d'augmenter la distribution de CHF 5.50 à CHF 6.50 par action. Le ratio de distribution, qui représente 34.4%, se situe ainsi dans le cadre de la politique que nous avons définie en matière de dividendes. 50 % seront à pré-lever sur les réserves issues d'apports de capi-tal et 50 % sur le résultat annuel de Bell Food Group SA. Perspectives Une fin prochaine de la pandémie de coronavirus ne se dessine pas encore pour l'instant. Il faut s'attendre à ce que la pandémie de coronavirus exerce encore une influence significative sur la marche des affaires de Bell Food Group dans l'année en cours. En 2021, il s'agira par consé- quent pour Bell Food Group de continuer à réagir de manière souple et flexible à la pan- démie de coronavirus et aux mesures prises pour l'endiguer, en nous adaptant rapidement quand les conditions extérieures l'exigent. Compte tenu des expériences réunies au cours de l'exercice sous revue, nous sommes confiants et pensons y parvenir à nouveau en 2021. En même temps, nous voulons continuer de nous concentrer sur nos objectifs stratégiques à moyen et à long termes afin que l'entreprise se trouve dans la meilleure position possible à l'issue de la pandémie. La pandémie de coronavirus nous a montré qu'une crise globale si extraordinaire ne peut être maîtrisée que si tout le monde tire à la même corde. Nous vous remercions, chères et chers actionnaires, de nous avoir honorés de votre confiance dans cette période troublée. Nous continuerons de mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir afin de la mériter par une gestion durable, prospective et innovante de notre entreprise. Nous remercions nos clients et nos partenaires commerciaux de la bonne collaboration dans un climat de confiance ain- si que les autorités et les institutions de leur soutien constructif. Finalement, nous adressons un grand merci à notre personnel. Ce n'est que grâce au remarquable engagement de chacune et de chacun d'entre vous que nous avons pu maintenir à tout moment nos capacités de production et de livraison dans cette année hors du commun et dégager un résultat réjouissant. Hansueli Loosli Président du conseil d'administration Lorenz Wyss Président de la direction générale du groupe 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Rapportde situation 14 Activités commerciales Activités Produits et marchés principaux Clients et canaux d'écoulement Approvisionnement et fournisseurs Personnel Bell Food Group comme employeur Organisation Gestion de l'innovationGestion des marques

22 Stratégie Vision et missions Stratégies fonctionnelles Principes directeurs Orientations stratégiques

27 Responsabilité de l'entreprise Organisation dédiée au développement durable Communication sur le développement durable Produits et approvisionnement Environnement et ressources Personnel et société

30 Marche des affaires L'exercice 2020 en bref Effets extraordinaires Bell Suisse Bell International Convenience Rapport de gestion des risques L'engagement chez Mosa Meat s'élargit Perspectives Activités commerciales Chiffre d'affaires par groupes de produits Viande fraîche Charcuterie Volaille Seafood Convenience 22 % 25 % 22 % 5% 26 % Chiffres d'affaires produits carnés et produits végétariens Produits carnés Produits végétariens 79 % 21% Chiffre d'affaires commerce de détail et services alimentaires/ industrie Commerce de détail Services alimentaires/ industrie 75 % 25 % Activités - modèle commercial largement étayé Bell Food Group compte parmi les principaux transformateurs européens de viande et de produits prêts à consommer. Domiciliée à Bâle (CH), l'entreprise est leader du marché en Suisse ainsi que dans plusieurs pays d'Europe pour certains segments de produits. L'offre se com-pose de viande, de volaille, de charcuterie, de Seafood ainsi que de produits prêts à consom- mer ultrafrais, frais ou longue conservation. Le secteur Convenience comprend des salades, sandwiches, plats cuisinés, pâtes, sauces, élé- ments de menus et condiments. Bell Food Group est présent sur 62 sites dans 15 pays. Les marques Bell, Eisberg, Hilcona et Hügli ainsi que d'autres marques spécialisées permettent à Bell Food Group de répondre à des attentes diversifiées dans les secteurs du commerce de détail, des services alimentaires et de l'industrie. Produits et marchés principaux - fournisseur d'assortiments complets en viande et Convenience Viande fraîche, volaille, charcuterie et Seafood En Suisse, notre marché principal, Bell produit et transforme de la viande fraîche de bœuf, de veau, de porc et d'agneau. Sa propre production de viande est complétée par des achats ciblés de viande prête à la transformation et de gibier, en Suisse et à l'étranger. Notre offre comprend une gamme complète de produits pour la vente au comptoir et le libre-service du commerce de détail. De plus, des assortiments spécifiques sont destinés aux secteurs des services alimen- taires et de l'industrie alimentaire. En Suisse, Bell est leader du marché ou occupe une po- sition dominante dans la plupart des catégories de produits. En Suisse et en Autriche, nous disposons d'une production de volaille intégrée qui nous permet de maîtriser toute la chaîne de création de valeur, de l'œuf au produit savoureux à dégus- ter. Dans le segment du poulet, nous sommes leader du marché en Autriche avec Hubers Landhendl et un prestataire déterminant en Suisse avec Bell. En Bavière, l'entreprise Süd- deutsche Truthahn AG est un prestataire signi- ficatif dans le segment des produits régionaux de viande de dinde de qualité supérieure. Dans l'espace germanophone, nous comptons par-mi les leaders du secteur de la volaille issue de programmes à valeur ajoutée en matière de bien-être animal. Bell est ainsi l'un des principaux producteurs de volaille biologique en Europe. Bell est l'un des principaux producteurs de volaille bio en Europe. Dans le secteur de la charcuterie, nous couvrons pratiquement tous les segments en Suisse : des saucisses échaudées à la viande séchée, en passant par les saucisses crues et les salaisons cuites. Sur le plan international, Bell dispose d'un assortiment de charcuterie spécialisé de sa propre production dans différents pays grâce à plusieurs usines régionales. Dans ce domaine, nous nous concentrons sur les spécialités ré- gionales de jambon et saucissons crus, dont de nombreuses spécialités d'indication géogra- phique protégée comme le jambon de la Fo- rêt-Noire, la viande des Grisons ou le saucisson d'Auvergne. Sur son marché domestique, Bell Allemagne est leader du marché dans le segment du jambon cru. En France et en Espagne, Bell fait partie des prestataires en plein essor dans le segment des spécialités de jambon et sau- cisson crus. En Pologne, nous occupons des positions significatives dans les segments du saucisson cru et des saucisses échaudées. Bell Seafood est le leader de son secteur en Suisse. Cette unité chevronnée commercialise avec un grand succès du poisson frais d'origine suisse et importé, des crustacés, des fruits de mer et des produits surgelés. Destiné au libre-ser- vice et à la vente au comptoir dans le commerce de détail en Suisse ainsi qu'aux services ali- mentaires, l'assortiment provient essentiellement de sources durables. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 100 % hamburger - 0 % viande Lancé en 2019 dans le segment des ser-vices alimentaires, « The Green Mountain Burger », un hamburger végétarien aux protéines de pois, est également référencé depuis 2020 dans le commerce de détail où il est devenu le best-seller de son segment en Suisse. L'assortiment végé-tarien s'est entre-temps enrichi d'autres succédanés de viande, par exemple sous forme de fromage d'Italie et de viande hachée. www.bellfoodgroup.com/ greenmountain-frConvenience Bell Food Group compte parmi les pionniers de la production et la commercialisation d'as- sortiments conformes aux besoins de notre époque dans le segment du Convenience. Grâce à leur compétitivité, les divisions actives dans le segment Convenience sont des partenaires de catégorie compétents pour de nombreux clients du commerce de détail et des services alimentaires. La gamme de produits comprend des produits ultrafrais tels que des salades composées, des sandwiches, des wraps, etc. pour le secteur de la vente à l'emporter. Par ailleurs, nous produisons également d'autres produits frais tels que des menus, des salades préparées, des pâtes, des sauces et des éléments de repas. L'assortiment est complété par des produits longue conservation et des condiments. Eisberg s'est spécialisé dans la production de salades précoupées fraîches et propose éga- lement un grand choix de mélanges de légumes et de fruits précoupés. L'assortiment est com- plété par des gammes complémentaires inno- vantes telles que des mélanges pour smoothies, des jus de fruits ou des sauces à salade. Huit sites de production en Suisse, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Autriche assurent notre proximité avec les clients et garantissent la fraîcheur optimale des produits. Eisberg est leader du marché en Suisse et en Europe de l'Est dans le segment des salades fraîches précoupées. Hilcona produit à Schaan (LI) et à Orbe (CH) des articles frais, surgelés et longue conserva- tion de la gamme Convenience tels que des plats cuisinés frais, différentes créations de pâtes, des sandwiches, des conserves et un grand nombre d'autres produits. Le site de Landquart (CH) est le centre de compétences pour les produits végétariens et végétaliens. Cette manufacture agile s'est distinguée par de nombreuses innovations comme le tofu à base de soja biologique suisse ou des alternatives à la viande d'origine végétale pour les hamburgers, le fromage d'Italie, la viande hachée et le tartare. Hilcona produit et commercialise à Bad Wün- nenberg en Allemagne des produits de la gamme Convenience pour le marché allemand. L'en- treprise est leader du marché en Suisse dans son segment et un important prestataire de pâtes fraîches en Allemagne et en Autriche. Hilcona déploie par ailleurs des activités en France et dans les pays du Benelux. Hügli est le spécialiste des produits longue conservation, dont notamment des soupes, sauces, bouillons, mélanges d'épices, sauces à salade et pour tremper ou accompagner, des- serts, aliments fonctionnels, produits réfrigérés à base d'herbes aromatiques, éléments de menus et produits végétariens ou végétaliens. La plupart des gammes sont disponibles sous forme de produits secs ou liquides. Hügli ap- provisionne le secteur des services alimentaires et produit des articles destinés à des marques tierces, au commerce de détail et à l'industrie alimentaire ainsi que la gamme commercialisée sous sa propre marque, essentiellement de qualité biologique. En Suisse et en Allemagne, ses marchés domestiques, Hügli compte parmi les leaders des produits longue conservation de la gamme Convenience. Hügli dispose par ailleurs de sites de production en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en République tchèque. Les moyens de pro- duction internationaux sont complétés par nos propres organisations de vente en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie et en Pologne. Clients et canaux d'écoulement - du supermarché à la vente à l'emporter Nous approvisionnons de nombreux clients du commerce de détail, de la restauration et de l'industrie alimentaire. Dans le canal du commerce de détail, nous fournissons aussi bien les grands supermarchés et les distribu-teurs régionaux que des magasins de spécia-lités et des dépanneurs. Dans le segment des services alimentaires, nous approvisionnons notamment la restauration rapide, des entre- prises du secteur de la restauration collective (cantines, hôpitaux, maisons de retraite, etc.), l'hôtellerie, la vente à l'emporter et la restau-ration traditionnelle. Généralement, la distri- bution s'effectue par le biais de grossistes, avec ou sans service de livraison. Dans certains secteurs du domaine du Convenience, nous disposons également d'organisations de dis-tribution spécialisées et de nos propres solu-tions logistiques. Dans le canal de l'industrie alimentaire, nous fournissons des composants spécifiques à d'autres producteurs de denrées alimentaires. Satisfaction des clients Afin d'assurer le succès à long terme de nos produits et prestations, il est important que nous sachions comment leur qualité est évaluée. La satisfaction des clients fait chaque année l'objet d'un recensement systématique chez Bell Food Group, par le biais de questionnaires en ligne standardisés. Cela permet de mieux comparer et répertorier les résultats. Il ressort des enquêtes menées en 2019 et en 2020 que les prestations de Bell Food Group sont jugées bonnes à très bonnes par ses clients. Approvisionnement et fournisseurs - la qualité débute par les matières premières La gestion de la qualité de Bell Food Group commence par la sélection des meilleures matières premières. Nous privilégions les four- nisseurs à même de répondre à nos exigences en matière de gestion durable, qui satisfont à nos critères qualitatifs et peuvent garantir la disponibilité des matières premières transfor-mées. Les aspects relatifs au développement durable sont explicitement ancrés dans nos principes d'approvisionnement - de la sélection des fournisseurs à l'utilisation des matériaux. Avec tous nos principaux fournisseurs, nous signons des contrats-cadres. Par ailleurs, lesDans toute la mesure du possible, nous nous procurons la matière première des salades auprès de producteurs établis dans les régions des sites de production. Mis en service en 2019, le nouveau site de production d'Eisberg à Marchtrenk en Autriche se procure ses matières premières auprès d'une vingtaine de produc- teurs locaux. Son équipe de spécialistes conseille tous les fournisseurs sur place. En Espagne, l'un des principaux pays producteurs d'Europe, Eisberg dispose de sa propre organisation d'achat. Grâce à un solide réseau d'approvi- sionnement dans divers pays, la qualité habi- tuelle peut être assurée même lors de situations météorologiques exceptionnelles. Hilcona mise également sur le développement de matières premières à travers sa filiale Hilcona Agrar. Lorsque cela n'est pas possible, Hilcona collabore avec des fournisseurs de longue date. 60 % des légumes proviennent d'env. 350 producteurs sous contrat en Suisse et au Liechtenstein. La production de tofu s'effectue exclusivement à base de soja issu d'une culture biologique suisse. L'usine de Marchtrenk (A) se procure la majeure fournisseurs sont soumis à une évaluation partie des matières annuelle globale dans le cadre d'une gestion systématique de l'approvisionnement. Bell Food premières auprès de Group vise une étroite collaboration avec des producteurs régionaux. fournisseurs fidèles et performants. En ce qui concerne la viande, des caracté-ristiques telles que les conditions d'élevage et de nourrissage des animaux constituent des critères décisifs. Bell Food Group a défini des conditions-cadres précises et des directives correspondantes pour l'achat d'animaux d'abat- tage, de viande et de poisson. D'une façon générale, nous privilégions les sources autoch- tones, en tenant compte de la disponibilité et de nos standards qualitatifs. La filière de la viande, de la réception de la matière première à chaque unité de consommateurs, est docu-mentée sans faille et entièrement traçable. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Nos employés font la différence Des collaboratrices et collaborateurs de toutes les divisions de Bell Food Group offrent un aperçu passionnant de leur travail quotidien. Personnel - l'être humain au centre Chez Bell Food Group, plus de 12 000 employés représentant une centaine de nationalités as- surent au quotidien la fraîcheur et la qualité du large assortiment. Une multitude de pro- fessions sont représentées au sein de Bell Food Group. Le spectre va du technologue en denrées alimentaires à l'agent de production en passant par l'employé de commerce et l'informaticien. Bell Food Group incarne un producteur de den- rées alimentaires dynamique, actif sur le plan international, dont les racines sont régionales. En tant qu'employeur conscient de nos respon- sabilités, nous encourageons l'évolution per- sonnelle des collaboratrices et collaborateurs. Une stratégie formulée pour l'ensemble du groupe dans le secteur des ressources hu- maines résume les principes de manière ho- mogène, notamment en ce qui concerne les déroulements en matière de recrutement et de développement du personnel. La gestion de la santé en entreprise ainsi que la gestion des talents représentent d'autres priorités pour le groupe. Divers paramètres ainsi que des enquêtes menées régulièrement auprès du personnel nous permettent de contrôler nos performances en tant qu'employeur. www.bellfoodgroup.com/collaborateurs Effectif du personnel de Bell Food Group 2019 2020 Effectif du personnel Effectif moyen converti en postes à plein temps1 12 195 12 043 Effectif au 31 décembre, en nombre de personnes 11 960 11 744 Effectif du personnel au 31.12 Bell Suisse 3 383 3 504 Bell International 3 775 3 469 Convenience 5 037 5 070 dont emplois à plein temps 74 % 75 % dont emplois à temps partiel 26 % 25 % Proportion d'hommes 60 % 61 % Proportion de femmes 40 % 39 % Proportion de femmes parmi les cadres 24 % 26 % Nombre de nationalités 100 98 Structure d'âge moins de 30 ans 20 % 20 % 31-50 ans 53 % 52 % plus de 51 ans 27 % 28 % Formation et perfectionnement Apprentis 155 157 Nombre de jours de formation 12 689 13 385 17 1 Y compris personnel de sociétés tierces employé temporairement. Formation professionnelle adaptée aux sports de compétition Grâce à des solutions sur mesure, Bell Food Group permet de concilier carrière professionnelle et sport de compétition. www.bellfoodgroup.com/performance-fr Bell Food Group comme employeur - l'être humain au centre Bell Food Group place toujours l'être humain au centre : avec ses aptitudes individuelles, ses besoins et nos objectifs communs. Nous voulons que nos employés se rendent au travail avec plaisir et puissent contribuer au succès commun. Nous offrons un environnement professionnel ouvert et humain, marqué par l'estime mutuelle. L'entreprise et son personnel se réfèrent aux critères de performance suivants : Les gens aiment bien manger et partager un repas constitue un patrimoine culturel majeur. Procurer du plaisir à travers des denrées ali- mentaires de qualité supérieure est notre pas- sion. C'est également notre contribution à la qualité de vie. Tous ceux qui travaillent chez Bell Food Group connaissent leur métier. S'investir activement, prendre les choses en main et les faire avancer n'est pas seulement permis chez nous, mais vivement encouragé. Chacun apporte en effet sa contribution personnelle à la nouveauté et à la réalisation de nos objectifs. De cette manière, nous émettons des signaux dans l'industrie alimentaire - comme entreprise, comme équipe, comme professionnels. Nous estimons nos employés, leur engagement personnel, leurs diverses forces et aptitudes. Et nous voulons accompagner, soutenir et encourager chacun individuellement - à tous les niveaux et dans tous les domaines. Celui qui est capable de tirer le meilleur de lui-même en fait également profiter Bell Food Group. De cette manière, nous progressons ensemble. Tout ce que nous produisons est bon et de la meilleure qualité. Nous le garantissons depuis 150 ans. Grâce au large éventail de compétences, à notre savoir-faire artisanal et à de solides bases financières, nous accompagnons, soutenons et inspirons nos clients, nos partenaires et les consommateurs. Pour cela, on peut toujours compter sur nous - aujourd'hui et demain. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Organisation - performante et efficiente Bell Food Group SA est l'organisation faîtière de l'entreprise. Le siège du groupe se trouve à Bâle en Suisse, où l'entreprise a été créée en 1869. L'entreprise est structurée en trois do- maines d'activité opérationnels et un de service Finances/Services. Des fonctions communes au groupe telles que les ressources humaines, l'informatique et les services d'entreprise sont organisées en domaines centraux. Les activités opérationnelles sont principalement décentra- lisées, proches des clients et des marchés. Divers centres de compétences complètent l'organisation de Bell Food Group. Ces centres de compétences thématiques réunissent des experts des différentes divisions afin d'assurer le transfert de savoir-faire, l'identification et l'exploitation de synergies ainsi que l'optimi-sation des processus transversaux. Bell Food Group est présent dans 15 pays d'Europe avec des sites de production, des plateformes logistiques et des bureaux de vente. Les différents sites de production sont spécia- lisés et se concentrent sur un programme d'as- sortiments défini. Bell Food Group dispose également de manufactures régionales pour la production de spécialités charcutières locales identifiées par d'importantes désignations d'ori- gine protégées. Au cours de l'exercice sous revue, les sites de production de Perbál en Hongrie, Saint-André en France et Recogne en Belgique ainsi que la plateforme logistique de Zellik en Belgique ont été cédés dans le cadre d'opérations d'actifs à divers repreneurs. Dans toutes ces opérations, l'ensemble du personnel a été repris par les acquéreurs. Le domaine d'activité Bell International a ainsi poursuivi en 2020 sa stratégie de concentration sur les spécialités internationales de jambon cru et de rationalisation des sites de production. Bell Food Group se compose des domaines d'activité Bell Suisse, Bell International, Conve- nience et Finances/Services. Les sites de production du domaine d'activi-té Bell Suisse lui permettent de proposer un éventail complet de produits dans les segments de la viande, de la charcuterie, de la volaille ainsi que du Seafood. La production et trans- formation de viande sont centralisées à Bâle pour le porc et à Oensingen pour le bœuf. La transformation de volaille et de produits de la gamme Seafood est assurée par deux sites spécifiques. Dans le domaine de la charcuterie, les assortiments nationaux sont produits à Bâle, alors que les sites de Churwalden, Gossau, Chermignon et Cheseaux se concentrent prin-cipalement sur les spécialités régionales. Beaucoup de ces produits ont une indica- tion géographique protégée. Les sites de Schlie- ren et de Genève sont spécialisés dans la pro- duction d'assortiments pour les services alimentaires. Le domaine d'activité Bell International se compose des divisions Bell Allemagne, Bell Europe de l'Ouest/de l'Est et Hubers/Sütag. La division Bell Allemagne se concentre sur sa solide position dans le domaine du jambon cru allemand et international. Les usines en Espagne spécialisées dans la charcuterie es- pagnole sont rattachées à la division Bell Al-lemagne sur le plan de l'organisation. L'entre-prise a des sites de production de spécialités de jambon cru régionales à Seevetal (D), Edewecht (D) et Schiltach (D). En Espagne, la division Bell International dispose de deux sites de production de jambon Serrano à Fuensalida et Casarrubios del Monte ainsi que d'une usine spécialisée dans la production de charcuteries ibériques à Azuaga. Hilcona comme chaudron d'innovation Des équipes pluridisciplinaires déve-loppent des nouveautés passionnantes dans « l'iBox ». www.bellfoodgroup.com/ibox-fr La division Bell Europe de l'Ouest/de l'Est ré-unit les activités en France et en Pologne ain- si que les activités commerciales en Belgique, en Hongrie et en Roumanie. En France, Bell produit diverses spécialités régionales de jam- bon et saucisson crus dans ses sites de Teilhède, Riom, Saint-Symphorien-sur-Coise, Virieu-le- Grand et Aime. En Pologne, des spécialités charcutières locales telles que le saucisson hongrois ou le salami de Cracovie sont produites sur le site de Niepolomice pour les marchés polonais et hongrois. Les activités internatio- nales d'exportation sont également établies au sein de cette division et portent sur la commercialisation de divers assortiments de tous les domaines d'activité hors d'Europe. La division Hubers/Sütag est active dans le sec- teur de la volaille en Autriche et en Allemagne. Le site de Pfaffstätt (A) est spécialisé dans l'abattage et la découpe de poulet. En Autriche, Hubers est leader du marché des coquelets bio et nourris au maïs, alors que le site d'Ampfing (D) abat et conditionne la dinde. Le domaine d'activité Convenience se com- pose des divisions Eisberg, Hilcona et Hügli. L'entreprise Eisberg, spécialisée dans la pro- duction de salades conditionnées, dispose de sites de production en Suisse ainsi qu'en Autriche, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie. Un bureau d'achat en Espagne est en outre chargé de l'approvisionnement d'une partie des matières premières. Dans ses sites de production à Schaan (LI), Orbe (CH), Landquart (CH) et Bad Wünnen- berg (D), Hilcona produit un large assortiment de produits du segment Convenience frais. Celui-ci est principalement commercialisé en Suisse et en Allemagne ainsi que dans d'autres pays d'Europe. Hügli dispose de dix sites de production en Suisse, en Allemagne, en Italie, en République tchèque, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, ce qui en fait l'un des plus grands prestataires européens de produits longue conservation de la gamme Convenience. Les moyens de production inter- nationaux sont complétés par ses propres or-ganisations de vente en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie et en Pologne. Le domaine d'activité Finances/Services est actif comme organisation matricielle pour l'ensemble de Bell Food Group. Les responsables des finances des divers pays et divisions se chargent des attributions et exigences locales et rapportent directement à l'organisation cen- trale au siège. De plus amples informations sur l'organisation ainsi que l'organigramme de Bell Food Group sont publiés à la rubrique « Corporate Gover-nance » en pages 40 à 41. Gestion de l'innovation - compétence culinaire et idées En tenant compte de tous les groupes de pro- duits, Bell Food Group dispose d'un assortiment de plus de 20 000 produits. En plus de l'assor- timent standard, les nouveautés et innovations jouent un rôle important : Bell Food Group lance chaque année plus de 2 000 nouveautés. Le spectre des nouveautés va de simples adapta- tions de recettes comme une nouvelle marinade, une nouvelle garniture de pizza ou des farces de pâtes saisonnières jusqu'à des concepts totalement nouveaux qui nécessitent un temps de développement plus long. Au cours de l'exer- cice sous revue, nous avons par exemple com- plété l'assortiment « Green Mountain » par un fromage d'Italie et de la viande hachée végans. Les tendances et les besoins des consommateurs sont identifiés à l'aide de divers instruments tels que le repérage des aliments et intégrés systématiquement dans le processus d'inno- vation. Les spécialités saisonnières jouent éga- lement un rôle majeur. Des secteurs complets de l'assortiment ne sont par exemple proposés que pendant la saison des grillades. En général, chaque division est responsable des processus d'innovation. Pour certains dé-veloppements comme l'initiative « Smart Cui- sine » destinée au segment des services ali- mentaires, des spécialistes de différentes divisions coopèrent afin de mettre à profit l'expertise spécifique de chaque domaine. Dans le secteur alimentaire tout particulière- ment, l'emballage constitue un élément majeur du processus d'innovation. Des propriétés telles que la protection du produit, la conservation, l'utilisation des matériaux et la durabilité sont essentielles, constamment réévaluées et adap- tées aux exigences des clients. Dans toute la mesure du possible, les nouvelles technologies sont prises en compte dans ce processus. En fonction des possibilités, des concepts d'em- ballage couronnés de succès dans certains pays sont également introduits sur d'autres marchés. C'est ainsi que Bell Suisse lancera au début 2021 le concept d'emballages pliables qui a remporté un vif succès en Allemagne. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Les astuces du pro Philipp Glauser, vice-champion du monde de barbecue, révèle com-ment des amateurs peuvent aussi réussir des grillades sublimes. Gestion des marques Dans l'exercice sous revue, la stratégie des marques de Bell Food Group a été complète- ment révisée. Dans ce contexte, l'image de marque a été renforcée et les tendances actuelles de la gestion internationale des marques ont été intégrées dans le positionnement des marques de produits. Bell Food Group dispose d'un portefeuille de marques à large spectre. Les marques sont subdivisées en marques stratégiques et marques de spécialités. La gestion des marques se réfère tant à la straté- gie générale de l'entreprise en la matière qu'aux besoins et avantages pour l'utilisateur final, avant la mise en œuvre des mesures et stra- tégies normalisées qui en résultent. Toutes lesmarques sont clairement positionnées dans la perspective des valeurs véhiculées et délimitées en groupes de produits et canaux de distribu- tion. Par ailleurs, Bell Food Group dispose d'une excellente expertise dans la fabrication de marques commerciales d'orientations les plus diverses. En fonction de la pertinence de la marque dans le pays concerné, la gestion des marques s'ap- puie sur l'ensemble des instruments de mar-keting : de la publicité dans les médias (télé-vision, presse écrite, affichage) au marketing en ligne et sur les réseaux sociaux, en passant par les activités aux points de vente, la pro- motion des ventes, les foires commerciales, le sponsoring/les événements. www.bellfoodgroup.com/BBQ-fr Marques de viandeMarques du segment Convenience Bio. Einfach. Lecker. Stratégie Coup d'œil en coulisses Sur notre site Internet, vous trouverez des aperçus passionnants de l'univers de Bell Food Group. www.bellfoodgroup.com/stories-fr Vision et missions Dans un monde où tout bouge, nous considé- rons le changement comme une chance. Nous voulons évoluer afin de rendre, conjointement avec nos clients et nos partenaires, la produc- tion alimentaire encore plus durable et plus responsable. Dans cette perspective, nous sommes constamment à la recherche de produits et de solutions convaincants, à même d'offrir une valeur ajoutée - avec curiosité, ouverture d'esprit, sens des futurs besoins et désirs. Nous aimons nous renouveler et progresser - en nous appuyant sur le courage d'entreprendre et une affaire solide. Nous combinons l'expé- rience, la maîtrise artisanale et de multiples compétences afin de donner vie aux grandes comme aux plus petites idées. Dans tous nos domaines d'activité, nous voulons faire la dif- férence, épauler nos clients afin qu'ils progressent eux aussi et contribuer à façonner l'avenir de notre branche. C'est ainsi que nous nous ap- prochons de notre vision, pas à pas : ensemble jusqu'au sommet. Trois missions ont été définies pour Bell Food Group, au travers desquelles nous voulons nous différencier comme entreprise : Nous avons le goût du plaisir. Tout ce que nous produisons est bon et de la meilleure qualité. Nous le garantissons depuis 150 ans. Grâce au large éventail de compétences, à notre savoir-faire artisanal et à de solides bases financières, nous accompagnons, soutenons et inspirons nos clients, nos partenaires et les consommateurs. Pour cela, on peut toujours compter sur nous - aujourd'hui et demain. Nous façonnons l'avenir. Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, mais nous nous remettons constamment en question, ainsi que nos clients. Afin de travail- ler encore mieux, afin de trouver des solutions aux défis actuels et futurs. Nous anticipons l'avenir et contribuons actuellement à son orientation avec toute notre énergie. Nous vivons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de penser et d'agir durablement. Parce que nous le savons : il reste beaucoup à faire et nous mettons tout en œuvre, jour après jour, pour progresser encore un peu. Nous tenons en effet à montrer l'exemple et à contribuer à une vie en harmonie avec notre environnement. Stratégies fonctionnelles Nos stratégies fonctionnelles (les stratégies principales de l'entreprise) découlent de notre vision, des principes directeurs et des missions. Les missions s'appliquent à l'ensemble de l'en- treprise. Au-delà de celles-ci, chaque division définit des missions individuelles, sur la base de ses propres critères de performance, et contribue ainsi à la réalisation de la vision générale. Les stratégies fonctionnelles constituent des repères applicables à l'ensemble du groupe en ce qui concerne nos débouchés, nos marques, notre production, notre approvisionnement, nos finances, la technologie d'information et notre personnel. Elles laissent toutefois une marge de manœuvre suffisante à la prise en compte des spécificités liées aux sociétés et régions concernées. La stratégie de la qualité ainsi que celle en matière de durabilité sont prises en considération dans toutes nos réflexions stratégiques comme bases de notre action entrepreneuriale. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Principes directeurs Afin d'atteindre notre vision, nous nous référons à des règles comportementales qui sont ancrées dans nos principes directeurs appliqués à l'échelle du groupe. Ils sont complétés par notre code de conduite et l'ouvrage de synthèse qui réunit nos directives internes détaillées en matière de conformité. Diversité Nous apprécions la diversité des cultures et des compétences et les encourageons systé- matiquement. Cette diversité nous aide à main- tenir notre inspiration et à élargir le champ de nos réflexions. Proximité Nous sommes au plus près des tendances. Nous connaissons les besoins de nos collaborateurs, de nos clients et de la société en général, nous pratiquons des échanges ouverts et nous en- gageons. C'est ainsi que nous progressons ensemble. Profilés Notre compétence et notre performance convainquent nos clients. Nous visons toujours la meilleure qualité et une durabilité maximale. C'est ainsi que nous imposons des références dans la production alimentaire et garantissons des expériences gustatives diversifiées. Innovants Nous consacrons jour après jour beaucoup de curiosité et de clairvoyance entrepreneuriale à notre travail. Nous identifions les chances et abordons la nouveauté avec enthousiasme, rigueur et courage. Cela nous permet d'enthou- siasmer nos clients et d'emprunter des voies nouvelles. En partenariat Nous investissons dans des relations à long terme, d'égal à égal, qui stimulent et motivent mutuellement. La confiance, la fiabilité et l'équi- té sont des facteurs de succès centraux à nos yeux. C'est ainsi que nous faisons la différence ensemble. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Orientations stratégiques Bell Food Group veut être l'un des meilleurs groupes alimentaires d'Europe en s'appuyant sur le plaisir du travail bien fait, la compétence et le sens des responsabilités. Les orientations stratégiques actuelles ont été analysées et développées dans le cadre de divers projets stratégiques. Trois orientations stratégiques ont été définies pour les futures activités de Bell Food Group. Renforcer la position dominante dans le secteur traditionnel de la viande, dans le commerce de détail et dans les services alimentaires En plus de 150 ans, Bell Food Group a réussi à développer une position dominante en Suisse dans son secteur d'activité traditionnel de la viande, de la volaille, de la charcuterie et du Seafood. Nous développerons durablement cette position dans le commerce de détail et le canal des services alimentaires en Suisse. Afin d'y parvenir, nous poursuivrons la diffé- renciation de nos assortiments et prestations, par exemple en augmentant le niveau de com- modité des produits, en développant les assor- timents régionaux ou par le biais d'innovations au niveau des produits et des emballages. La performance de l'assortiment est véhiculée grâce à une gestion des marques efficiente et des idées de marketing attrayantes. Au niveau international, nous consolidons notre position sur le marché ainsi que la ren- tabilité sur le marché européen du jambon cru. L'usine de Fuensalida en Espagne, construite en 2019, nous ouvre de nouvelles opportunités de vente de spécialités espagnoles. D'autres usines en Espagne, en France, en Allemagne et en Pologne nous placent dans une excellente position stratégique avec des perspectives intactes. Des investissements mûrement étudiés et l'optimisation croissante des processus visent principalement à gagner en productivité, en efficience et en valeur ajoutée. Des améliora- tions opérationnelles dans l'approvisionnement en matières premières ainsi que l'expansion des activités commerciales et d'exportation complètent nos initiatives. Dans le domaine de la volaille, nous visons une croissance plus que proportionnelle des assor- timents durables et du Convenience. À cet effet, nous augmentons le nombre d'engrais- seurs à même de proposer des programmes de production assurant un bien-être animal supérieur. Assurer la rentabilité sur toute la chaîne de création de valeur est également l'une de nos priorités. La mise en service prévue de la production de volaille du segment Conve- nience à Marchtrenk constitue une étape dans cette perspective. Développer les parts de marché dans les segments porteurs et lucratifs du Conve-nience et des produits végétariens Bell Food Group entend saisir les opportunités de croissance principalement sur le marché du Convenience, porteur en termes de croissance et de valeur ajoutée, et dans le domaine des assortiments végétariens. L'entreprise concentre ses efforts sur l'espace DACH et la consolidation de sa position de leader de sa catégorie dans le commerce de détail. La croissance organique s'appuie notamment sur l'exploitation des capacités des nouvelles usines de Marchtrenk (A) et Bad Wünnenberg (D). Grâce au dévelop- pement de nouvelles solutions de produits, à l'augmentation du niveau de commodité et à des formes d'offres supplémentaires, nous générons de nouvelles options d'utilisation pour nos clients. À titre d'exemples, citons les alternatives à la viande et les assortiments végétariens. Bell Food Group voit également des chances de croissance dans la future intégration rétro- grade dans le secteur des services alimentaires. Cette évolution est stimulée par la modification des besoins des clients, une pression accrue sur les coûts et la pénurie aiguë de personnel spécialisé. Dans le cadre du projet « Smart Cuisine », nous développons de nouvelles solutions destinées aux services alimentaires. Nous pilotons la croissance organique par le recours à des technologies de production de pointe associées à la compétence culinaire au sein du groupe. Des chances de croissance non organique sont identifiées dans des coopérations ciblées qui permettent également de dévelop- per notre portefeuille de clients. De nouvelles opportunités se dessinent notamment dans le secteur des soins. Gains de productivité par une logistique progressiste et davantage d'efficience Assurer durablement la performance des acti- vités centrales avec les produits carnés en Suisse, le marché principal, est l'enjeu central de Bell Food Group. À cet effet, nous avons développé un programme d'investissements d'environ CHF 400 millions à Oensingen (CH) dont le rôle est déterminant pour le futur suc-cès opérationnel de l'entreprise. Les nouvelles usines prévues au site d'Oensingen pour la découpe, l'emballage et la préparation des commandes permettent une automatisation croissante des processus de production, des prestations logistiques plus efficientes et une meilleure durabilité en matière de consomma- tion de ressources et de gaspillage alimentaire. Le nouvel entrepôt frigorifique d'Oensingen est déjà en chantier. Un investissement d'en- viron CHF 80 millions permettra de disposer d'un entrepôt totalement automatisé et de centraliser les divers processus logistiques pour les rendre ainsi plus efficients. Par ailleurs, le site pourra diviser la consommation d'énergie pratiquement par deux grâce au recours à des technologies de pointe. Cela représente une contribution déterminante en matière de du-rabilité. Le projet d'agrandissement du site de Schaan (LI) va dans le même sens dans le domaine du Convenience frais. Le but est également d'ac-croître l'automatisation des processus de pro- duction et de logistique afin de garantir la rentabilité à long terme. La bonne performance de Hilcona, ainsi que la croissance des segments du Convenience frais et des produits végétariens nous offrent des opportunités que nous voulons exploiter par l'agrandissement progressif du site de Schaan. Des investissements de l'ordre de CHF 120 millions sur plusieurs années sont prévus à cet effet. Associés aux projets d'Oen- singen, ces investissements de grande envergure contribueront de manière décisive à garantir à long terme une rentabilité stable sur notre marché principal, la Suisse. Les synergies et les potentiels de chiffres d'affaires au sein du groupe ne sont pas encore totalement exploités. Il est prévu de développer l'approvisionnement de sociétés du groupe en éléments de repas et mélanges d'épices ainsi que de lancer des produits supplémentaires dans les segments de la vente au détail ainsi que du cash & carry. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Responsabilité de l'entreprise Gestion des ressources chez Bell Food Group Les chiffres se rapportent à toutes les entreprises qui, au moment considéré, appartenaient à Bell Food Group. Consommation d'énergie1 en kWh/tonne vendue 20181 032

2019960

20201 0572 Émissions de gaz à effet de serre1 en kg éq. CO2/tonne vendue 2018144 Assurer le succès à long terme de Bell Food Group est notre responsabilité entrepreneu- riale. En tant qu'un des premiers transforma- teurs et fournisseurs de viande, Seafood et produits Convenience en Europe, la qualité de nos produits ne constitue pas notre unique priorité. Notre responsabilité entrepreneuriale est la base de notre succès commercial et une condition préalable évidente de la satisfaction de nos clients. Cela veut dire agir de manière responsable sur toute la chaîne de création de valeur. Nous assumons la responsabilité de la société en optimisant continuellement notre consommation de ressources. Nous avons la responsa-bilité entrepreneuriale d'assurer le succès à long terme de Bell Food 2019133 Group. 20201583 Déchets en kg/tonne vendue 2018136

2019162

20201744 Consommation d'eau en m3/tonne vendue 201812 201911 202012 1 Consommation d'électricité/chaleur et consommation de carburant.

2 Le nouveau site de production pour le jambon cru à Fuensalida en Espagne a permis une internalisation majeure de volumes de séchage, avec des répercussions sur la consommation d'énergie et les émissions.

3 inclut les émissions de gaz à effet de serre selon scope 1 et 2.

4 Effet sur toute l'année de la mise en service des nouveaux sites de production de Marchtrenk (A) et Fuensalida (E). Notre stratégie relative au développement durable, qui étaye chacune de nos actions, constitue la base de notre responsabilité d'en- treprise. Cette stratégie s'applique à tous les domaines d'activité de Bell Food Group. Elle englobe les champs d'action et thèmes qui nous concernent, ainsi que des conditions organisationnelles pour leur mise en œuvre et les contrôles. Dans cette stratégie, nous subdivisons nos responsabilités en trois piliers : « Produits et approvisionnement », « Environ- nement et ressources », « Personnel et société ». Organisation dédiée au développement durable La stratégie relative au développement durable est approuvée par le conseil d'administration. La direction générale du groupe est responsable de la mise en œuvre, avec les responsables des divisions et domaines d'activité. Le centre de compétences pour le développement durable agit à titre fonctionnel et consultatif. Un res- ponsable du développement durable a été désigné dans chaque division afin de supervi-ser la mise en œuvre des mesures et la réali-sation des objectifs. Au sein des divisions, les responsabilités sont réparties en fonction des piliers d'intervention et des objectifs qui leur sont assignés. Communication sur le développement durable Le thème du développement durable est sys-tématiquement abordé aux différents niveaux sur la base des trois piliers et intégré comme élément central de la communication interne et externe de l'entreprise. En même temps, la communication fait partie intégrante de la stratégie relative au développement durable. Parallèlement, nous voulons intensifier sur chacun de nos marchés le dialogue régulier avec les principaux décideurs. Enfin il s'agira de mettre en évidence dans notre communi-cation des marques la valeur ajoutée pour les produits issus de nos projets en faveur du développement durable. Au cours de l'été 2021, Bell Food Group publie- ra à nouveau un rapport détaillé sur son enga- gement dans le domaine du développement durable et différents projets spécifiques y rela- tifs. Bell Food Group s'engage ainsi en faveur de rapports transparents sur ce thème selon les critères du GRI (Global Reporting Initiative). Le rapport relatif au développement durable sera actualisé annuellement, comme partie intégrante des rapports publiés par l'entreprise. Nous nous enga-geons en faveur de produits conformes à notre sens des responsabilités en matière d'écologie, de bien-être animal et à l'égard de la société. De plus amples informations sur la responsabilité d'entreprise de Bell Food Group sont disponibles dans le rapport relatif sur : www.bellfoodgroup.com/cr-fr Produits et approvisionnement Dans le domaine « Produits et approvisionne-ment », l'orientation stratégique sur la durabi-lité nous permet d'occuper des niches de dif-férenciation à un stade précoce et de générer des avantages concurrentiels. Une attention particulière est portée dans ce contexte aux quatre pôles centraux dans notre secteur d'ac- tivité, à savoir les matières premières d'origine animale et végétale, les emballages ainsi que les matières auxiliaires et d'exploitation. Le bien-être animal représente une grande priorité dans l'optique de notre réputation en tant que fabricant de produits carnés. En Suisse, en Autriche et en Allemagne, où l'entreprise a ses propres infrastructures pour l'abattage et le dépeçage, Bell Food Group écoule une pro- portion élevée de viande provenant d'élevages particulièrement respectueux des animaux. En Suisse, environ la moitié des quantités d'abat- tage provient d'élevages appliquant des normes accrues en matière de bien-être animal. La sensibilité des consommateurs face aux condi- tions d'élevage augmente aussi en dehors de la Suisse. En Autriche, nous sommes le princi-pal prestataire de viande de poulet biologique et, en Allemagne, nous occupons une position dominante dans le segment de la viande de dinde bio. En tant que principal fournisseur Seafood en Suisse, nous soutenons également les efforts visant à promouvoir une pêche du- rable. Bell Suisse est membre fondateur du WWF Seafood Group et 99 % des poissons et fruits de mer proviennent de sources vivement recommandées, recommandées ou acceptables selon les critères du WWF. Pour la production de nos articles de la gamme Convenience, nous misons également sur la régionalité et une agriculture durable selon des critères établis. Chez Hilcona, la majeure partie de nos matières premières végétales est produite par des cultivateurs sous contrat et répond aux critères préétablis en matière de développement durable. Entrée en vigueur en 2017, la stratégie relative au déve- loppement durable fixe des standards mini- mums pour certaines matières premières qui doivent remplir des exigences sociales et écologiques précises. Environnement et ressources Les principaux potentiels d'amélioration du bilan environnemental de Bell Food Group résident dans l'utilisation durable et la mise en œuvre optimisée de ressources telles que l'eau et l'énergie. Diverses mesures visent à éviter ou à réduire la consommation excessive de ces ressources. En même temps, nous voulons augmenter la part représentée par les énergies renouvelables. Dans les domaines des emballages et du recyclage, diverses initiatives nous permettent de contribuer à la réduction du matériel d'em- ballage. Grâce à un concept de recensement homogène, de grandes quantités de déchets peuvent être identifiées et réduites dans le cadre d'un processus continu. Nous prenons soin de l'environnement et ménageons les ressources. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Nous sommes un employeur attrayant qui s'engage au profit de son personnel et de la société. Personnel et société Le développement durable commence à nos yeux par l'estime témoignée à notre personnel et les mesures de promotion. Bell Food Group est pleinement conscient des responsabilités d'une entreprise internationale tant à l'égard de son personnel que de la société en général. Un engagement actif et durable face à des questions sociétales est également essentiel en vue du succès économique. Les mesures de formation et perfectionne- ment occupent ainsi une place importante dans la politique du personnel responsable de Bell Food Group. Nous proposons des formations de base dans 20 professions ainsi que trois formations duales. De plus, Bell Food Group étudie en permanence l'introduction de nou-velles formations professionnelles et l'optimi- sation des conditions de formation dans les métiers établis. La sécurité au poste de travail et la santé du personnel constituent notre priorité absolue. Sur chaque site, des concepts de sécurité, des responsables de la sécurité et des formations régulières permettent d'appliquer ces règles systématiquement, partout et à tout moment. Gestion durable de l'entreprise Bell Food Group définit les principes relatifs à la gouvernance d'entreprise en pensant aux intérêts des actionnaires et des parties pre- nantes. En plus des statuts, différentes directives comme le règlement d'organisation ou le code de conduite comportent des principes obliga- toires régissant la gestion et l'organisation de l'entreprise. Des informations plus détaillées à ce propos sont publiées au chapitre « Cor-porate Governance » du rapport de gestion. Une politique fiscale responsable Bell Food Group pratique une planification fiscale judicieuse et adéquate. L'entreprise défend le principe qu'une optimisation fiscale est légitime, alors que des pratiques agressives en la matière doivent être mises en doute. Les principes généraux de l'entreprise concernant la responsabilité fiscale sont ancrés dans son code de conduite. Pour le reste, le thème des impôts est abordé dans la stratégie financière qui relève du domaine de compétence du conseil d'administration. Bell Food Group effectue des transactions internes au groupe aux conditions du marché. Nous avons élabo- ré un concept de prix de transfert qui tient pleinement compte de la législation interna- tionale. Bell Food Group paie ses impôts là où la substance économique a été créée. Bell Food Group ne possède pas d'entités juridiques destinées à des optimisations fiscales agressives. Marche des affaires D'une façon générale, Bell Food Group peut se retourner sur un bon exercice 2020. La plupart des mesures stratégiques et opérationnelles initiées ces dernières années ont porté leurs fruits. La pandémie de coronavirus a entraîné de grands changements chez nous, ainsi que chez nos partenaires commerciaux et nos clients, en nous confrontant à des défis majeurs en termes de processus de production et de concep- tion des assortiments. Les domaines d'activité de Bell Food Group ont été diversement influen- cés par ces répercussions. C'est ainsi que, au sein des domaines d'activité Bell International et, surtout, Bell Suisse, la bonne marche des affaires dans le commerce de détail a compen-sé les reculs dans les services alimentaires. Le domaine d'activité Convenience a par contre souffert des effets du confinement et son évo-lution en a été temporairement freinée. Grâce à sa performance élevée et à l'engagement personnel de nos employés, Bell Food Group a bien maîtrisé la situation extraordinaire. Un mo- dèle commercial durable, robuste et largement étayé a fait ses preuves en ces temps de crise. La santé du personnel Lors de l'émergence de la pandémie, la protec- tion du personnel était notre priorité absolue. Afin de protéger leur santé, Bell Food Group a développé des concepts pour tous ses sites, avec des mesures d'hygiène et de sécurité de grande envergure. Cela a permis à Bell Food Group d'éviter une propagation incontrôlée du coronavirus dans ses entreprises. Un partenaire fiable Malgré les fortes fluctuations des volumes de production quotidiens en raison de conditions générales en constante évolution, Bell Food Group a réussi à maintenir à tout moment ses capacités de production et de livraison. Une telle prouesse dans des conditions hostiles n'a été possible que grâce à la flexibilité et à l'intense engagement du personnel. En même temps, la pandémie de coronavirus a montré qu'une crise globale exemplaire ne peut être maîtrisée que par la solidarité et l'empathie mutuelles. Bell Food Group a été un partenaire fiable dans la crise pour tous ses groupes d'interlocuteurs. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Effets contradictoires de la pandémie de coronavirus Au premier semestre 2020, nous pouvions déjà constater que des effets contraires se dessine- raient dans la pandémie de coronavirus au sein de Bell Food Group. Le confinement au printemps, pendant la première vague de la pandémie, a entraîné la fermeture de nombreux restaurants dans toute l'Europe pendant plusieurs semaines. De ce fait, le canal des services alimentaires a été confronté à un recul marquant des chiffres d'affaires. La mobilité réduite ainsi que les nou- velles formes de travail telles que le télétravail ont en outre modifié les habitudes alimentaires et de consommation de la population. La de- mande de produits à emporter pour la consom- mation à l'extérieur a fortement diminué. Pendant les mois d'été, l'assouplissement dans les restrictions a permis une reprise temporaire des ventes. Dès l'automne, la recrudescence de nouveaux cas et le durcissement consécutif des mesures d'endiguement ont de nouveau sensiblement freiné le redressement. Dans un tel contexte, les chiffres d'affaires du canal des services alimentaires et des assortiments à l'emporter sont globalement nettement infé-rieurs à ceux de l'année précédente. Le canal du commerce de détail a en revanche moins souffert des répercussions de la pandémie de coronavirus dans toute l'Europe. Les gens cui- sinaient et mangeaient davantage à la maison. De ce fait, le domaine d'activité Convenience a perdu d'importants moteurs de croissance. À l'inverse, le secteur d'activité central de la viande, de la volaille, de la charcuterie ainsi que du Seafood a profité de cette évolution, surtout chez Bell Suisse. Bell International a également enregistré des résultats convaincants au cours de l'exercice sous revue, grâce à une exposition relativement faible dans le secteur des services alimentaires, à l'accent mis sur le jambon cru et la volaille l'année dernière et aux mesures visant des gains d'efficience. Le modèle commercial largement étayé et la performance élevée de Bell Food Group ont plus que jamais fait leurs preuves dans cette situation exceptionnelle. Même si l'exercice fut difficile pour le domaine d'activité Convenience, nous maintenons les principes de développe- ment stratégique conçus pour ce secteur. Le potentiel du marché demeure grand. Quand les restrictions imposées par les autorités, dont le confinement, furent partiellement levées après la première vague de la pandémie, les volumes du domaine d'activité Convenience ont immédiatement augmenté. Nous sommes convaincus que ce secteur fera très bientôt de nouveau partie des principaux moteurs de croissance pour Bell Food Group. L'exercice 2020 en bref Au cours de l'exercice 2020, le produit net des livraisons et des prestations de Bell Food Group s'est élevé à CHF 4.0 milliards, ce qui correspond à une hausse de CHF 114.1 millions par rapport au produit de l'exercice précédent. Le canal du commerce de détail a permis de compenser le recul du chiffre d'affaires dans les services alimentaires. En raison de ce déplacement, la composition de l'assortiment a changé. En outre, la part des produits Convenience a dimi- nué et a entraîné une légère baisse de la marge brute d'exploitation. Les frais généraux et de personnel sont en hausse de CHF 14.4 millions par rapport à l'exercice précédent, et ce, d'une part en raison de l'augmentation des volumes, de la mise en service totale de nouveaux sites de production et d'effets liés aux renchérisse-ments. D'autre part, les mesures d'hygiène et de protection induites par le coronavirus, des adaptations des processus, etc. ont entraîné des surcoûts. Dans toutes les divisions, le niveau des coûts a été immédiatement adapté aux nouvelles conditions sur le plan de l'écoule- ment et, lorsque cela était possible, des me-sures temporaires ont été introduites. en millions de CHF Chiffre dʼaffaires en % par rapport à 2019 Produits nets des livraisons et des prestations en % par rapport à 2019 dont : Le résultat brut d'exploitation en hausse, paral- lèlement à l'augmentation des frais généraux et de personnel proportionnellement moindre, a généré une augmentation de l'EBITDA de CHF 10.4 millions (+3.4 %) par rapport à l'exer- cice précédent à CHF 318.7 millions. Le poste des amortissements comprend pour la première fois en 2020 les amortissements supérieurs pour les nouveaux sites de production de Marchtrenk (A), Bad Wünnenberg (D) et Fuen- salida (E). De ce fait et conformément aux prévisions, les amortissements ont augmenté de CHF 3 millions en comparaison annuelle. En tenant compte des amortissements accrus, l'EBIT a augmenté de CHF 11.3 millions (+7.6 %) à CHF 160.4 millions. Dans le contexte des conditions-cadres particulières, ce résultat démontre des progrès opérationnels réjouis- sants dans tous les domaines d'activité. Par rapport à l'exercice précédent, le résultat financier a progressé d'env. CHF 7.5 millions. L'impact des effets de change a diminué de CHF 6.3 millions au cours de l'exercice 2020. En outre, des engagements financiers infé- rieurs sont à l'origine d'intérêts sur fonds étran- gers en baisse de CHF 1.2 millions. À raison de CHF 3.0 millions, le résultat de sociétés associées est au niveau de l'exercice précédent. En raison de l'amélioration du résultat, la charge fiscale a augmenté de CHF 3.2 millions à CHF 34.1 millions. Il en résulte un bénéfice de l'exercice de CHF 117.7 millions, ce qui correspond à une hausse de 12.1 % ou CHF 12.7 millions. Les chiffres-clés ci-dessus sont des valeurs ajustées. Le détail des ajustements est précisé dans la publication séparée « Indicateurs alter- natifs de performance ». Progrès opérationnels et effets extraordinaires en 2020 Influence sur: Bénéfice de EBITDA EBIT l'exercice Présentés 315.7 155.6 118.6 Coûts spéciaux pour les affaires judiciaires 3.0 3.0 3.0 Correction de valeur Immobilisations corporelles - 1.8 1.8 Dissolution d'impôts différés - - -5.8 Effets extraordinaires 3.0 4.8 -1.0 Après correction 318.7 160.4 117.7 Année précédente, ajustés 308.3 149.1 105.0 Progrès opérationnels 11.3 Progrès opérationnels en % 7.6 % en millions de CHF 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA CHF 229.4 millions Au cours de l'exercice sous revue, Bell Food Group a réalisé des investisse-ments en immobilisations corporelles et logiciels pour CHF 229.4 millions. CHF 6.50 Compte tenu du bon résultat, le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'augmenter la distribution de CHF 5.50 à CHF 6.50. Effets extraordinaires L'EBIT exprimé contient des effets extraordinaires de CHF 4.8 millions et s'élève ainsi à CHF 155.6 millions. Les effets extraordinaires concernent principalement des coûts spéciaux liés à une procédure en France pour CHF 3.0 millions ainsi que des corrections de valeur supplémen- taires sur des immobilisations corporelles de CHF 1.8 million. Ces deux postes ont été pris en considération dans les comptes du groupe dans le cadre d'une analyse des risques. Un refinancement interne au groupe a entraîné la dissolution de provisions fiscales différées d'un montant de CHF 5.8 millions. Par consé- quent, le bénéfice de l'exercice exprimé de CHF 118.6 millions contient des effets extraordinaires de CHF 1.0 millions au total. Bilan du groupe Un coup d'œil sur le bilan prouve que Bell Food Group dispose toujours de structures financières solides. Le ratio de fonds propres s'est élevé à 49.7 % (+ 2.2 points de pourcentage). Les en- gagements financiers nets se sont élevés à CHF 688.1 millions. Grâce à la hausse de l'EBITDA dans l'exercice sous revue, le Net Debt Ratio a diminué de 2.4 à 2.2. À raison de CHF 178.5, le niveau des liquidités au 31 décembre 2020 est très solide. Comptes annuels de Bell Food Group SA et distribution Bell Food Group SA présente un résultat selon le Code suisse des obligations de CHF 83.0 millions. Compte tenu du bon résultat, une augmentation de la distribution à CHF 6.50 par action sera proposée à l'Assemblée générale. Le ratio de distribution représente ainsi 34.4 % du résultat du groupe. La distribution de CHF 40.9 millions au total devrait être prélevée sur les réserves issues d'apports de capital à raison de 50 %. Les 50 % restants proviendront du résultat annuel de Bell Food Group SA. Investissements en 2020 En 2020, Bell Food Group a investi CHF 229.4 millions en immobilisations corporelles et lo-giciels et se situe ainsi dans le cadre prévu de CHF 200 à 250 millions. CHF 135.1 millions portaient sur des remplacements et moderni- sations réguliers. Les CHF 94.3 millions restants concernent de nouveaux projets, dont les nou- veaux sites de production à Fuensalida (E) et Marchtrenk (A) ainsi que le nouvel entrepôt frigorifique à Oensingen (CH). Dans le cadre du développement stratégique de Bell Food Group, des investissements d'un montant total de CHF 290 millions au maximum sont prévus pour 2021. Bell Suisse - bon exercice grâce à une performance élevée Dans le commerce de détail, les ventes de viande et de charcuterie ont fortement aug- menté dès mars 2020 et se sont maintenues à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année. Les changements dans les habitudes de consom- mation de la population ainsi que la fermeture des frontières qui a mis temporairement fin au tourisme d'achat par suite à la pandémie de coronavirus ont joué un rôle majeur à cet égard. Selon nos estimations, le tourisme d'achat n'a plus atteint le niveau d'avant la pandémie même après la réouverture des frontières entre l'été et la fin de l'année. Dans le canal des services alimentaires, les volumes sont en net recul par rapport à ceux de l'exercice précédent en raison de la pandémie. Toutefois, les baisses ont été plus que compensées par la croissance signi-ficative dans le commerce de détail. Défi maîtrisé Des employés de Bell Food Group expliquent comment ils ont géré le défi de la pandémie de coronavirus. www.bellfoodgroup.com/corona-fr Après un bon début d'année, le marché des services alimentaires s'est effondré pendant les deux vagues de la pandémie au printemps et en automne/hiver. Le phénomène a princi- palement touché les segments des cuisines industrielles et de la restauration collective. Le redressement temporaire pendant les mois d'été n'a rattrapé que partiellement les pertes. La restauration rapide ainsi que les petites et moyennes entreprises du secteur de la restau- ration ont pu s'adapter plus vite aux nouvelles conditions grâce à une rapide adaptation des concepts d'exploitation (réduction de l'offre, service de livraison, vente à l'emporter, etc.) et, ainsi, limiter partiellement les dommages. À raison de 126.6 millions de kilos, les volumes des ventes sont en hausse de 2.0 % par rapport à l'exercice précédent (+2.5 millions de kg). Le chiffre d'affaires a augmenté de CHF 80.3 mil-lions ou 4.0 % à CHF 2.1 milliards. Ont princi- palement contribué à la croissance les groupes de produits volaille, charcuterie et Seafood, lesquels ont nettement progressé par rapport aux valeurs de l'exercice précédent tant au niveau des volumes que du chiffre d'affaires. Les activités saisonnières se sont également déroulées de manière réjouissante : tant la saison des grillades que les affaires de Noël ont enregistré des progressions supérieures à la moyenne en 2020. Bell Suisse a toujours pu réagir promptement à la rapide évolution de la situation sur le front de la demande. Grâce à une production extrêmement performante et à une structure d'assortiment souple, les capa- cités de livraison ont toujours été assurées malgré des fluctuations extrêmes. Dans ce contexte d'une situation de départ particulière et incertaine, une attention parti-culière a été portée sur l'évolution des coûts. Malgré des mesures de protection et d'hygiène de grande envergure et la nette augmentation des quantités produites pour le commerce de détail, les frais généraux et de personnel n'ontsubi que des hausses mineures par rapport à ceux de l'exercice précédent. De nouvelles prio- rités ont été définies pour les investissements et les projets, afin de gagner en flexibilité. Dans le but de renforcer la position dominante sur son marché domestique, Bell Suisse a an- noncé un programme d'investissements de grande envergure. Les planifications ont été suffisamment concrétisées pour permettre d'initier la mise en œuvre. D'ici probablement 2025, des investissements seront réalisés en mesure de modernisation, de centralisation et d'automatisation de l'infrastructure de produc- tion sur l'aire de Holinden du site d'Oensingen. L'objectif est de centraliser les processus en aval tels que la découpe des produits de char- cuterie, l'emballage et la préparation des com- mandes, afin de les rendre plus efficients, da-vantage conformes aux besoins des clients et plus durables. Bell Suisse impose ainsi de nouvelles références en matière de logistique des produits frais et consolidera durablement sa position dominante sur le marché suisse. La construction d'un entrepôt frigorifique ultra- moderne qui remplacera divers entrepôts internes et externes décentralisés jusqu'à présent a également débuté à Oensingen durant l'été 2020. Cette installation sera équipée de tech- nologies de congélation et de décongélation de pointe qui dépasseront largement nos stan- dards actuels en matière d'efficacité, de dura-bilité et de fonctionnalité. Domaine d'activité Bell Suisse Volumes des ventes en millions de kg en % par rapport à 2019 Chiffre d'affaires en millions de CHF en % par rapport à 2019 2019 2020 +/- Dont : Effets de Effets change anorganiques Évolution organique 1 999.4 124.0 2.5 - - 2.5 2.0 % 80.3 - - 2.0 % 80.3 4.0 % 4.0 % 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Bell International - amélioration du résultat grâce à la concentration sur les compétences centrales Le marché européen des produits de charcu-terie et de volaille a également souffert de la pandémie de coronavirus. Toutefois, grâce à une exposition moindre au canal des services alimentaires, le domaine d'activité Bell Inter-national a été moins fortement touché. L'insé- curité des consommateurs a également influen- cé leur comportement d'achat. C'est ainsi que les ventes d'articles des segments de prix su-périeurs ont eu tendance à baisser, alors que celles des produits de première nécessité ont nettement augmenté. Dans ce contexte volatil, le domaine d'activité Bell International a enregistré de nets progrès en 2020. À raison de 206.8 millions de kilos, le volume des ventes est en hausse de 2.0 % (+4.2 millions de kg) par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a augmenté de CHF 57.4 millions ou 5.6 % à CHF 977.6 millions. Il est réjouissant de constater que toutes les divisions ont contribué à l'amélioration du résultat. La hausse est principalement à rap- porter à la poursuite de la concentration sur la compétence centrale du jambon cru, suite à la vente des activités sur les produits de charcu- terie échaudés en Allemagne, ainsi qu'à une nouvelle expansion des programmes de volaille appliquant des normes supérieures en matière de bien-être animal. Grâce à cette spécialisation, Bell International s'établit de plus en plus auprès de ses clients sur le marché européen comme un partenaire efficient et digne de confiance, disposant d'une grande expertise dans la pro-duction et la distribution. En ce qui concerne les prix des matières pre- mières, la situation est restée globalement tendue. Les prix de la viande porcine ont bais-sé dans le courant de l'année, mais pas dansla même ampleur pour tous les morceaux. Les prix sont restés à un niveau élevé notamment pour les morceaux nobles utilisés dans la pro- duction de jambon cru. Cette évolution s'explique d'une part par les répercussions de la pandémie de coronavirus qui ont globalement restreint les capacités d'abattage et de découpage. D'autre part, l'émergence de la peste porcine africaine en Allemagne a compliqué les exportations vers l'Asie, avec un impact négatif sur la valo-risation complète. Grâce à la concentration sur le jambon cru, la division Bell Allemagne a enregistré des progrès opérationnels ciblés. C'est ainsi que des gains d'efficience ont par exemple été réalisés par le biais d'optimisations des technologies d'em- ballage et une automatisation accrue. Le secteur de la charcuterie espagnole a souffert des reculs dans les services alimentaires et de la réticence des consommateurs face aux qualités ibériques haut de gamme. Compte tenu des circonstances, la mise en service du nouveau site de produc-tion pour le jambon Serrano à Fuensalida (E) a bien démarré et les objectifs en matière d'internalisation des capacités de séchage et d'amélioration des processus de découpe ont été atteints. Les structures logistiques et de production de la division Europe de l'Ouest/de l'Est ont été réévaluées. Les sites de Perbál (H), Saint-André (F) ainsi que Zellik et Recogne en Belgique (rattachés à l'organisation de Bell Allemagne) ont été cédés à des acquéreurs locaux par des operations sur les actifs. Il est réjouissant de constater que les acquéreurs ont repris l'en- semble du personnel. Bell a réussi à s'imposer comme fournisseur de spécialités charcutières régionales de qualité supérieure en France et en Pologne, des marchés offrant des perspec-tives intéressantes. Les deux unités nationales ont atteint les objectifs fixés. En France, les mesures de restructuration initiées en 2019 ont porté leurs fruits. En outre, d'importantesmajorations ont pu être concrétisées dans l'exercice sous revue. En Pologne, des adapta-tions des assortiments en faveur de produits plus lucratifs ont fait leurs preuves. À titre complémentaire, les exportations de spécialités régionales ont continué d'évoluer positivement dans la division, avec la mise en valeur de nouveaux débouchés en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et au Japon. La division Hubers/Sütag a également évolué positivement dans l'exercice sous revue. Les mesures introduites en 2019 pour augmenter l'efficience dans les processus d'abattage et de découpage ont été payantes. Sur le marché autrichien, Hubers a nettement progressé et gagné des parts de marché. La demande était particulièrement forte pour les assortiments de qualité supérieure comme des poulets nourris au maïs ou des produits appliquant des exi- gences supérieures en matière de bien-être animal, dont notamment les produits biolo- giques ou SST (systèmes de stabulation parti- culièrement respectueux des animaux). Par contre, la situation était plus difficile sur le marché allemand de la dinde où une part rela- tivement élevée des ventes est réalisée dans les canaux des services alimentaires et de l'industrie. Les prix de vente ont fortement baissé en 2020 en raison d'un recul de la de- mande associé à une pression élevée sur l'offre exercée par des prestataires étrangers. Afin de contrecarrer la lutte des prix, nous nous concentrons sur la viande de dinde d'origine allemande. Celle-ci reste demandée et la ma-tière première est de ce fait rare. Au cours de l'exercice sous revue, de nouveaux progrès ont été obtenus dans le développement du réseau d'engraisseurs régionaux. Domaine d'activité Bell International Volumes des ventes en millions de kg en % par rapport à 2019 Chiffre d'affaires en millions de CHF en % par rapport à 2019 2019 2020 1 017.1 213.0 +/- -6.2 -2.9 % 977.6 -39.5 Dont : Effets de Effets change anorganiques Évolution organique - -10.4 4.2 -42.6 -54.4 2.0 % 57.4 -3.9 % 5.6 % Convenience - croissance temporairement freinée En raison de sa forte concentration sur la res- tauration hors domicile et le secteur de la vente à l'emporter dans le commerce de détail, le domaine d'activité Convenience a été le plus durement touché par les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. Contrairement aux autres domaines d'activité, les manques à gagner n'ont pu être compensés que partielle- ment par le canal du commerce de détail. C'est ainsi que le chiffre d'affaires du domaine d'activité, à raison de CHF 1 062.0 millions, marque un recul de CHF 23.3 millions (-2.1 %) par rapport à 2019. Le volume des ventes a baissé de 1.0 % à 197.9 millions de kilos (-2.0 mil- lions de kg). Dans les divisions du domaine d'activité Convenience, le niveau des coûts a été immédiatement adapté à la nouvelle donne sur le front des ventes. Des mesures temporaires (p. ex. chômage partiel) ont été appliquées dans toute la mesure du possible dans les unités axées sur les services alimentaires et la vente à l'emporter. Les nouveaux sites de production mis en service à Marchtrenk (A) et Bad Wünnenberg (D) l'an passé pour le segment du Convenience n'ont pas non plus été épargnés par les effets de la pandémie. Ils sont en effet conçus pour répondre aux perspectives de croissance dans les segments du Convenience frais et des produits à empor-ter. Dans un contexte incertain, la réserve était perceptible sur les marchés autrichien et alle-mand et a rendu difficile l'entrée sur le marché de Bell Food Group avec de nouvelles gammes de produits. Des clients du commerce de détail ont reporté certains référencements en raison Domaine d'activité Convenience Volumes des ventes en millions de kg en % par rapport à 2019 Chiffre d'affaires en millions de CHF en % par rapport à 2019 2019 de priorités placées sur d'autres assortiments. L'exploitation des capacités des deux sites s'en est trouvée freinée et les volumes prévus pour l'exercice 2020 n'ont pas été atteints. En raison d'une concentration relativement forte sur des groupes de produits touchés par la pandémie de coronavirus, la division Eisberg n'a pas pu répéter le succès de l'année précé- dente. En Suisse, les bons résultats de la socié- té Sylvain & CO acquise en 2018 ont été quelque peu estompés par les conséquences de la pandémie. Alors qu'en Pologne, la part repré- sentée par le domaine des services alimentaires est relativement élevée, si bien que le résultat est nettement inférieur à celui de l'année pré-cédente, les sites en Hongrie et en Roumanie, davantage axés sur le commerce de détail, ont enregistré un exercice équilibré. Grâce notamment à son large spectre de pro-duits, la division Hilcona a pu limiter les effets négatifs de la pandémie. Son exercice s'est bien déroulé surtout dans le commerce de détail suisse. Les reculs parmi les groupes de produits classiques du segment à l'emporter, tels que les sandwiches et les salades composées, ont pu être compensés par la forte croissance des produits végétariens et en conserve. Le segment des produits de substitution à la viande à base de plantes a notamment eu beaucoup de suc- cès. La gamme lancée sous la marque « The Green Mountain » s'est très bien établie malgré une forte concurrence dans cet environnement. 199.9 2020 -1.0 % -43.0 -2.0 +/- Effets de Effets change anorganiques - Dont : - Évolution organique -1.0 % -23.2 -2.0 Dans la division Hügli, la part du chiffre d'affaires réalisée dans les services alimentaires est proche de 50 %. Les répercussions du confinement furent donc particulièrement lourdes. Cette situation a été encore exacerbée par le fait qu'en Allemagne, le plus grand marché, le secteur des services alimentaires a connu une reprise moins forte que dans d'autres pays après l'assouplis- sement des mesures anti-COVID durant l'été. Immédiatement initiée, la gestion rigoureuse des coûts ainsi qu'une forte croissance dans le segment B2C ont pu quelque peu résorber le phénomène, mais pas le compenser entièrement. 1 105.0 -3.9 % -19.8 - -2.1 % Diverses initiatives furent lancées dans le cou-rant de l'année afin d'adapter les structures et les assortiments aux évolutions du marché qui se dessinent à moyen et court termes. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Rapport de gestion des risques Des facteurs externes sur lesquels l'entreprise n'a pas beaucoup d'influence sont susceptibles d'avoir un impact majeur sur la marche des affaires et le résultat de Bell Food Group, ce qui implique par conséquent également certains risques. Deux de ces facteurs sont les prix des matières premières et le comportement de consommation. Prix des matières premières Plus de 60 % du produit net sont à rapporter aux coûts de marchandises et de matériel. Les matières brutes requises en représentent très nettement la plus grande part. En ce qui concerne les matières premières d'origine animale en Suisse, les prix décisifs pour Bell sont ceux des espèces bovines et porcines, alors que, pour l'Europe, il s'agit de la viande de porc et de la volaille. Comme ces marchés sont très volatils, les prix sont susceptibles de fluctuer brusque- ment selon la disponibilité des produits, les mesures de régulation, la spéculation, des épidémies animales ou des reports de consom- mation soudains. Répercuter le renchérissement sur les prix de vente est délicat principalement dans les secteurs de la charcuterie et de la volaille. Une intense concurrence, tant au niveau de la trans- formation que du commerce de détail, retarde souvent la majoration des prix de vente, alors que la pression concurrentielle exerce généra- lement une influence plus rapide en cas de baisses sur les matières premières. En plus des facteurs d'influence susmentionnés, les condi- tions météorologiques jouent également un rôle déterminant pour les matières premières d'origine végétale. Des périodes de canicule et d'intense sécheresse, comme au cours de l'été 2019, conditionnent fortement la disponibilité, le prix et la qualité des matières premières végétales telles que les salades. Afin d'assurer l'approvisionnement en matières premières dans la qualité requise pour nos produits, Bell Food Group étudie régulièrement des possibi- lités d'intensifier les liens avec des fournisseurs en amont, et ce par le biais de divers modèles de coopération. Comportement de consommation La consommation sur nos marchés dépend fortement du climat conjoncturel et de l'évolu- tion du pouvoir d'achat. En Suisse, notre marché central, la valorisation de l'euro face au franc suisse a exercé une influence directe sur le phénomène déjà intense du tourisme d'achat, mais aussi sur le climat de consommation et l'évolution conjoncturelle. L'évocation d'épidé-mies ou de scandales alimentaires par les mé- dias peut également exercer très rapidement une influence massive sur la consommation. L'ampleur des réactions varie selon le pays et le cercle culturel, mais elles sont toujours très difficilement évaluables. Sur certains marchés, des interventions réglementaires entraînent en outre des changements marquants dans le comportement des consommateurs. Nous nous prémunissons contre de tels risques en adaptant constamment nos assortiments aux besoins du marché et en accordant une extrême attention à la qualité et la durabilité de nos matières premières. Le débat sur les changements climatiques soumet également la consommation de viande à une perception de plus en plus critique dans certains médias et dans une partie de l'opinion publique. Dans ce contexte, l'attention se concentre souvent sur les thèmes liés à la durabilité et au bien-être animal. Au cours de l'exercice sous revue, cette tendance a de nou- veau augmenté, en exerçant aussi une influence sur Bell Food Group. Nous controns ces risques en appliquant systématiquement les objectifs de notre stratégie relative au développement durable et en assumant activement nos res- ponsabilités à l'égard de l'être humain, des animaux et de l'environnement sur toute la chaîne de création de valeur. Dans l'exercice sous revue, les effets de la pandémie ont influencé le comportement de consommation de la population. En raison de la mobilité réduite, des restrictions dans les services alimentaires ainsi que de la suppression d'événements et de manifestations, les gens achetaient davantage d'aliments dans les su-permarchés pour les consommer chez eux. Ce report a provoqué une nette diminution de la demande pour la restauration hors domicile. L'engagement chez Mosa Meat s'élargit Dans l'exercice sous revue, Bell Food Group a acquis une participation supplémentaire d'EUR 5 millions dans le cadre du nouveau tour de financement de la start-up néerlandaise Mosa Meat. Le leader mondial de la viande bovine de synthèse veut en effet élargir ses bases financières. Le but est d'obtenir une homologation en Europe d'ici 2022. Perspectives Nous sommes d'avis que la pandémie de co- ronavirus continuera d'influencer la marche des affaires de Bell Food Group en 2021. Actuel- lement, la manière dont la pandémie continue- ra d'évoluer est impossible à prévoir. Suivre les objectifs stratégiques à long terme tout en s'adaptant le mieux possible aux changements rapides et difficilement prévisibles des condi-tions-cadres en raison de la pandémie de co- ronavirus restera donc le principal défi l'an prochain. Au cours de cet exercice extrêmement exigeant, Bell Food Group a été particulièrement résistant à la crise grâce à un modèle commer- cial largement étayé. De ce fait, nous sommes confiants et considérons que nous saurons aussi maîtriser les défis qui nous attendent. Dans le domaine d'activité Bell Suisse, le dé-veloppement de la position dominante sur le marché ainsi que la stabilisation sur le plan du rendement sont les priorités. Tous les domaines au sein de l'organisation y contribuent. Dans le domaine d'activité Bell International, la concentration sur nos compétences centrales dans les domaines du jambon cru, de la char- cuterie régionale et de la volaille fait ses preuves et nous poursuivrons donc sciemment cette stratégie. Un redressement rapide au sein du domaine d'activité Convenience pendant l'assouplissement des mesures anti-COVID en été entre les deux vagues de la pandémie a confirmé le bon po-sitionnement de ce secteur qui redeviendra à moyen terme un moteur de croissance au sein de Bell Food Group grâce à des concepts de produits innovants. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Droits de participation des actionnaires 40 Structure du groupe et actionnariat

40 Organigramme

42 Structure du capital

42 Conseil d'administration

44 Membres du conseil d'administration

46 Organisation interne et réglementation des compétences

47 Comités du conseil d'administration

47 Instruments d'information et de contrôle à l'égard de la direction générale du groupe

49 Direction générale du groupe

50 Membres de la direction générale du groupe Corporate Governance La gouvernance d'entreprise est un élément central de la direction de Bell Food Group ainsi qu'un fil conducteur des décisions com- merciales et stratégiques du conseil d'adminis- tration et de la direction générale du groupe. À cet égard, Bell Food Group SA se réfère aux recommandations du «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance » dʼecono- miesuisse, l'organisation faîtière de l'économie suisse, et applique la directive en matière d'in- formations relatives à la gouvernance dʼentre- prise de SIX Exchange Regulation AG (Directive Corporate Governance, DCG). Organigramme au 31 décembre 2020 Structure du groupe et actionnariat Structure du groupe Bell Food Group SA est la maison mère de Bell Food Group ; son siège est à Bâle (CH). L'en-treprise est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange (numéro de valeur 31 596 632 ; ISIN CH0315966322 ; symbole BELL). Les principales raisons à l'origine de l'entrée en Bourse sont d'une part l'accès à un marché des capitaux plus étendu et, d'autre part, la volonté de tenir compte du large cercle de clients de Bell Food Group. La capitalisation boursière au 31 dé- cembre 2020 s'élève à CHF 1 499 millions. Domaine d'activité Bell Suisse Lorenz Wyss u.p. Domaine d'activité Domaine d'activité Domaine d'activité Bell International Convenience Finances/Services4 Marco Tschanz Volker Baltes Xavier Buro Division Division Bell Allemagne Eisberg Christian Schröder Volker Baltes u.p. Division Bell Europe de Division l'Ouest/de l'Est Hilcona Daniel Böhny Martin Henck Division Division Hubers/Sütag Hügli Johannes Huber Thomas Bodenmann Direction générale du groupe 1 Hansueli Loosli ne se représentera plus en 2021 et quittera le conseil d'administration de Bell Food Group. Joos Sutter sera proposé à l'assemblée générale comme nouveau président et Philipp Dautzenberg comme nouveau membre. Doris Leuthard devrait reprendre la vice-présidence. 2 Élection comme vice-président le 12 mai 2020. 3 Jusqu'au 28 février 2021 ; successeur désigné Endrik Dallmann. 40 4 Le domaine d'activité Finances/Services est actif pour l'ensemble de Bell Food Group. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance 51 Rapport de rémunération

60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Les participations majeures entrant dans le périmètre de consolidation de Bell Food Group sont mentionnées dans l'annexe aux comptes consolidés, pages 85 et 86, avec indication de la raison sociale, du siège, des champs d'activi-té, de la méthode de consolidation ainsi que du capital social et de la quote-part de participation. Bell Food Group SA est l'unique société cotée en Bourse dans le périmètre de consolidation. Bell Food Group SA est une société holding. Elle est responsable de la direction de Bell Food Group, qui comprend quatre domaines d'activi- té, à savoir Bell Suisse, Bell International, Conve- nience et Finances/Services. Ce dernier domaine d'activité exerce ses fonctions à l'échelle de l'ensemble du groupe. Le conseil d'administration a délégué la gestion opérationnelle à la direction générale, qui se compose du CEO ainsi que des responsables des domaines d'activité. Actionnariat L'actionnaire principal, le groupe Coop Socié- té Coopérative à Bâle, détient une participation d'environ 66 %. La coopération remonte à 1913, lorsque l'ancienne société anonyme Samuel Bell Söhne s'est alliée à la Fédération des so-ciétés de consommation (Verband Schweize- rischer Konsumvereine), devenue Coop par la suite. Coop a effectué une introduction en Bourse d'environ 20 % de ses actions en 1995, suivie d'une deuxième tranche de quelque 20 % en 1997. Au 31 décembre 2020, Bell Food Group SA comptait 6 474 actionnaires enregistrés dans le registre des actionnaires, dont 6 080 per- sonnes physiques et 394 personnes morales. Par nombre d'actions détenues, la répartition des actions inscrites est la suivante : Nombre d'actions Nombre d'actionnaires enregistrés 1-10 11-100 101-1 000 1 001-10 000 144 10 001-100 000 15 >100 001 2 Total 6 474 Nombre d'actions enregistrées 1 244

3 475

1 594 7 480 169 088 437 742 362 334 395 131 4 312 826 5 684 601 Au 31 décembre 2020, Bell Food Group SA détenait 7 637 actions propres (0.12 %). Au 31 décembre 2020, les positions dispo représentaient 655 720 actions (10.43 %). Actionnaires principaux Conformément à l'article 120 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIFM), Bell Food Group SA a l'obligation de déclarer les participations détenues par une personne ou un groupe ayant atteint ou franchi, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, Groupe Coop Société Coopérative, Bâle Participations croisées Il n'existe pas de participations croisées entre Bell Food Group SA et d'autres sociétés ano-nymes. 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote de Bell Food Group SA. Au cours de l'exer- cice sous revue, aucune annonce correspon- dante n'est parvenue à la société de la part d'actionnaires ou de groupes d'actionnaires significatifs. Au 31 décembre 2020, Bell Food Group SA avait connaissance des actionnaires majeurs ci-après détenant une participation d'au moins 3 % de son capital-actions : Nombre d'actions 4 166 796 Part 66.29 % Structure du capital Capital Le capital-actions de la société est entièrement libéré et sʼélève à CHF 3 142 856. Il est composé de 6 285 712 actions nominatives dʼune valeur nominale de CHF 0.50 chacune. La société n'a ni capital autorisé ni capital conditionnel. Changements dans le capital Les statuts de Bell Food Group SA peuvent être téléchargés à l'adresse www.bellfoodgroup.com/statutes-fr Le règlement d'organisation peut être consulté à l'adresse www.bellfoodgroup.com/organisation-fr Sauf mention contraire, les indications fournies sont celles valables au 31 décembre 2020. Au cours de l'exercice sous revue, aucun chan- gement majeur n'est intervenu au niveau de la structure du capital. Le 10 avril 2018, l'as- semblée générale ordinaire de Bell Food Group SA a approuvé une augmentation ordinaire de capital par le biais d'une offre de droits de souscription. Dans le cadre de l'augmentation ordinaire de capital effectuée le 7 juin 2018, 2 285 712 nouvelles actions nominatives ont été créées et le capital-actions a été augmen- té de CHF 2.0 millions, divisés en 4 000 000 d'actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.50 chacune, à CHF 3 142 856. Actions, bons de participation et bons de jouissance Toutes les actions nominatives émises de Bell Food Group SA ont une valeur nominale de CHF 0.50 chacune et sont entièrement libérées. Chaque action donne droit à une voix. Un ac- tionnaire ne peut toutefois exercer son droit de vote que s'il est inscrit avec droit de vote au registre des actionnaires de Bell Food Group SA. Toutes les actions nominatives donnent droit à un dividende, à l'exception des actions propres détenues par la société. Un actionnaire n'a pas droit à l'impression et à la délivrance d'actes pour actions nominatives. Bell Food Group SA n'a ni bons de participa- tion ni bons de jouissance en circulation. De plus amples informations sur les actions sont publiées en page 9. Restriction en matière de transfert et inscriptions de nominés Conformément aux statuts, le transfert dʼactions nominatives en propriété ou de leur usufruit nécessite lʼapprobation du conseil dʼadminis-tration, lequel peut déléguer ses pouvoirs en totalité ou en partie. L'inscription d'un acquéreur dans le registre des actionnaires peut être re-fusée si celui-ci ne déclare pas expressément, sur demande de la société, avoir acquis les actions en son nom propre et pour son propre compte ou si, à la suite de l'inscription d'un acquéreur, une personne physique ou morale ou une société de personnes détient directement ou indirectement plus de 5 % du capital-actions. Prêts convertibles, emprunts obligataires et options Bell Food Group SA n'a ni prêts convertibles ni options en circulation. Les informations relatives aux emprunts obligataires sont publiées dans l'annexe aux comptes consolidés, en page 75. Conseil d'administration Le conseil d'administration est l'organe suprême de Bell Food Group SA. Il analyse régulièrement sa composition afin de s'assurer que les expé- riences, compétences et connaissances néces- saires à l'exercice de son mandant sont réunies. Parmi les compétences majeures devant être représentées au sein du conseil d'administration figurent notamment des expériences dans les domaines de l'industrie, de la gestion d'entre- prise, du commerce international ainsi que des connaissances approfondies en finances, droit, reprises et fusions. L'assemblée générale élit individuellement les membres du conseil d'administration, le pré- sident de celui-ci et les membres du comité de rémunération pour un mandat d'un an jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale or- dinaire. Sont éligibles des personnes physiques âgées de moins de 70 ans révolus. La nomina-tion des membres du conseil d'administration et du comité de rémunération s'effectue par le conseil d'administration sur recommandation de son président. Conformément aux statuts, le conseil d'administration se compose d'au moins trois membres, le comité de rémunéra- tion d'au moins deux. Une réélection est possible. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance 51 Rapport de rémunération

60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Membres du conseil d'administration Le conseil d'administration de Bell Food Group se compose actuellement de sept membres. Deux changements sont intervenus dans l'exer- cice sous revue. Après onze ans au conseil d'administration, dont trois en qualité de vice-présidente et de membre du comité de rému- nération, Irene Kaufmann n'était plus candidate à sa réélection et a quitté le conseil d'adminis-tration à l'issue de l'assemblée générale ordi-naire du 12 mai 2020. Andreas Land, membre du conseil d'administration depuis sept ans et président du conseil de rémunération, ne s'est pas non plus représenté et a également quitté le conseil d'administration le 12 mai 2020. Lors de la même assemblée générale, Joos Sutter et Composition du conseil d'administration au 31 décembre 2020 Année de Comité de Entrée en Nationalité naissance Fonction rémunération fonction Hansueli Loosli CH 1955 Président - AG 2009 Joos Sutter CH 1964 Vice-président - AG 2020 Thomas Hinderer D 1958 Membre Président AG 2020 Doris Leuthard CH 1963 Membre - AG 2019 Werner Marti CH 1957 Membre - AG 2009 Jean G. Villot CH, F 1952 Membre - AG 2018 Philipp Wyss CH 1966 Membre Membre AG 2018 Autres activités et liens d'intérêt Aucun membre du conseil d'administration n'exerce de fonctions exécutives pour une société de Bell Food Group ou n'en exerçait au cours des trois années ayant précédé la période sous revue. Le groupe Coop Société Coopérative détient la majorité du capital et des voix de Bell Food Group SA et se trouve représenté au sein de son conseil d'administration par quatre membres. Hansueli Loosli et Doris Leuthard siègent au conseil d'administration du groupe Coop Société Coopérative, alors que Joos Sut-ter et Philipp Wyss sont membres de sa direc-tion générale. Entre 2011 et juin 2018, Jean G. Villot était président du conseil d'administration de la société anonyme Hügli Holding acquise par Bell Food Group SA en 2018. Thomas Hinderer ont été nouvellement élus au conseil d'administration. Joos Sutter a par ailleurs remplacé Irene Kaufmann à la vice-présidence. Des changements sont également prévus au sein du conseil d'administration pour 2021. À fin octobre 2020, Bell Food Group annonçait l'intention de Hansueli Loosli de ne plus se représenter et de se retirer du conseil d'admi- nistration de Bell Food Group SA à l'issue de l'assemblée générale 2021. Le conseil d'admi- nistration a désigné Joos Sutter comme nouveau président et Philipp Dautzenberg comme nou- veau membre du conseil d'administration. Leur élection sera proposée à l'assemblée générale ordinaire du 23 mars 2021. Les membres du conseil d'administration n'en- tretiennent pas d'étroites relations d'affaires avec Bell Food Group SA ou d'autres sociétés de Bell Food Group. Des rapports de client et de fournisseur ainsi que d'autres relations d'affaires existent entre les sociétés du groupe Coop et Bell Food Group. Règles statutaires concernant le nombre d'activités autorisées En dehors de Bell Food Group SA, les membres du conseil d'administration ne peuvent pas siéger dans plus de douze organes de direction et d'administration. Parmi ces douze organes, pas plus de trois mandats peuvent être exercés dans des entités juridiques cotées en Bourse, inscrites au registre du commerce ou dans un registre étranger équivalent. Ne sont prises en compte que les activités dans des sociétés qui ne sont pas contrôlées par Bell Food Group SA et que celles-ci ne contrôlent pas. Les mandats dans différentes sociétés d'un même groupe sont considérés comme un seul mandat. Membres du conseil d'administration Hansueli Loosli Formation Expert fédéral diplômé en finance et controlling Activité actuelle Président du conseil dʼadministration du groupe Coop Société Coopérative ; depuis 2011 Joos Sutter Formation Lic. ès sc. économiques de l'Université de St-Gall ; dipl. féd. d'expert-comptable, école de la Chambre fiduciaire suisse, Zurich Activité actuelle Président de la Direction générale du Groupe Coop Société Coopérative, Bâle et chef de la Direction Retail de Coop Coopérative, Bâle ; depuis 2011 Thomas Hinderer Formation Diplôme de commerce industriel, Économiste dʼentreprise dipl. (HES) Activité actuelle Différents mandats Doris Leuthard Formation AvocateActivité actuelle Différents mandats dʼadministratice Autres mandats d'administrateur • Coop Mineraloel AG, Allschwil ; président1

• Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans

• Swisscom AG, Berne ; président

• Transgourmet Holding AG, Bâle ; président1 Autres fonctions et charges • Conseiller de Deichmann SE, Essen, Allemagne Parcours professionnel • Président de la direction générale ; Coop Société Coopérative, Bâle ; 2001-2011

• Président de la direction générale et de la direction du groupe ; Coop Suisse, Bâle ; 1997-2000

• Directeur général ; Coop Zurich, Zurich ; 1992-1997

• Directeur Achats non alimentaires ; Coop Suisse, Wangen ; 1992-1996

• Dernière fonction ; directeur général ; Waro AG, Volketswil ; 1985-1992

• Contrôleur, directeur adjoint, Mövenpick Produktions AG, Adliswil ; 1982-1985

• Responsable du service fiduciaire ; BBC AG, Baden ; 1979-1982

• Assistant de la révision ; Intertest AG, Baden ; 1978-1979

• Comptable principal ; Huba-Control AG, Würenlos ; 1974-1978 Autres mandats d'administrateur • AgeCore SA, Genève

• Transgourmet Holding AG, Bâle1

• Two Spice SA, Zurich1 Autres fonctions et charges • Communauté d'intérêts du commerce de détail suisse, Berne Parcours professionnel • Membre de la Direction générale, Groupe Coop Société Coopérative et chef de la Direction Trading, Coop Société Coopérative, Bâle ; 2010-2011

• Responsable de la division Interdiscount, Groupe Coop Société Coopérative, Bâle ; 2005-2009

• Divers postes de direction, Interdiscount, Jegenstorf ; 1999-2005

• Responsable des Finances/Personnel, Import Parfümerien AG, Zurich ; 1996-1999

• Expert-comptable, PricewaterhouseCoopers, Zurich ; 1991-1996 Autres mandats d'administrateur • Apetito AG, Rheine, Allemagne ; président du Conseil de surveillance

• Hochland SE, Heimenkirch, Allemagne Autres fonctions et charges • Apetito Catering BV & Co KG, Rheine, Allemagne ; président du conseil consultatif

• Erco GmbH, Lüdenscheid, Allemagne ; président du conseil consultatif Parcours professionnel • Président du conseil d'administration, Eckes AG, Nieder-Olm, Allemagne ; 2005-2020

• Directeur général et président du conseil d'administration, groupe Eckes Granini, Nieder-Olm, Allemagne ; 2005-2020

• CEO et président du conseil d'administration central du groupe Theo Müller, Aretsreid, Allemagne ; 2001-2005

• Diverses fonctions de direction, Bestfoods Allemagne, Heilbronn, Allemagne ; 1992-2001

• Diverses fonctions, B. Birkel & Söhne, Weinstadt, Allemagne : - Responsable marketing ; 1988-1990 - Directeur du marketing Pâtes 1990-1992

• Chef de produit, Vileda GmbH, Weinheim, Allemagne ; 1986-1988

• Assistant Brand Manager et Junior Product Manager, Ritter Sport GmbH, Waldenbuch, Allemagne ; 1984-1986 Autres mandats d'administratrice • Groupe Coop Société Coopérative, Bâle1

• Coop Mineraloel AG, Allschwil1

• Stadler Rail AG, Bussnang

• Transgourmet Holding AG, Bâle1 Autres fonctions et charges • ETH Foundation, Zurich ; membre du conseil de fondation

• Europa Forum Lucerne ; coprésidence

• Fondation Swiss Digital Initiative, Genève ; présidente

• Fondation Ulrico Hoepli, Zurich ; présidente du conseil de fondation

• Prix de l'environnement de l'économie, Lucerne ; présidente du jury Parcours professionnel • Conseillère fédérale ; 2006-2018 ; à ce titre, cheffe du Département fédéral de l'économie (2006-2010) et du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (2010-2018), vice-présidente de la Confédération (2009 et 2016), présidente de la Confédération (2010 et 2017)

• Présidente du parti démocrate-chrétien suisse (PDC) ; 2004-2006

• Conseillère nationale du canton d'Argovie ; 1999-2006

• Députée au Grand Conseil du canton d'Argovie ; 1997-2000

• Associée de l'étude d'avocats Fricker Rechtsanwälte, Wohlen ; 1991-2006 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance 51 Rapport de rémunération

60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Werner Marti Formation Avocat Activité actuelle Étude dʼavocats ; depuis 1988 Autres mandats d'administrateur • Alp Transit Gotthard AG, Lucerne ; président

• Autres mandats d'administrateur dans différentes PME Autres fonctions et charges • Aucune Parcours professionnel • Propre cabinet d'avocats à Glaris ; depuis 1988

• Conseiller national du canton de Glaris ; 1991-2008 ; à ce titre, membre de la com-mission des finances (président 2004/2005), de la commission de la communication, des transports et des télécommunications ainsi que de diverses commissions ad hoc

• Surveillant des prix ; 1996-2004

• Conseil d'État du canton de Glaris, président de la direction de l'Intérieur (direction de l'économie publique) ; 1990-1998

• Collaborateur/partenaire dans un cabinet d'avocats ; 1983-1987 Jean G. Villot Formation Dr. oec. Autres mandats d'administrateur • Aucun Autres fonctions et charges • Aucune Parcours professionnel Activité actuelle Aucune • Président du conseil d'administration ; Hügli Holding AG, Steinach ; 2010-2018

• CEO et délégué du Conseil d'administration ; Hügli Holding AG, Steinach ; 2003-2010

• Directeur général ; Hügli Nahrungsmittel GmbH, Radolfzell, Allemagne ; 1997-2002

• Directeur général ; Hügli Nährmittel AG, Steinach ; 1990-1997

• Consultant en gestion indépendant ; 1990

• Diverses fonctions pour Prognos SA, Bâle ; 1980-1990 entre autres, membre de la direction • Diverses fonctions pour Michelin Reifenwerke AG, Karlsruhe, Allemagne ; 1972-1974 Philipp Wyss Formation Diplôme de commerce, boucher Activité actuelle Vice-président de la Direction générale du Groupe Coop Société Coopérative, Bâle et responsable de la Direction Marketing/ Approvisionnement, Coop Société Coopérative, Bâle ; depuis 2012 Autres mandats d'administrateur • AgeCore SA, Genève

• Alifresca SA, Bâle ; président

• Betty Bossi SA, Zurich ; président1

• Casa del Vino SA, Dietikon1

• Eurogroup Far East Ltd., Hong-Kong, Chine ; président1 • Marché Restaurants Suisse SA, Dietlikon ; président1

• Transgourmet Holding AG, Bâle1

• Two Spice SA, Zurich1 Autres fonctions et charges • GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing ; membre du conseil d'administration

• Fondation Biore, Risch ; membre du conseil de fondation Parcours professionnel • Responsable de la Direction Retail et directeur de la Région de vente Suisse centrale-Zurich ; Coop Coopérative, Bâle et membre de la Direction générale du Groupe Coop Société Coopérative, Bâle ; 2009-2011

• Chef de vente de la Région Suisse centrale-Zurich ; Coop Société Coopérative, Dietikon ; 2008-2009

• Responsable Category Management Produits frais, responsable adjoint de la Direction Marketing/Approvisionnement ; Coop Société Coopérative, Bâle ; 2004-2008

• Category Manager Viande, Poisson, Convenience frais ; Coop Coopérative, Bâle ; 1997-2003

• Senior Product Manager et signataire autorisé ; Fédération des coopératives Migros, Zurich ; 1997-2003

• Responsable des ventes ; Sempione Gehrig AG, Klus ; 1990-1992 1 Part du groupe Coop Organisation interne et réglementa-tion des compétences Le conseil d'administration est responsable de la gestion financière et stratégique de Bell Food Group ainsi que de la supervision de toutes les personnes ayant des responsabilités de direction. Il peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. Le conseil dʼadministration détermine les prin- cipes stratégiques, donne les instructions qui sʼimposent et supervise les activités générales du groupe, alors que la direction générale du groupe est responsable des activités opération- nelles. Le conseil d'administration surveille les plans fondamentaux de l'entreprise, en particu- lier les planifications annuelles et pluriannuelles, les projets d'investissement ainsi que les objec- tifs de l'entreprise. Il identifie les opportunités et les risques et initie les mesures requises. Un rè-glement d'organisation détaillé fixe les compé-tences et responsabilités du conseil d'adminis-tration et de la direction générale du groupe. La dernière adaptation du règlement d'organisa- tion date du 1er avril 2020. Il peut être consulté sur le site Internet de Bell Food Group à l'adresse www.bellfoodgroup.com/organisation-fr Outre les responsabilités et compétences in- transmissibles, le conseil d'administration se prononce notamment sur les fusions, litiges juridiques et contrats d'une importance parti- culière, sur les projets d'investissement de plus de CHF 5 millions ainsi que sur l'achat et la vente de sociétés et biens immobiliers. Il détermine l'organisation de Bell Food Group et nomme, révoque et supervise les personnes en charge de la direction opérationnelle du groupe. Il spécifie la politique de l'entreprise ainsi que les objectifs et stratégies qui en découlent et supervise leur application. Par ailleurs, le conseil d'administration se prononce également sur la prise en charge de mandats d'administrateurs extérieurs à Bell Food Group par des membres de la direction générale du groupe ainsi que sur l'octroi de prêts, cautions et garanties à des tiers à partir de CHF 1 million et les opérations dérivées à partir de CHF 10 millions. Le conseil d'administration se réunit généra- lement sept fois par an, à un rythme bimestriel. Des réunions extraordinaires sont agendées en fonction des besoins pour des thèmes d'ordre stratégique ou des affaires de grande envergure. Le CEO et le CFO assistent régu- lièrement aux réunions. Les responsables desdomaines d'activité Bell International et Conve- nience et, selon les besoins, d'autres membres de la direction sont en outre invités à des réunions sur des thèmes spécifiques. Aucun consultant externe nʼa été sollicité au cours de l'exercice considéré. En 2020, le conseil d'administration s'est réuni à six reprises. Par ailleurs, cinq décisions ont été prises par voie de circulaire. En raison de la pandémie de coronavirus, une réunion ordinaire s'est déroulée par visioconférence et une réunion constitutive par la voie écrite. Au cours de l'exercice sous revue, les réunions ordinaires duraient en moyenne 8 heures. Le taux de présence était de 100 %. En plus des affaires courantes, le conseil d'administration a plus particulièrement ap- profondi au cours de l'exercice sous revue les thèmes et projets suivants : Influence et répercussions de la pandémie de coronavirus ; discussion approfondie sur l'évolution du résultat, en particulier dans les domaines Convenience et Food Service.Marche des affaires et développement futur du site de Marchtrenk (A) d'Eisberg Au-triche ainsi que mise en service du site de Hilcona à Bad Wünnenberg (D).Programme d'investissements au site de Schaan (LI) de Hilcona ainsi qu'aux sites de Bell en Suisse ; validation du crédit de planification des projets de construction de Bell Suisse à Oensingen (CH). Deuxième investissement dans le cadre du tour de financement de la série B auprès de la start-up néerlandaise Mosa Meat spécialisée dans le développement de viande de synthèse. Diverses participations dans des sociétés tierces par le domaine d'activité Conve-nience. Operations sur les actifs dans le domaine d'activité Bell International à Saint-André (F), Perbál (H) ainsi qu'à Recogne et Zellik (B) Conclusion de conventions collectives de travail pour tous les sites de Bell Food Group en Suisse. Approbation d'une nouvelle stratégie informatique pour Bell Food Group.Première publication d'un rapport global sur le développement durable selon un standard reconnu à l'échelle internationale. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance 51 Rapport de rémunération

60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Tous les deux ans, le conseil d'administration procède à une autoévaluation au cours de la-quelle les membres sont interrogés sur la stra-tégie, la culture d'entreprise, les compétences, l'organisation et la gouvernance par le biais de questionnaires. Effectuée en décembre 2020, la dernière autoévaluation a confirmé la fonc-tionnalité de cet organe. Comités du conseil d'administration Le conseil d'administration a délégué diverses tâches au comité de rémunération. Au sein de Bell Food Group, les recommandations figurant dans les directives d'economiesuisse en ce qui concerne la fonction et les tâches des différents organes sont assumées par le conseil d'admi-nistration. Cette pratique se justifie tant par la structure d'une organisation maîtrisable qu'en tenant compte des rapports de majorité parmi les actionnaires. Comité de rémunération Le comité de rémunération se compose d'au moins deux membres élus individuellement par l'assemblée générale pour un an. Il se constitue lui-même. Seuls les membres du conseil d'administration sont éligibles. Le co-mité de rémunération propose pour approba-tion au conseil d'administration la nature et le montant des rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction gé- nérale du groupe. Les rémunérations se situent toujours dans le cadre de l'enveloppe maximale approuvée par l'assemblée générale. La direc- tion générale du groupe ne dispose d'aucun droit de participation ou de concertation en ce qui concerne la fixation des rémunérations de ses membres. Le comité de rémunération sou- met chaque année le système de rémunération de la société à examen et à évaluation. Le conseil d'administration a précisé dans un règlement la composition, l'organisation et les compétences du comité de rémunération. Au cours de l'exercice sous revue, Irene Kauf- mann et Andreas Land ont quitté le conseil d'administration et le comité de rémunération. Thomas Hinderer et Philipp Wyss ont été nou-vellement élus au sein du comité de rémuné- ration par l'assemblée générale en date du 12 mai 2020 et ce jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. Lors de la réunion constitutive, le conseil d'administration a nom- mé Thomas Hinderer à la présidence du comi-té de rémunération. Celui-ci se réunit, sur convocation de son pré- sident, aussi souvent que la marche des affaires l'exige, mais au moins une fois par année. La durée moyenne des réunions est d'une à deux heure(s). Au cours de l'exercice sous revue, le comité de rémunération a tenu une réunion en présence de l'ensemble de ses membres. Les représentants du comité de rémunération ne perçoivent pas d'indemnité séparée, celle-ci étant comprise dans les honoraires normaux d'administrateur. Aucun consultant externe nʼa été sollicité. Instruments d'information et de contrôle à l'égard de la direction générale du groupe Le CEO et le CFO informent régulièrement le conseil d'administration de la marche des af- faires. Le président du conseil dʼadministration entretient des contacts étroits avec la direction générale du groupe et rencontre généralement le CEO une fois par mois en réunion de travail. Tous les mois, le CFO rédige un rapport de gestion de la direction (MIS) ainsi qu'un rapport sur le résultat global et par domaine d'activité, les chiffres-clés et des analyses. Les informations financières constituent toujours un élément central des réunions du conseil d'administration. Tout écart fait l'objet d'une discussion et des mesures sont initiées. Système de contrôle interne Sur la base du COSO-Framework (www.coso. org) reconnu à lʼéchelle internationale, Bell Food Group met en œuvre un système de contrôle interne (SCI) complet. Son concept a été adapté et standardisé en 2018 avant d'être progressivement appliqué en 2019 et en 2020 au sein des unités de Bell Food Group. Les contrôles ont été encore davantage axés sur la protection du patrimoine financier et l'infor- mation financière. Des évaluations institution- nalisées mesurent la qualité du système de contrôle interne. Les résultats de ces évaluations sont résumés chaque année dans un rapport et des mesures à caractère obligatoire sont définies sur la base des potentiels d'améliora-tion identifiés. Le code de conduite peut être téléchargé à l'adresse www.bellfoodgroup.com/code-frLa déclaration de confidentialité peut être consultée sur www.bellfoodgroup.com/privacy-fr Révision interne Parallèlement à lʼorgane de révision statutaire, la Révision interne contrôle par ordre du conseil dʼadministration, en tant quʼinstance indépen- dante, le respect des directives et règlements, lʼadéquation des instruments de contrôle et de lʼorganisation de la structure et des processus, ainsi que lʼefficacité du système de contrôle interne. Elle accompagne par des contrôles et des conseils la mise en place ou le remaniement de processus d'exploitation existants et soutient la direction générale du groupe dans l'atteinte de ses objectifs en soumettant des propositions d'amélioration des processus d'exploitation. Dans ce contexte, la Révision interne suit une approche d'audit orienté vers le risque. Les constatations sont documentées et communi- quées au président du conseil d'administration. La réalisation des mesures est surveillée. La Révision interne coordonne ses activités de contrôle et procède à un échange d'infor-mations approfondi avec la Révision externe. Conformité (Compliance) Bell Food Group SA considère une intégrité globale et le respect des lois comme des fon-dements de sa culture dʼentreprise. Le mana-gement ne tolère aucune corruption ni infrac- tion au droit de la concurrence. Un système de conformité central, applicable à l'ensemble du groupe, a été mis en place à des fins de pré- vention, d'identification et de réaction. Dans ce domaine, l'accent est mis sur le thème des règles antitrust. Bell Food Group se concentre à cet égard sur les mesures préventives. C'est ainsi que les collaborateurs de tous les niveaux concernés suivent des formations régulières. Cette manière de procéder permet également de renforcer la compréhension du personnel face aux questions liées à la conformité. Les informations transmises et le travail de sensi- bilisation visent à éliminer d'emblée tout risque de comportement inapproprié. Par le biais d'un dialogue permanent, le thème de l'intégrité est constamment maintenu à jour. Bell Food Group dispose d'un code de conduite. Ce cadre de référence réunit de nombreuses directives existantes et décrit des règles d'in-tégrité à observer dans les rapports tant sur le plan interne qu'avec les partenaires commerciaux. Au cours de l'exercice sous revue, un code de conduite s'appliquant aux membres du conseil d'administration de Bell Food Group SA et ré- gissant leurs obligations dans l'exercice de leur mandat a par ailleurs été adopté. Le domaine de la conformité inclut également celui de la protection des données, lequel a été réorganisé en 2018 au niveau du personnel et du contenu suite à la modification du cadre juridique dans l'Union européenne. L'entreprise s'est dotée d'une directive relative à la protec- tion des données, a publié un «livre blanc» contenant des standards, des organigrammes, des descriptions de processus et des recom- mandations et a mené des formations intensives dans un but de sensibilisation. En outre, la directive, ainsi que les outils logiciels relatifs à la protection des données ont été implémentés et présentés à l'ensemble du groupe. Les so-ciétés de Bell Food Group ont procédé à des audits internes et à des tests de résistance à l'échelon du groupe dans la perspective de demandes d'information relevant du Règlement européen sur la protection des données. Gestion des risques Bell Food Group dispose d'un système struc- turé de gestion des risques. En tant qu'entreprise du secteur alimentaire, la situation sur le plan des risques peut globalement être considérée comme stable. Dans le cadre de la gestion des risques, le conseil dʼadministration, la direction générale et les directions des différents domaines procèdent une fois par an à une évaluation des risques majeurs. Dʼune façon générale, nous entendons par «risques» des événements ou agissements potentiels qui seraient susceptibles de nous éloigner des objectifs définis ou de mettre en péril la concrétisation de la stratégie. Les écarts positifs sont considérés comme des opportu- nités et les écarts négatifs comme des risques. Le processus stratégique tient compte des opportunités, alors que tout écart négatif est traité dans le cadre de la gestion des risques. Ces risques potentiels font lʼobjet dʼune analyse quant à la probabilité quʼils se réalisent et aux répercussions quantitatives, le cas échéant. Les risques potentiels sont intégralement recensés tous les trois ans ; ceux concernant directement Bell Food Group sont identifiés et des mesures définies, dans toute la mesure du possible, afin de réduire la probabilité de sur- venue et/ou les conséquences potentielles. Un responsable est désigné pour chaque mesure. Dans les années entre ces recensements de grande envergure, le conseil d'administration et la direction générale du groupe surveillent toujours l'avancement des mesures et procèdent à une évaluation de la situation actuelle. Dans 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance 51 Rapport de rémunération

60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA le cadre du processus de gestion des risques de Bell Food Group, ceux dont les conséquences potentielles sont susceptibles de dépasser un montant préétabli dans un délai de trois ans au niveau de l'EBIT sont traités activement. Ces risques majeurs sont évalués à CHF 5 millions dans le domaine d'activité Bell Suisse et à CHF 1 mil- lion dans les autres divisions. Des dispositifs et mesures sont initiés, autant que faire se peut, pour les risques entièrement ou partiellement extérieurs au champ dʼinfluence du groupe. Une nouvelle évaluation des risques a été menée chez Eisberg en 2020, alors que Bell Suisse, Bell International, Hügli et Hilcona ont procédé à un contrôle de la gestion des risques. Direction générale du groupe Membres de la direction générale du groupe La direction générale du groupe se compose du CEO ainsi que des responsables des domaines d'activité Bell International, Convenience et Finances/Services. Du point de vue de la direction, des renchéris- sements soudains et importants sur les matières premières, des épidémies, des réorientations de la politique agricole ou des changements parmi les besoins des consommateurs pourraient notamment constituer des risques majeurs. Les risques inhérents aux marchés financiers se limitent à l'exposition aux monnaies étran-gères, principalement dans la zone euro. Dans le cadre de « General Health Checks », la Révision interne a analysé les risques opéra- tionnels liés à de nouvelles acquisitions et la direction a défini et mis en application les me-sures qui s'imposaient. De plus amples informations quant à l'appré- ciation des risques sont publiées en page 37. De plus amples informations sur l'organisation de Bell Food Group sont publiées en pages 19 et 20. Composition de la direction générale du groupe au 31 décembre 2020 Année de Nomination à la direction Nationalité naissance Fonction générale du groupe Lorenz Wyss CH 1959 Président (CEO) Avril 2011 Volker Baltes D 1963 Membre Juillet 2019 Xavier Buro CH 1969 Membre (CFO) Juillet 2019 Marco Tschanz CH 1975 Membre Mars 2015 Règles statutaires concernant le nombre d'activités autorisées Conformément aux statuts, les membres de la direction générale du groupe ne peuvent pas siéger dans plus de deux organes de direction et d'administration faisant partie d'entités juridiques inscrites au registre du commerce ou dans un registre étranger équivalent. De ces deux entités juridiques, une seule peut être cotée en Bourse. Ne sont prises en compte que les activités dans des sociétés qui ne sont pas contrôlées par Bell Food Group SA et que celles-ci ne contrôlent pas. Les mandats dans différentes sociétés d'un même groupe sont considérés comme un seul mandat. Des mandats d'administrateur au sein de Bell Food Group ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion si les sociétés concernées sont entièrement consolidées par Bell Food Group SA. Rémunération, participations et prêts Toutes les informations relatives aux rémuné- rations du conseil d'administration et de la direction générale de Bell Food Group SA sont publiées dans le rapport de rémunération, à partir de la page 53. Membres de la direction générale du groupe Lorenz Wyss Formation Boucher ; diplôme de commerce, diplôme dʼÉtat en technologie bouchère, Master of Business Administration ZFH Activité actuelle Président de la direction générale du groupe (CEO) et responsable de la division Bell Suisse ; chez Bell Food Group depuis 2011, à cette fonction depuis 2011 Volker Baltes Formation Diplôme de commerce Activité actuelle Responsable du domaine d'activité Convenience et responsable division Eisberg ; chez Bell Food Group depuis 2019 ; à cette fonction depuis 2019 Mandats d'administrateur • GVFI Internationale SA, Bâle

• Coopérative Proviande, Berne Autres fonctions et charges • Fondation Hermann Herzer, Bâle Parcours professionnel • Fonctions dirigeantes chez Coop Société Coopérative, Bâle : - Responsable Category Management produits frais/Gastronomie ; 2008-2011 - Responsable en Approvisionnement/Disposition Food ; 2004-2008 - Responsable Pool d'achat produits frais ; 1998-2004 - Responsable de groupe de marché Viande/Traiteur et de produits surgelés ; 1995-1998

• Fonctions dirigeantes chez Gehrig SA, Klus : - responsable Vente/Entreprise (directeur adjoint) ; 1992-1995 - Directeur technique ; 1987-1991 - Chef d'exploitation/chef du personnel ; 1983-1984

• Responsable de division Jenzer AG, Arlesheim ; 1978-1981 Mandats d'administrateur • Aucun Autres fonctions et charges • Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, Berlin, Allemagne ; membre du conseil d'administration Parcours professionnel • Business Executive Officer Chilled Culinary Nestlé Deutschland AG et président de la direction générale de Herta GmbH, Allemagne ; 2013-2019

• Fonctions dirigeantes chez Campofrío Food Group, Allemagne ; 2011-2013 - Directeur Allemagne, Autriche, Scandinavie et membre du leadership international ; 2012-2013 - Directeur Allemagne et Autriche ; 2011-2012

• Directeur Yakult Honsha Co, Allemagne ; 2003-2011

• Fonctions dirigeantes chez Campbell Soup Company, Allemagne ; 1999-2003

• Différentes fonctions dirigeantes chez Dr. Oetker, Allemagne ; 1990-1998 Xavier Buro Formation Diplôme fédéral en gestion d'entreprise HES Activité actuelle Responsable du domaine d'activité Finances/Services (CFO) ; chez Bell Food Group depuis 2019 ; à cette fonction depuis 2019 Marco Tschanz Formation Diplôme fédéral d'économiste d'entreprise HES, Rochester-Berne Executive MBA Activité actuelle Responsable du domaine d'activité Bell International et du Service central IT de Bell Food Group ; chez Bell Food Group depuis 2014 ; à cette fonction depuis 2019 Mandats d'administrateur • Aucun Autres fonctions et charges • Aucune Parcours professionnel • Membre de la direction secteur finances Transgourmet Central and Eastern Europe, Transgourmet/Selgros, Riedstadt, Allemagne ; 2014-2019

• Membre de la direction secteur finances Fegro/Selgros, Neu-Isenburg, Allemagne ; 2012-2013

• Membre de la direction Finances/Services domaine organisationnel Projets, Coop Société Coopérative, Bâle ; 2008-2012

• Chef de projet domaine organisationnel Projets Direction Finances/Services, Coop Société Coopérative, Bâle ; 2003-2008

• Senior Consultant, eBusiness et conseiller Operational Transformation BearingPoint Zurich ; 2000-2003

• Associate Director, Corporate Sourcing Business Analyst UBS SA, Bâle ; 1999-2000

• Corporate Sourcing Analyst International Mobility Programm UBS SA, New York et Stamford, États-Unis ; 1997-1999

• Conseiller clientèle Retail Banking UBS SA, Sion ; 1995-1997

• Contrat de projet, Control and Business Information Zyma SA, Nyon ; 1994-1995 Mandats d'administrateur • Centravo Holding AG, Zurich

• Mosa Meat B.V., Maastricht, Pays-Bas Autres fonctions et charges • CPV/CAP Caisse de pension Coop, Bâle ; membre du conseil de fondation et président du comité de placement Parcours professionnel • Directeur Finances/Services (CFO) Bell Food Group SA, Bâle ; 2014-2019

• Fonctions dirigeantes chez Swisscom : - Head of IT Cloud Program Swisscom ; 2014 - Responsable des finances Swisscom Suisse ; 2013-2014 - Responsable du controlling/CFO réseau/TI et Wholesale ; 2009-2013 - Responsable du controlling/CFO clientèle privée ; 2007-2009 - Responsable du controlling/CFO PME ; 2006-2007

• Diverses fonctions dirigeantes dans le domaine financier ; 2000-2006

• Activité de révision/contrôle de projets dans diverses entreprises ; 1998-1999 • Responsable du personnel et des finances Marex AG, Bienne ; 1995-1997 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance 51 Rapport de rémunération

60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Le procès-verbal ainsi que les résultats des votes de l'assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de Bell Food Group à l'adresse www.bellfoodgroup.com/assembly-fr Droits de participation des actionnaires Restrictions du droit de vote et représentation Chaque action donne droit à une voix, le droit de vote étant suspendu pour les actions propres de Bell Food Group SA. Les droits de vote ne peuvent être exercés que si l'actionnaire qui en dispose est inscrit avec droit de vote au registre des actionnaires de Bell Food Group SA. Conformément aux statuts, tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire. La représentation peut également être assurée par le représentant indépendant désigné chaque année par l'as- semblée générale. Celui-ci exerce les droits de vote qui lui sont transférés par les actionnaires en se conformant à leurs instructions. S'il n'a pas reçu de directives, il s'abstient de voter. Les procurations et instructions au représentant indépendant peuvent également être transmises par voie électronique. En raison de la situation extraordinaire liée à la propagation de la COVID-19, l'assemblée générale 2020 s'est déroulée sans présence physique des actionnaires. Les droits de vote ne pouvaient de ce fait être exercés que par l'octroi d'une procuration avec instructions au représentant indépendant. Le 12 mai 2020, celui-ci a représenté 4 582 192 voix à l'assemblée générale, ce qui correspond à 72.9 % du capi- tal-actions. Le procès-verbal ainsi que les ré- sultats des votes à l'assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de Bell Food Group à l'adresse www.bellfoodgroup.com/ assembly-fr Quorums et majorités statutaires L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des actions représen- tées. Si la loi n'en dispose pas autrement, elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité relative des voix émises attribuées aux actions, les abstentions n'étant pas consi- dérées comme des voix émises. Convocation de l'assemblée générale et ordre du jour Le conseil d'administration convoque l'assem- blée générale au moins 20 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu par voie de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. La convocation peut également s'effectuer au moyen de lettres envoyées à tous les titulaires d'actions nomi-natives inscrits au registre des actionnaires. Les actionnaires qui représentent, seuls ou à plusieurs, une valeur nominale de 10 % du capital-actions peuvent demander lʼinscription à lʼordre du jour dʼun objet de délibération. La requête d'inscription à l'ordre du jour doit être remise par écrit au moins 45 jours avant l'as-semblée générale et indiquer l'objet à traiter et les propositions. Inscriptions au registre des actions Toutes les actions inscrites au registre des ac- tionnaires avec droit de vote confèrent le droit de vote lors de l'assemblée générale. Afin de garantir une procédure réglementaire, le conseil d'administration fixe, de sa propre appréciation, une date de référence pour la vérification du droit de vote qui précède de quelques jours ouvrables la tenue de l'assemblée générale. La date de référence est publiée sur le site Inter-net de Bell Food Group à l'adresse www.bell-foodgroup.com/agenda-fr et indiquée sur la convocation à l'assemblée générale. Clause relative aux prises de contrôle et mesures de défense Pas de restrictions ou réglementations statu-taires. Organe de révision KPMG SA, Bâle ; depuis 2019 Réviseur responsable : Jürg Meisterhans, réviseur responsable depuis 2020 L'organe de révision est élu annuellement, sur proposition du conseil d'administration. Une réélection est possible. Le conseil d'administration supervise les activités de l'organe de révision externe. Trois fois par an, lʼorgane de révision informe le président du conseil dʼadministration des consta- tations faites lors de la vérification des comptes. En outre, il en informe une fois par an l'ensemble du conseil d'administration. Honoraires de révision et autres en MCHF Services de révision Honoraires dans des domaines proches de la révision Conseil fiscal Total Politique d'information Bell Food Group SA publie chaque année son rapport de gestion en février, avec l'ensemble des résultats de l'exercice précédent, ainsi qu'un rapport semestriel en août présentant les ré- sultats du premier semestre de l'année en cours. Ces deux rapports renseignent sur la marche des affaires et les résultats de Bell Food Group. Les développements actuels sont par ailleurs annoncés par le biais de communiqués de presse et du site Internet de l'entreprise. Le site Internet de Bell Food Group comprend des archives permettant de consulter les rapports annuels, semestriels et des communiqués de presse ad hoc. La supervision de lʼorgane de révision est as-surée sur la base de critères dʼévaluation ap-profondis par le président du conseil dʼadmi- nistration, le CEO et le CFO. Lʼattention se porte principalement sur la qualification profession- nelle, la capacité de sʼimposer, lʼindépendance ainsi que sur les relations entretenues avec les équipes dʼexperts de nos services internes. Par ailleurs, des réflexions externes interviennent également dans l'évaluation. L'activité de révision de l'organe de révision externe comprend les obligations légales et statutaires, y compris l'évaluation de l'existence du système de contrôle interne (SCI). 2020 2019 862 850 67 115 59 68 Rapports annuels et semestriels : www.bellfoodgroup.com/report-fr 1 033 Communiqués de presse : www.bellfoodgroup.com/mediarelease-fr Code de conduite : www.bellfoodgroup.com/code-fr Enregistrement dans la liste de distribution des communiqués de presse : www.bellfoodgroup.com/mailinglist-fr Sustainability Report de Bell Food Group : www.bellfoodgroup.com/cr-fr 10100 Éditorial

10130 Rapport de situation

303790 CorporraateteGGoovevrenrannacnece

505130 Rappoorrttddeerérmémunuénréatriaotnion 606020 Comptes consolidés de Bell Food Group

909210 Comptes annuels de Bell Food Group SA 54 Remarques préliminaires

54 Stratégie et principes de rémunération

55 Rémunération du conseil d'administration

57 Rémunération de la direction générale du groupe

58 Prêts, crédits et rentes octroyés à des membres du conseil d'administration, de la direction générale et à leurs proches

59 Rapport de lʼorgane de révision sur le rapport de rémunération

60 Dates importantes/Contacts Rapport de rémunération Statuts : www.bellfoodgroup.com/statutes-frRèglement d'organisation : www.bellfoodgroup.com/organisation-fr Remarques préliminaires Le rapport de rémunération expose les com- pétences décisionnelles ainsi que les éléments composant la rémunération des membres du conseil d'administration ainsi que de la direc-tion générale du groupe et fournit des infor-mations sur leurs rapports de participation au capital de Bell Food Group SA. Ce rapport répond aux dispositions de l'or- donnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) ainsi qu'aux dispositions correspondantes du Code suisse des obligations. Le rapport de rémunération applique pour l'essentiel les re-commandations du « Swiss Code of Best Prac- tice for Corporate Governance » d'economiesuisse, l'organisation faîtière de l'économie suisse, ainsi que de la directive en matière d'informa- tions relatives à la gouvernance dʼentreprise de la SIX Exchange Regulation AG (Directive Corporate Governance, DCG), en tenant compte des statuts, du règlement d'organisation ainsi que du règlement du comité de rémunération de Bell Food Group SA. Sans autre mention particulière, le rapport de rémunération se réfère à l'exercice 2020. Les rémunérations sont comptabilisées selon le principe de délimitation. Stratégie et principes de rémunération Le système de rémunération de Bell Food Group est conçu de sorte à acquérir des cadres et des spécialistes qualifiés et motivés ainsi qu'à les conserver à long terme. Les rémunérations sont fixées en pesant les intérêts légitimes du per-sonnel, de l'entreprise et des actionnaires. La définition des conditions générales d'enga- gement ainsi que des systèmes de rémunéra- tion et de participation aux bénéfices relève de la compétence du conseil d'administration. Celui-ci fixe également, sur proposition du comité de rémunération, la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction générale du groupe. Ce faisant, il tient compte des enveloppes maximales défi- nies à titre prospectif par l'assemblée générale pour la rémunération du conseil d'administra- tion et de la direction générale du groupe pour l'année suivante. Dans un vote consultatif, l'assemblée générale se prononce en outre sur le rapport de rémunération concernant l'exer- cice écoulé. Les principes de rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction générale du groupe sont précisés dans les articles 27 et 28 des statuts. Il en ressort que le conseil d'administration perçoit une rémunération fixe sans éléments variables. Cette rémunération se situe dans la zone inférieure par rapport à d'autres entreprises cotées en Bourse. La rémunération des membres de la direction générale du groupe se compose d'un salaire de base et d'une part variable (participation aux bénéfices) qui dépend de la réalisation des objectifs individuels et en matière de rendement. Par ailleurs, un forfait pour frais est versé aux membres de la direction générale du groupe et un véhicule de fonction est mis à leur dis-position. Le salaire de base se compose d'es- pèces, alors que la part variable est allouée respectivement pour moitié en espèces et en actions de Bell Food Group SA. Ces actions sont attribuées avec une décote de 20 % as-sortie d'une durée de blocage de quatre ans. Pendant le blocage, les actions ne peuvent être ni cédées, ni engagées, ni aliénées à des tiers d'une quelconque manière. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance

51 Rapport de rémunération 60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Les membres du conseil d'administration et de la direction générale du groupe n'ont pas l'obligation de posséder un nombre minimal d'actions de Bell Food Group SA. Pour l'exercice sous revue et l'année suivante, l'assemblée générale a approuvé les rémuné-rations maximales suivantes : en CHF 2020 2021 (exercice sous revue) Conseil 800 000 800 000 d'administration Direction géné- 3 000 000 3 500 000 rale du groupe Les rémunérations sont destinées à sept membres du conseil d'administration et quatre membres de la direction générale du groupe. Rémunération du conseil d'administration Les membres du conseil d'administration per- çoivent exclusivement une rémunération fixe pour leur travail. Son montant, défini par le conseil d'administration selon sa libre appré-ciation sur proposition du comité de rémuné- ration, dépend de la fonction (président, vice- président, membre). Les honoraires sont versés exclusivement en espèces et cette rémunération comprend un forfait pour frais de 10 %. Les déductions sociales (part de l'employé) sont prélevées sur 90 % des honoraires de base. Honoraires de base Les honoraires annuels bruts versés aux membres du conseil d'administration s'élèvent à : Président CHF 150 000 Vice-président CHF 130 000 Membres CHF 100 000 L'honoraire de base est payé à 100 % en cas de maladie ou d'accident et au prorata en cas de départ du conseil d'administration. Les représentants du groupe Coop Société Coopérative au sein du conseil dʼadministra- tion de Bell Food Group SA travaillent sur une base de mandat. Leurs honoraires sont versés au constituant du mandat. Rémunération variable Le conseil d'administration ne perçoit pas de rémunération variable. Rémunérations au conseil d'administration (audité) 2020 en KCHF Honoraires de base en espèces (brut)Contributions de l'employeur aux assurances sociales Total Hansueli Loosli, président1 150 150 - 47 - 83 - 64 - 36 - 100 - 100 6 100 4 100 - 780 10 Irene Kaufmann, vice-présidente1, 2 47 Joos Sutter, vice-président1,3 83 Thomas Hinderer, membre3 64 Andreas Land, membre2 36 Doris Leuthard, membre1 100 Werner Marti, membre 106 Jean G. Villot, membre 104 Philipp Wyss, membre1 100 Ensemble du conseil d'administration 2020 790 1 Les honoraires sont versés au constituant du mandat, groupe Coop Société Coopérative.

2 A quitté le conseil d'administration au 12 mai 2020.

3 Élu au conseil d'administration le 12 mai 2020. Rémunérations au conseil d'administration (audité) 2019 en KCHF Dans le cadre du programme de participation du personnel, l'ensemble du personnel de Bell Food Group ainsi que les membres du conseil d'administration peuvent se procurer une fois par an des actions de Bell Food Group SA à des conditions préférentielles et participer ainsi à l'entreprise. Ces actions sont attribuées avec une décote de 20 % assortie d'une durée de blocage de quatre ans. Hansueli Loosli, président1 Irene Kaufmann, vice-présidente1 Reto Conrad, membre1,2 Andreas Land, membre Doris Leuthard, membre1, 3 Werner Marti, membre Jean G. Villot, membre Philipp Wyss, membre1 Ensemble du conseil d'administration 2019 Honoraires de base en espèces (brut)Contributions de l'employeur aux assurances sociales 150 - 150 130 - 130 29 - 29 100 - 100 71 - 71 100 6 106 100 4 104 100 - 100 780 1 La rémunération est versée au constituant du mandat, groupe Coop Société Coopérative.

2 A quitté le conseil d'administration au 16 avril 2019.

3 Élu au conseil d'administration le 16 avril 2019. Portefeuille dʼactions Les membres du conseil d'administration n'ont pas l'obligation de posséder des actions de Bell Food Group SA. Ils sont toutefois libres d'en acquérir sur le marché. En outre, ils peuvent également prendre part au programme de participation du personnel de Bell Food Group Total 10 789 et obtenir des actions aux mêmes conditions que l'ensemble du personnel. En date des 31 décembre 2019 et 2020, les membres du conseil d'administration déte- naient le nombre suivant d'actions de Bell Food Group SA : Actions détenues par le conseil d'administration au 31.12 (nombre) Hansueli Loosli, président Irene Kaufmann, vice-présidente1 Joos Sutter, vice-président2 Thomas Hinderer, membre2 Andreas Land, membre1 Doris Leuthard, membre Werner Marti, membre Jean G. Villot, membre Philipp Wyss, membre 2020 2019 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre d'actions d'actions d'actions d'actions d'actions actions librement bloquées Total librement bloquées Total négo- négo- ciables ciables 1 040 280 1 320 920 300 1 220 ND ND ND 812 400 1 212 0 0 0 ND ND ND 0 100 100 ND ND ND ND ND ND 200 500 700 0 20 20 0 0 0 770 200 970 670 300 970 234 0 234 234 0 234 0 0 0 0 0 0 1 A quitté le conseil d'administration au 12 mai 2020.

2 Élu au conseil d'administration le 12 mai 2020. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance

51 Rapport de rémunération 60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Rémunération de la direction générale du groupe Les membres de la direction générale du groupe perçoivent un salaire de base fixe pour leur travail ainsi qu'une rémunération variable (participation aux bénéfices). Si des membres de la direction générale du groupe sont nom- més après l'approbation des rémunérations fixes, la somme totale approuvée par l'assem- blée générale peut être dépassée si nécessaire de 50 % au maximum au prorata jusqu'à la prochaine assemblée générale. Salaire de base Le salaire de base, qui tient compte des expé-riences et compétences de chaque personne, repose sur une convention relevant du droit du travail, laquelle est réexaminée chaque année et adaptée si nécessaire. Le conseil d'adminis- tration le fixe selon sa libre appréciation, en tenant compte d'entreprises de comparaison et dans le cadre de l'enveloppe maximale allouée par l'assemblée générale pour l'ensemble des rémunérations. Les entreprises servant de com- paraison sont actives dans la branche alimentaireet cotées en Suisse (small caps), en plus des sociétés du groupe Coop. Par ailleurs, un forfait pour frais est versé aux membres de la direction générale du groupe et un véhicule de fonction est mis à leur disposition. Rémunération variable (participation aux bénéfices) Les membres de la direction générale du groupe perçoivent une participation aux résultats en fonction des performances personnelles. La composante variable dépend de la réalisation des objectifs budgétaires internes au niveau du résultat du groupe avant minorités ainsi que de l'atteinte des objectifs individuels. La réalisation des objectifs budgétaires à 90 % et des objec- tifs individuels à 10 % constitue la base de calcul pour le versement de la participation aux résul- tats. La rémunération variable, qui ne doit pas excéder 24 % du salaire de base, est perçue à raison d'au moins 50 % en actions. Ces actions sont attribuées avec une décote de 20 % assor- tie d'une durée de blocage de quatre ans. La rémunération variable est généralement versée (en espèces et par transfert d'actions) en avril de l'année suivante pour l'exercice écoulé. Part de la rémunération variable au salaire de base lorsque les objectifs fixés sont atteints à 100 % Part maximale de la rémunération variable au salaire de base Base de calcul VersementDécision Rapports contractuels Les contrats de travail des membres de la di-rection générale du groupe sont conclus pour une durée indéterminée. Le délai de résiliation des contrats de travail à durée indéterminée 20 % 24 % 90 % pour réalisation des objec-tifs du groupe avant minorités 10 % atteinte individuelle des objectifs 50 % en espèces 50 % en actions de Bell Food Group SA avec une décote de 20 % Conseil d'administration de la direction générale du groupe est de douze mois pour la fin d'un mois civil. Il n'y a pas d'interdictions de concurrence au-delà du rapport de travail. Rémunérations à la direction générale du groupe (audité) 2020 en KCHF Lorenz Wyss Autres membres de la direction générale du groupe Ensemble de la direction générale du groupe 2020 Versement en espèces (brut) Salaire de baseRému-nération variable (brute)Rému-nération variable en actionsContributions de l'em-ployeur aux assurances sociales Total Rémunérations à la direction générale du groupe (audité) 2019 en KCHF Lorenz Wyss Autres membres de la direction générale du groupe1 Ensemble de la direction générale du groupe 2019 Versement en espèces (brut) Salaire de baseRému-nération variable (brute)Rému-nération variable en actionsContributions de l'em-ployeur aux assurances sociales Total 617 1 485 0 0 0 0 182 798

400 1 885 2 102 0 0

581 2 683 1 Volker Baltes et Xavier Buro ont rejoint la direction générale du groupe au 1er juillet 2019. Daniel Böhny et Christian Schröder ont quitté cet organe à la même date. Portefeuille dʼactions Les membres de la direction générale du groupe n'ont pas l'obligation de posséder des actions de Bell Food Group SA. Ils sont toute- fois libres d'en acquérir sur le marché. En outre, ils peuvent également prendre part au programme de participation du personnel de Bell Food Group. En date des 31 décembre 2019 et 2020, les membres de la direction générale du groupe détenaient le nombre suivant d'actions de Bell Food Group SA : Portefeuille dʼactions 2020 2019 au 31.12 (nombre) Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre d'actions d'actions d'actions d'actions d'actions d'actions librement bloquées Total librement bloquées Total négociables négociables Lorenz Wyss 1 201 605 1 806 1 031 369 1 400 Volker Baltes1 0 274 274 0 100 100 Xavier Buro1 0 320 320 0 100 100 Marco Tschanz 758 623 1 381 488 570 1 058 1 Volker Baltes et Xavier Buro ont rejoint la direction générale du groupe au 1er juillet 2019. Prêts, crédits et rentes à des membres du conseil d'administration, de la direction générale du groupe et à leurs proches Les statuts ne prévoient pas d'octroyer des prêts et des crédits aux membres du conseil d'administration et/ou la direction générale du groupe. Il n'y en a pas non plus qui soient en suspens. Au cours de l'exercice 2020, aucun prêt, cré- dit ou rémunération n'a été octroyé à des proches ; aucune rémunération n'a été versée à d'anciens membres du conseil d'adminis- tration de la direction générale du groupe ou à leurs proches. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

37 Corporate Governance

51 Rapport de rémunération 60 Comptes consolidés de Bell Food Group

91 Comptes annuels de Bell Food Group SA Rapport de l'organe de révision sur le rapport de rémunération Rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale de Bell Food Group SA, Basel Nous avons effectué l'audit du rapport de rémunération ci-joint de Bell Food Group SA au 31 décembre 2020. La vérification s'est limitée aux indications selon les articles 14 à 16 de l'ordonnance contre les ré-munérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) dans les tableaux marqués de l'indication « contrôlé » aux pages 56 et 58 du rapport de rémunération. Responsabilité du conseil d'administration La responsabilité de l'établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération conformément à la loi et à l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil d'administration. Il est également responsable de la définition des principes de rémunération et de la fixation des rémunérations individuelles. Responsabilité de l'auditeur Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de rémuné-ration ci-joint. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses. Ces normes re-quièrent que nous nous conformions aux règles d'éthique et que notre audit soit planifié et réalisé de telle façon qu'il nous permette de constater avec une assurance raisonnable que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l'ORAb. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb contenues dans le rapport de rémunération. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le rapport de rémunération puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Cet audit comprend en outre une évaluation de l'adéquation des méthodes d'évaluation appliquées des éléments de rémunération ainsi qu'une appréciation de la présentation du rapport de rémunération dans son ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Opinion d'audit Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de Bell Food Group SA pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l'ORAb. KPMG SA Jürg Meisterhans Expert-réviseur agréé Réviseur responsableCarolin Widenmayer Expert-réviseur agréée Bâle, le 2 février 2021 Dates importantes Clôture des comptes décembre 2021 Assemblée générale de Bell Food Group SA 23 mars 2021 Publication des résultats du 1er semestre 2021 12 août 2021 Publication des résultats 2021 février 2022 D'autres dates sont publiées sur le site Internet de Bell Food Group, à l'adresse www.bellfoodgroup.com/agenda-fr Contacts Les interlocuteurs et les possibilités de contact pour toute information complémentaire sur Bell Food Group sont indiqués en page 102 du présent rapport annuel ainsi que sur le site Internet. Corporate Communication : www.bellfoodgroup.com/contact-fr Registre des actions : www.bellfoodgroup.com/shareregistry-fr 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 62 Comptes consolidés de Bell Food Group Bilan consolidé Compte de résultat consolidé Tableau de flux de trésorerie consolidé Tableau de variation des fonds propres consolidé Annexe aux comptes consolidés Rapport sur l'audit des états financiers consolidés Comptes consolidés de Bell Food Group Bilan consolidé en mio CHF Liquidités Titres Créances résultant de livraisons et de prestations Autres créances à court terme Stocks Comptes de régularisation actifs Actifs circulantsImmobilisations financières Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Actifs immobilisés Actifs Engagements financiers à court terme Dettes résultant de livraisons et de prestations Autres engagements à court terme Provisions à court terme Comptes de régularisation passifs Fonds étrangers à court termeEngagements financiers à long terme Provisions à long terme Fonds étrangers à long termeFonds étrangers Capital-actions Réserves de capitaux Réserves de bénéfices Différences de conversion Actions propres Bénéfice de l'exercice Fonds propres avant part de tiers au capital Part de tiers au capital Fonds propresPassifs 31.12.2019 Part 202.0 1.9 403.1 55.0 426.3 15.6 1 103.9 40.7 % 57.0 248.5 1 302.6 1 608.2 59.3 %

2 712.0 100.0 % 13.3 264.2 18.4 6.4 153.9 456.2 16.8 % 864.2 104.4 968.6 35.7 % 1 424.7 52.5 % 3.1 216.0 1 144.6 -123.0 -3.3 49.6 1 287.1 47.5 % 0.2 1 287.3 47.5 %

2 712.0 100.0 % 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Compte de résultat consolidé en mio CHF Produits nets des livraisons et des prestations Charges de matières premières et de matières consommables Résultat brut d'exploitation Charges de personnel Loyers Énergie, matériaux dʼexploitation et auxiliaires Réparations et entretien Transports externes Publicité Autres charges dʼexploitation Charges dʼexploitation Résultat dʼexploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) Amortissements sur immobilisations incorporelles Amortissements sur goodwill Amortissements sur immobilisations corporelles Résultat dʼexploitation avant intérêts et impôts (EBIT) Résultat financier Résultat des sociétés associées Bénéfice dʼexploitation avant impôts (EBT) Impôts Bénéfice dʼexploitation après impôts Part de tiers au bénéfice Bénéfice de l'exerciceBénéfice net par action (en CHF, dilué et non dilué) Annexe 14/15 4 019.4 16 9 9 10 17 18 20 2019 Part 4 013.0 100.0 % 2 460.5 1 552.5 61.3 % 38.7 % 818.5 20.4 % 42.3 76.0 98.8 126.4 39.6 69.0 1 270.7 31.7 % 281.8 7.0 % 8.3 27.4 150.9 95.3 2.4 % -19.1 3.0 79.2 2.0 % 29.7 49.5 1.2 % -0.1 49.6 1.2 % 7.90 Tableau de flux de trésorerie consolidé en mio CHF Annexe 2020 2019 Bénéfice dʼexploitation après impôts 118.6 49.5 Amortissements sur immobilisations corporelles 123.4 123.5 Amortissements sur immobilisations incorporelles 34.9 35.6 Amortissements exceptionnels 1.8 27.4 Autres produits (-)/charges (+) sans contrepartie de trésorerie 5.5 14.4 Produits (-)/pertes (+) issus de cession dʼimmobilisations corporelles -4.7 -0.2 Dividende de sociétés associées 0.4 0.4 Résultat des sociétés associées -3.0 -3.0 Produits (-)/pertes (+) issus de cession de participations - - Augmentation (+) et diminution (-) des provisions -3.0 3.2 Augmentation (-) et diminution (+) des créances 8.9 7.9 Augmentation (-) et diminution (+) des stocks -2.6 -24.1 Augmentation (-) et diminution (+) des comptes de régularisation actifs -3.9 2.1 Augmentation (+) et diminution (-) des engagements -50.9 17.0 Augmentation (+) et diminution (-) des comptes de régularisation passifs 20.6 -2.1 Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 246.0 251.6 Investissements (-)/désinvestissement (+) de titres - -0.7 Investissements dans des participations et immobilisations financières -8.2 -4.7 Reprise (+)/cession (-) de liquidités 0.3 - Désinvestissements des participations et immobilisations financières 0.4 0.5 Investissements dans des immobilisations incorporelles -18.4 -10.2 Désinvestissements des immobilisations incorporelles 0.5 0.1 Investissements dans des immobilisations corporelles -214.3 -215.9 Désinvestissements des immobilisations corporelles 14.0 3.5 Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -225.7 -227.5 Emprunt (+)/remboursement (-) d'engagements financiers à court terme -8.9 0.2 Emprunt (+)/remboursement (-) d'engagements financiers à long terme - -26.2 Émission (+) d'emprunts obligataires - - Libération (-) d'emprunts obligataires - - Paiements provenant d'augmentations de capital - - Reprise (-)/cession (+) de participations minoritaires -0.2 -0.2 Investissements (-)/désinvestissements (+) dans des actions propres 0.3 -1.4 Dividende -34.5 -34.7 Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -43.2 -62.2 Solde des flux de trésorerie -22.8 -38.1 Liquidités au 1.1 202.0 242.8 Influence des comptes libellés en monnaies étrangères sur les liquidités -0.6 -2.7 Variation des liquidités -22.8 -38.1 Liquidités au 31.12. 178.5 202.0 64 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Tableau de variation des fonds propres consolidé Fonds propres Capital- Réserves Réserves Différences Actions Bénéfice avant part de Part de tiers Fonds en mio CHF actions de capitaux de bénéfices de conversion propres de l'exercice tiers au capital au capital propres Fonds propres au 1.1.2020 3.1 216.0 1 144.6 -123.0 -3.3 49.6 1 287.1 0.2 1 287.3 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - - - - Prise de participation - -0.2 - - - - -0.2 0.0 -0.2 Répartition du bénéfice - - 49.6 - - -49.6 - - - Dividende - -17.3 -17.3 - - - -34.5 - -34.5 Achat/vente actions propres - -0.8 - - 1.2 - 0.3 - 0.3 Bénéfice de l'exercice - - - - - 118.6 118.6 0.0 118.6 Influence du taux de change - - - -6.5 - - -6.5 -0.0 -6.5 Fonds propres au 31.12.2020 3.1 197.8 1 177.0 -129.5 -2.2 118.6 1 364.9 0.2 1 365.1 Fonds propres au 1.1.2019 3.1 251.0 1 055.3 -107.0 -2.3 89.3 1 289.4 0.5 1 290.0 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - - - - Prise de participation - - - - - - - -0.2 -0.2 Répartition du bénéfice - - 89.3 - - -89.3 - - - Dividende - -34.5 - - - - -34.5 -0.1 -34.7 Achat/vente actions propres - -0.5 - - -1.0 - -1.4 - -1.4 Bénéfice de l'exercice - - - - - 49.6 49.6 -0.1 49.5 Influence du taux de change - - - -16.0 - - -16.0 -0.0 -16.0 Fonds propres au 31.12.2019 3.1 216.0 1 144.6 -123.0 -3.3 49.6 1 287.1 0.2 1 287.3 65 Les réserves non distribuables de Bell Food Group SA s'élèvent à CHF 1.6 million (année précédente : CHF 1.6 million). Annexe aux comptes consolidés Principes de consolidation Méthode de comptabilité Les principes de consolidation, dʼévaluation, de répartition et de présentation sont conformes à toutes les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). Ils sont appliqués à toutes les sociétés du périmètre de consolidation. Périmètre de consolidation Lʼensemble des participations de Bell Food Group SA, dans lesquelles Bell Food Group détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou exerce la direction par un accord contractuel sont incluses dans les présents bilan et compte de résultat. Les parts de sociétés supérieures à 20 % des voix, mais inférieures à 50 %, sont évaluées et prises en compte dans le bilan selon la part effective des fonds propres. Les sociétés dans lesquelles Bell Food Group détient moins de 20 % des actions sont comptabilisées à leur valeur boursière au 31 décembre comme immobilisations financières. En lʼabsence de valeur boursière, lʼévaluation s'effectue à la valeur dʼacquisition moins une correction de valeur en cas de diminution de celle- ci. Lʼaperçu des participations et leur traitement dans les présents résultats du groupe ainsi que les sociétés associées figurent aux pages 85 et 86 du rapport de gestion. Comptes libellés en monnaies étrangères Les bilans des sociétés en monnaies étrangères sont convertis au cours de fin dʼannée au 31 décembre, de même, les comptes de résultat de ces sociétés sont convertis au cours moyen de lʼexercice. Les écarts de conversion du bilan dʼentrée et du bilan de clôture ainsi que ceux découlant de lʼutilisation de taux de conversion différents entre le bilan et le compte de résultat sont compensés sans incidence sur le résultat. Lors de la cession de filiales ou d'entreprises associées étrangères, les écarts de change cumulés qui s'y rapportent restent dans les capitaux propres et ne sont pas transférés au compte de résultat. Taux de conversion 2020 2019 Bilan EUR 1 = CHF 1.0802 = CHF 1.0854 CZK 1 = CHF 0.0412 = CHF 0.0427 HUF 100 = CHF 0.2969 = CHF 0.3284 PLN 1 = CHF 0.2369 = CHF 0.2550 USD 1 = CHF 0.8803 = CHF 0.9662 GBP 1 = CHF 1.2015 = CHF 1.2757 RON 1 = CHF 0.2219 = CHF 0.2269 Compte de résultat EUR 1 = CHF 1.0703 = CHF 1.1126 CZK 1 = CHF 0.0405 = CHF 0.0433 HUF 100 = CHF 0.3047 = CHF 0.3421 PLN 1 = CHF 0.2409 = CHF 0.2589 USD 1 = CHF 0.9373 = CHF 0.9939 GBP 1 = CHF 1.2033 = CHF 1.2678 RON 1 = CHF 0.2212 = CHF 0.2345 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Méthode de consolidation Consolidation des actifs et passifs, chiffres dʼaffaires internes et bénéfices intermédiaires Tous les avoirs et les engagements internes au groupe sont réciproquement compensés et éliminés dans le cadre de la consolidation. Les différences résultant de l'utilisation de taux de change différents pour la conversion des états financiers des participations libellées en devises étrangères sont comptabilisées direc-tement dans les capitaux propres sans incidence sur le résultat. Toutes les livraisons et prestations internes au groupe sont compensées et éliminées dans le cadre de la consolidation. Consolidation du capital La consolidation du capital s'effectue selon la méthode de l'acquisition (« purchase method »). Cela signifie que les actifs et les passifs sont évalués à leur valeur actuelle au moment de l'acquisition. Les actifs nets réévalués sont compensés par le prix d'achat, les frais d'acquisition étant ajoutés au prix d'achat. Des adap-tations du prix dʼacquisition en fonction de futurs résultats font lʼobjet dʼévaluations. En cas dʼécart entre une estimation et le prix dʼacquisition définitif, le goodwill est adapté en conséquence. Le goodwill déter- miné de cette manière est activé et amorti linéairement par le compte de résultat. La durée d'amortissement est calculée sur la base d'une durée d'utilisation prévisionnelle des potentiels commerciaux et de synergies escomptés qui sont à l'origine du goodwill. La durée maximale d'amortissement est de 15 ans dans des cas justifiés. En cas de goodwill négatif, celui-ci est imputé au compte de résultat dès la première consolidation. Transactions de participations minoritaires Les transactions de participations minoritaires n'entraînant pas de changement de méthode de consolidation sont directement imputées aux fonds propres sans incidence sur le résultat. La différence entre le prix de la transaction et la part correspondante de la participation minoritaire est affectée aux réserves de capitaux. Les couts de transaction seront ajoutés au prix de la transaction. Principes d'évaluation Principes généraux d'évaluation Par principe, la valeur historique est retenue. Les actifs circulants sont alors évalués en fonction de leur valeur dʼacquisition ou à une valeur de marché inférieure. Les immobilisations sont inscrites au bilan à leur valeur dʼacquisition, déduction faite des amortissements imposés par la gestion dʼentreprise. Les mêmes principes d'évaluation sont appliqués à lʼensemble des sociétés du groupe. Liquidités Les liquidités contiennent des dépôts à terme et créances comptables ayant une échéance restante inférieure à 90 jours. Titres Les titres comprennent les titres négociables et sont portés au bilan au cours du 31 décembre. Créances Les pertes décelables et encourues sont imputées sur le compte de résultat lʼannée où elles sont survenues. La correction de valeur pour des réserves pour débiteurs douteux représente 1 % du portefeuille de créances sur la base de valeurs dʼexpérience. Le montant total de ces corrections apparaît dans lʼannexe. Stocks Lʼévaluation des stocks sʼeffectue selon la « méthode FIFO » en tenant comptes des coûts de production. En cas de stocks exigeant une durée de maturation très longue, lʼévaluation sʼeffectue à leur valeur dʼachat en moyenne glissante. Les dépréciations par rapport à la valeur dʼacquisition ont été prises en compte. Dans la mesure où ils sont identifiables, les risques sur les stocks ont été pris en compte. Autres immobilisations financières Les autres immobilisations financières comprennent des titres non cotés. Ceux-ci sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition ou à la valeur vénale si celle-ci est inférieure. Immobilisations corporelles L'évaluation des immobilisations corporelles s'effectue à la valeur d'acquisition, déduction faite des rabais, remboursements et escomptes reçus. Les amortissements sont imputés sur une base linéaire, en fonction de la durée d'utilisation. Les pertes de valeur sont comptabilisées en tant qu'amortissements non planifiés au cours de la période correspondante. Durée dʼutilisation des immobilisations corporelles en années Bâtiments administratifs et de production 30-40 Machines et dispositifs 8-10 Installations 10-15 Véhicules 3-7 Mobilier 5-10 Matériel informatique 4 Les objets en leasing financier sont capitalisés et amortis sur leur durée d'utilisation normale régulière. Les passifs correspondants sont indiqués dans la rubrique « Engagements financiers ». Dans le cadre de grands projets, la capitalisation des immobilisations corporelles autogénérées est possible, à condition que les dépenses engagées puissent être enregistrées et mesurées individuellement et que le projet puisse être utilisé sur plusieurs années. Dans le cadre de regroupements d'entreprises, les immobilisations sont réévaluées à leur valeur actuelle. Les coûts d'acquisition cumulés et les amortissements cumulés des immobilisations acquises sont détermi-nés. Par la suite, des réévaluations ou dévaluations importantes des actifs individuels à la valeur actuelle sont effectuées. Dans le cadre d'une dernière étape, les amortissements cumulés sont adaptés de manière à évaluer les immobilisations reprises à leur valeur actuelle à la date de rachat dans une approche nette. La durée d'amortissement est adaptée aux principes d'évaluation de Bell Food Group avec prise en considéra-tion de la durée d'utilisation économique restante. Les immobilisations reprises font l'objet d'une présenta-tion brute dans les annexes correspondantes. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels, les frais courus et les paiements anticipés, des droits de marques acquis ainsi que le goodwill. Les immobilisations incorporelles sont capitalisées si elles sont clairement identifiables, définissables de façon fiable et si elles apportent des avantages mesurables sur plusieurs années à Bell Food Group. Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition avec déduction des rabais, remboursements et escomptes reçus. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée d'utilisation de l'actif. Les éléments du goodwill sont amortis sur une période maximale de 15 ans dans les cas justifiés. Le goodwill entièrement amorti est décomptabilisé dans la période suivante. Durée dʼutilisation des immobilisations incorporelles en années Logiciel 4 Droits de marques 8 Goodwill 8-15 Dépréciations de valeur (impairments) La recouvrabilité des actifs non courants est évaluée annuellement s'il existe des indices d'une dépréciation. La valeur réalisable est déterminée sur la base d'un modèle des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash Flow - « DCF »), en tenant compte de données actualisées résultant d'une planification pluriannuelle relative à l'évolution économique. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur réalisable, il est procédé à une adaptation avec effet sur le résultat, comptabilisée au titre des amortissements non planifiés. Engagements et produits constatés d'avance Des dettes résultant de livraisons et de prestations, ainsi que d'autres engagements et des produits consta-tés d'avance, sont pris en compte à leurs valeurs nominales. Engagements financiers Les engagements financiers sont pris en compte à leurs valeurs nominales. D'éventuelles charges financières sont activées et dissoutes avec effet sur le résultat pendant la durée de l'engagement financier. Provisions Une provision est comptabilisée si l'obligation est une obligation actuelle, juridique ou implicite, qui se rapporte à un événement passé et qui entraînera probablement une sortie de ressources. Le montant de l'obligation doit pouvoir être estimé de manière fiable. Si la réalisation d'une obligation actuelle est impro-bable, l'obligation est présentée comme un engagement éventuel dans l'annexe aux comptes consolidés. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Impôts différés La délimitation des impôts différés sur les bénéfices repose sur une approche orientée vers le bilan et englobe par principe tout impact fiscal futur. Les impôts différés sur les bénéfices sont provisionnés sur toutes les différences entre les « valeurs RPC » et les valeurs comptables fiscalement déterminantes selon la « méthode liability ». Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés entre eux dans la mesure où ils se rapportent à la même entité imposable. La variation des impôts différés est comptabilisée dans le compte de résultat. Aucun actif d'impôt différé n'est comptabilisé sur les pertes reportées. Le calcul du montant annuel d'impôt s'effectue sur la base du taux d'impôt en vigueur pour la société concernée à la date du bilan. Les taux d'impôt applicables à Bell Food Group sont : 2020 2019 Suisse 14.00 % 14.50 % Principauté de Liechtenstein 12.50 % 12.50 % Allemagne 30.00 % 28.00 % France 28.00 % 33.00 % Autriche 25.00 % 25.00 % Autres pays 25.00 % 25.00 % Obligations de prévoyance Bell Food Group dispose, pour la plupart de ses collaborateurs, de plans de prévoyance en conformité avec les dispositions légales du pays concerné. Les plans individuels couvrent les risques liés à la vieillesse, au décès et à l'invalidité. La plupart des plans sont financés par des contributions de l'employeur et des employés, lesquelles sont calculées en pourcentage du salaire assuré. Les variations des réserves de contribution de l'employeur ainsi que les conséquences économiques d'un excédent ou d'un déficit sont comptabilisées dans les charges de personnel. Un avantage économique n'est pas capitalisé. Réserves de capitaux Les réserves de capitaux sont présentées comme une composante distincte des fonds propres. Le résultat de transactions, les dividendes sur les actions propres, transactions de participations minoritaires ainsi que les distributions provenant des réserves issues d'apports de capital de Bell Food Group SA sont affectés à ce poste de fonds propres. L'agio et les frais liés à l'augmentation de capital sont reflétés dans les réserves de capitaux. Produit net et réalisation de gains Le produit net englobe tous les gains issus de la vente de viande, poisson, volaille et produits de la gamme Convenience (vente de marchandises) ainsi que le produit issu de la vente de produits d'abattage et dérivés, de services logistiques à des proches et autres gains. Des réductions de produits, rabais, escomptes et rem- boursements aux clients sont déduits des produits bruts. Les gains sont comptabilisés lors de la transmission des droits de propriété et risques à l'acheteur. Les services logistiques sont des transactions intermédiaires pour lesquelles seule la valeur de la prestation directement fournie est présentée en tant que produit net. Ajustement des principes d'évaluation Les différences résultant de la conversion des états financiers dans la monnaie du groupe sont comptabilisées directement dans les capitaux propres. Conformément aux principes de consolidation et d'évaluation précé- demment applicables, les différences de change cumulées étaient transférées des capitaux propres au compte de résultat lors de la vente de filiales ou d'organisations associées. Maintenant, les écarts de conversion cu-mulés ne sont pas transférés au compte de résultat, car cela est préférable dans une perspective de compta-bilité d'exercice. Aucune filiale n'a été vendue au cours de la période de référence 2019, et aucun ajustement des chiffres de l'année précédente n'est donc effectué. Ajustement des chiffres de l'année précédente Le goodwill qui a été entièrement amorti est maintenant décomptabilisé dans la période suivante. La colonne « Immobilisations incorporelles » dans les notes aux états financiers consolidés a donc été ajustée en consé-quence pour la période 2019. Événements postérieurs à la date du bilan Il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la date du bilan nécessitant une publication. 1. Liquidités en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Caisses 0.2 0.1 % 0.4 0.2 % Avoirs en banque à vue 178.3 99.9 % 201.2 99.6 % Dépôts à terme et créances comptables - 0.0 % 0.4 0.2 % Liquidités 178.5 100.0 % 202.0 100.0 % Répartition par devises CHF 118.8 66.5 % 133.9 66.3 % EUR 52.6 29.4 % 60.1 29.8 % Autres devises 7.2 4.0 % 8.0 3.9 % Répartition par devises 178.5 100.0 % 202.0 100.0 % 2. Créances résultant de livraisons et de prestations en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Créances résultant de livraisons et de prestations 390.5 101.7 % 408.4 101.3 % Corrections de valeur -6.6 -1.7 % -5.2 -1.3 % Créances résultant de livraisons et de prestations 383.9 100.0 % 403.1 100.0 % 3. Autres créances à court terme en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Impôts sur le bénéfice 0.7 1.1 % 1.0 1.8 % Autres 62.3 98.9 % 54.0 98.2 % Autres créances à court terme 63.0 100.0 % 55.0 100.0 % 4. Stocks en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Matières premières et produits finis 357.3 84.0 % 365.2 85.7 % Matériaux auxiliaires et marchandises 81.1 19.1 % 72.9 17.1 % Corrections de valeur -13.3 -3.1 % -11.8 -2.8 % Stocks 425.2 100.0 % 426.3 100.0 % 5. Comptes de régularisation actifs en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Impôts sur le bénéfice 0.1 0.6 % 0.1 0.6 % Personnel 3.0 15.3 % 2.0 12.9 % Autres 16.3 84.1 % 13.5 86.5 % Comptes de régularisation actifs 19.4 100.0 % 15.6 100.0 % 70 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 6. Autres engagements à court terme en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Impôts sur le bénéfice 12.7 41.2 % 8.1 44.0 % Dividende 0.0 0.0 % 0.0 0.0 % Autres 18.1 58.8 % 10.3 56.0 % Autres engagements à court terme 30.9 100.0 % 18.4 100.0 % 7. Comptes de régularisation passifs en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Impôts sur le bénéfice 15.9 10.0 % 12.0 7.8 % Personnel 48.1 30.4 % 44.2 28.7 % Autres 94.2 59.5 % 97.6 63.5 % Comptes de régularisation passifs 158.2 100.0 % 153.9 100.0 % 8. Immobilisations financières Participations Fonds propres dans sociétés de la Impôts Autres immob. en mio CHF associées Prêts fondation différés actifs financières Total Valeur nette comptable au 1.1.2020 51.6 2.9 - - 2.5 57.0 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - Investissements 0.3 - - - 7.2 7.5 Désinvestissements/dividendes de sociétés associées -0.4 -0.4 - - -0.0 -0.8 Réévaluation 3.0 -0.1 - - - 3.0 Regroupement - - - - - - Influence du taux de change 0.0 -0.0 - - -0.0 0.0 Valeur nette comptable au 31.12.2020 54.5 2.4 - - 9.7 66.6 Valeur nette comptable au 1.1.2019 49.0 2.9 - - 1.6 53.4 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - Investissements - 0.5 - - 1.1 1.6 Désinvestissements/dividendes de sociétés associées -0.4 -0.3 - - -0.2 -0.8 Réévaluation 3.0 -0.0 - - - 3.0 Regroupement - -0.2 - - - -0.2 Influence du taux de change -0.0 -0.0 - - -0.0 -0.0 Valeur nette comptable au 31.12.2019 51.6 2.9 - - 2.5 57.0 71 9. Immobilisations incorporelles Marques, brevets et Acomptes et Autres immob. en mio CHF Goodwill licences Logiciel frais cumulés incorporelles Total Valeur nette comptable au 1.1.2020 216.7 3.5 23.9 3.6 0.7 248.5 Valeur dʼacquisition jusqu'au 1.1.2020 301.7 14.6 85.6 3.6 2.0 407.6 Modification du périmètre de consolidation1 0.6 - - - - 0.6 Investissements - 0.0 4.1 13.6 0.7 18.4 Désinvestissements/cessations d'activité - -0.0 -4.0 -0.1 -0.0 -4.2 Regroupement - 0.0 2.0 1.8 -0.1 3.7 Influence du taux de change -0.6 -0.1 -0.2 0.1 -0.0 -0.8 Valeur dʼacquisition au 31.12.2020 301.7 14.5 87.6 18.9 2.6 425.2 Amortissements cumulés au 1.1.2020 84.9 11.1 61.7 - 1.3 159.0 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - Amortissements courants 26.6 0.4 7.8 - 0.0 34.9 Amortissements exceptionnels - - - - - - Amortissements cumulés sur des désinvestissements/ cessations d'activité - -0.0 -3.7 - -0.0 -3.7 Regroupement - -0.0 1.9 - -0.0 1.9 Influence du taux de change -0.1 -0.1 -0.2 - -0.0 -0.4 Amortissements cumulés au 31.12.2020 111.5 11.3 67.6 - 1.3 191.7 Valeur nette comptable au 31.12.2020 190.3 3.1 20.0 18.9 1.2 233.5 Valeur nette comptable au 1.1.2019 247.3 0.1 21.3 3.4 0.0 272.1 Valeur d'acquisition jusquʼau 1.1.2019 (comme rapporté) 471.6 11.0 76.9 3.4 1.4 564.2 Modification due à l'ajustement du principe dʼévaluation -137.3 - - - - -137.3 Valeur d'acquisition ajustée jusqu'au 1.1.2019 334.3 11.0 76.9 3.4 1.4 426.9 Modification du périmètre de consolidation - 3.7 - - - 3.7 Investissements - 0.2 5.8 3.5 0.7 10.2 Désinvestissements/cessations d'activité -28.1 -0.0 -0.9 -0.0 -0.0 -29.1 Regroupement - - 5.0 -3.2 - 1.9 Influence du taux de change -4.5 -0.3 -1.1 -0.0 -0.1 -6.0 Valeur dʼacquisition au 31.12.2019 301.7 14.6 85.6 3.6 2.0 407.6 Amortissements cumulés au 1.1.2019 (comme rapporté) 224.3 10.9 55.5 - 1.4 292.0 Modification due à lʼajustement du principe dʼévaluation -137.3 - - - - -137.3 Amortissements cumulés ajustés au 1.1.2019 87.0 10.9 55.5 - 1.4 154.8 Modification du périmètre de consolidation - 0.4 - - - 0.4 Amortissements courants 27.4 0.2 8.0 - 0.0 35.6 Amortissements exceptionnels - - 0.0 - - 0.0 Amortissements cumulés sur des désinvestissements/ cessations d'activité -28.1 -0.0 -0.9 - -0.0 -29.0 Regroupement - - - - - - Influence du taux de change -1.3 -0.4 -0.9 - -0.0 -2.7 Amortissements cumulés au 31.12.2019 84.9 11.1 61.7 - 1.3 159.0 Valeur nette comptable au 31.12.2019 216.7 3.5 23.9 3.6 0.7 248.5 1 En 2020, Pulyka GmbH a été acquis. L'acquisition a donné lieu à un goodwill de CHF 0.6 million. Désormais, le goodwill entièrement amorti est décomptabilisé dans la période suivante. L'analyse des actifs incorporels a donc été ajusté en conséquence pour la période 2019. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 10. Immobilisations corporelles Acomptes et Autres Terrains Terrains et Machines et construction immob. en mio CHF non bâtis bâtiments Installations équipement en cours corporelles Total Valeur nette comptable au 1.1.2020 17.0 674.4 110.7 312.0 129.9 58.7 1 302.6 Valeur dʼacquisition jusqu'au 1.1.2020 17.0 1 255.3 348.4 978.7 129.9 210.1 2 939.2 Modification du périmètre de consolidation - - - 0.0 - 0.1 0.2 Investissements - 18.1 14.8 41.2 121.5 16.0 211.7 Désinvestissements/cessations d'activité - -25.1 -4.4 -37.0 -1.2 -9.8 -77.5 Regroupement 0.2 4.9 10.6 28.1 -51.5 4.1 -3.7 Influence du taux de change -0.1 -4.2 -0.0 -4.5 -0.6 -0.7 -10.1 Valeur dʼacquisition jusqu'au 31.12.2020 17.1 1 248.9 369.3 1 006.5 198.1 219.8 3 059.8 Amortissements cumulés au 1.1.2020 - 580.8 237.7 666.7 - 151.4 1 636.6 Modification du périmètre de consolidation - - - 0.0 - 0.1 0.1 Amortissements courants - 30.3 18.7 55.3 - 19.1 123.4 Amortissements exceptionnels - 1.4 - 0.5 - - 1.8 Amortissements cumulés sur des désinvestissements/ cessations d'activité - -19.5 -4.4 -34.4 - -9.9 -68.2 Regroupement - 0.3 -3.3 0.7 - 0.4 -1.9 Influence du taux de change - -1.4 -0.1 -2.8 - -0.6 -4.9 Amortissements cumulés au 31.12.2020 - 591.9 248.7 685.9 - 160.5 1 687.0 Valeur nette comptable au 31.12.2020 17.1 657.0 120.7 320.6 198.1 59.3 1 372.8 Leasing financier compris dans la valeur nette comptable - - - 0.4 - 0.0 0.5 Valeur nette comptable au 1.1.2019 17.8 645.3 110.2 283.6 135.3 51.3 1 243.5 Valeur dʼacquisition jusqu'au 1.1.2019 17.8 1 234.7 334.5 959.0 135.3 202.1 2 883.2 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - - Investissements - 28.1 12.2 50.6 124.3 20.6 235.8 Désinvestissements/cessations d'activité - -51.6 -4.6 -66.8 -0.2 -17.6 -140.8 Regroupement -0.1 59.3 6.9 50.5 -126.4 7.9 -1.9 Influence du taux de change -0.7 -15.3 -0.6 -14.6 -3.1 -3.0 -37.1 Valeur dʼacquisition jusqu'au 31.12.2019 17.0 1 255.3 348.4 978.7 129.9 210.1 2 939.2 Amortissements cumulés au 1.1.2019 - 589.3 224.2 675.4 - 150.8 1 639.8 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - - Amortissements courants - 33.1 18.6 53.5 - 18.4 123.5 Amortissements exceptionnels - 14.6 - 11.9 - 0.9 27.4 Amortissements cumulés sur des désinvestissements/ cessations d'activité - -50.8 -4.6 -65.5 - -16.6 -137.5 Regroupement - - -0.1 0.1 - -0.0 -0.0 Influence du taux de change - -5.4 -0.4 -8.7 - -2.1 -16.6 Amortissements cumulés au 31.12.2019 - 580.8 237.7 666.7 - 151.4 1 636.6 Valeur nette comptable au 31.12.2019 17.0 674.4 110.7 312.0 129.9 58.7 1 302.6 Leasing financier compris dans la valeur nette comptable - - - 0.5 - 0.1 0.6 73 11. Engagements financiers en mio CHF 31.12.2020 Part 31.12.2019 Part Comptes courants 4.7 0.5 % 4.0 0.5 % Emprunts bancaires à court terme 1.0 0.1 % 9.4 1.1 % Engagements de leasing 0.1 0.0 % 0.0 0.0 % Emprunts obligataires - - - - Engagements financiers à court terme 5.8 0.7 % 13.3 1.5 % Emprunts bancaires à long terme 37.8 4.3 % 39.0 4.4 % Engagements de leasing 0.1 0.0 % 0.2 0.0 % Emprunts obligataires 825.0 95.0 % 825.0 94.0 % Engagements financiers à long terme 862.8 99.3 % 864.2 98.5 % Engagements financiers 868.7 100.0 % 877.5 100.0 % Structure de lʼéchéancier des engagements financiers remboursables en un an 5.8 0.7 % 13.3 1.5 % remboursables en deux ans 190.1 21.9 % 0.8 0.1 % remboursables en trois ans et plus 672.7 77.4 % 863.4 98.4 % Engagements financiers 868.7 100.0 % 877.5 100.0 % Engagements financiers par devises CHF 867.5 99.9 % 876.4 99.9 % EUR 1.1 0.1 % 1.1 0.1 % Autres devises 0.0 0.0 % 0.1 0.0 % Engagements financiers 868.7 100.0 % 877.5 100.0 % Taux d'intérêts Emprunts bancaires Engagements de leasing 74 0.53 %-5.00 % 1.75 %-5.00 % 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Emprunts obligataires Nature de lʼemprunt Emprunt avec possibilité dʼaugmentation Valeur nominale Numéro de valeur 21 226 733 / ISIN CH0212267337 Taux dʼintérêt Durée Libération 16 mai 2022 à la valeur nominale Nature de lʼemprunt Emprunt avec possibilité dʼaugmentation Valeur nominale Numéro de valeur 39 867 890 / ISIN CH0398678901 Taux dʼintérêt Durée Libération 1er février 2024 à la valeur nominale Nature de lʼemprunt Emprunt avec possibilité dʼaugmentation Valeur nominale Numéro de valeur 31 251 268 / ISIN CH0312512681 Taux dʼintérêt Durée Libération 24 mars 2025 à la valeur nominale Nature de lʼemprunt Emprunt avec possibilité dʼaugmentation Valeur nominale Numéro de valeur 39 867 891 / ISIN CH0398678919 Taux dʼintérêt Durée Libération 1er février 2028 à la valeur nominale 75 CHF 175 millions 1.75 pour cent 9 ans CHF 200 millions 0.375 pour cent 6 ans CHF 300 millions 0.625 pour cent 9 ans CHF 150 millions 0.75 pour cent 10 ans 12. Provisions Paiements Prévoyance du conditionnels du Autres en mio CHF personnel Impôts différés prix d'achat Restructuration provisions Total Provisions au 1.1.2020 20.8 59.4 10.3 1.6 18.6 110.8 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - Création 2.4 1.0 0.2 - 6.7 10.2 Dissolution/emploi -1.9 -7.3 -0.3 -1.6 -2.4 -13.6 Regroupement - - - - - - Influence du taux de change -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 Provisions au 31.12.2020 21.2 53.0 10.2 - 22.8 107.3 à court terme 1.0 - 10.0 - 6.2 17.2 à long terme 20.2 53.0 0.2 - 16.6 90.1 Provisions au 1.1.2019 23.2 67.0 10.0 - 16.5 116.7 Modification du périmètre de consolidation - - - - - - Création 0.6 11.4 0.3 1.7 5.4 19.4 Dissolution/emploi -2.7 -9.6 - - -3.6 -15.9 Regroupement - - - - 0.4 0.4 Influence du taux de change -0.3 -9.4 - -0.0 -0.2 -9.9 Provisions au 31.12.2019 20.8 59.4 10.3 1.6 18.6 110.8 à court terme 1.3 - - 1.6 3.5 6.4 à long terme 19.4 59.4 10.3 - 15.1 104.4 Prévoyance du personnel Les provisions pour prévoyance du personnel correspondent à la part économique (passif) de Bell Food Group à la date de clôture correspondante, conformément à l'annexe 16 - Prévoyance du personnel. Paiements conditionnels du prix d'achat Les paiements conditionnels du prix d'achat sont liés à des acquisitions d'entreprises. Autres provisions Les provisions pour les primes de fidélité représentent la majorité des autres provisions. Le calcul est spécifique à l'entreprise et tient compte de divers facteurs d'incertitude. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 13. Acquisition / cession d'entreprises et de parties d'entreprises 2020 Les transactions significatives suivantes ont été réalisées au cours de l'exercice : Asset Deals Bell International Au cours de l'exercice financier 2020, diverses opérations d'actifs ont eu lieu au sein du domaine d'activité Bell International à des fins de réor-ganisation. Il s'agit de la vente de l'usine de production de Saint-André (F) au 30 juin 2020, de la vente des activités logistiques de Bell Benelux (B) au 31 août 2020, de la vente des activités de production d'Abraham Benelux (B) au 30 octobre 2020 et de la vente de l'usine de Perbál (H) au 28 octobre 2020. Au total, des actifs d'une valeur comptable résiduelle d'environ CHF 8.7 millions ont été décomptabilisés et un gain sur la vente d'actifs à long terme de CHF 4.7 millions a été réalisé. Toutefois, ce gain est compensé par les coûts et les provisions de garantie liés aux opéra- tions sur actifs, de sorte que l'effet net sur le résultat est négligeable. Au 31 décembre 2020, environ 210 employés au total avaient été embauchés par les acheteurs. Le 28 février 2021, 70 autres employés seront transférés de Saint-André à Isla Délice. en mio CHF 2019 MicroPast International AG Type d'opération Acquisition Date effective de la transaction 05.2019 Quote-part de participation 100 % Liquidités - Créances résultant de livraisons et de prestations 0.1 Stocks - Brevets 3.3 Immobilisations corporelles - Dettes résultant de livraisons et de prestations - Engagements financiers - Vente des activités des produits de charcuterie échaudée en Allemagne Le 24 juin 2019, Bell Food Group a annoncé la vente de ses activités des produits de charcuterie échaudée allemandes. Les usines allemandes de Suhl et de Börger ont été vendues au groupe Zur Mühlen sous la forme d'un transfert d'activités à la fin du mois de juillet 2019, après approbation des autorités de concurrence compétentes. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions d'achat. En termes d'organisation, le secteur allemand des produits de charcuterie échaudée a appartenu au domaine d'activité Bell International et a contribué aux produits nets des livraisons et des prestations de ce secteur d'activité de CHF 46.4 millions pour l'exercice 2019. 14. Produits nets des livraisons et des prestations en mio CHF 2020 Part 2019 Part Chiffre dʼaffaires par pays Suisse, Liechtenstein 2 643.7 65 % 2 562.2 63 % Allemagne 735.1 18 % 810.8 20 % Autriche 234.0 6% 217.7 5% France 139.0 3% 135.8 3% Pologne 69.9 2% 79.9 2% Benelux 60.6 1% 57.7 1% Hongrie 43.6 1% 52.2 1% Grande-Bretagne 39.5 1% 38.2 1% Espagne 33.8 1% 33.8 1% République tchèque 18.2 0% 22.6 1% Roumanie 15.9 0% 16.5 0% Italie 7.7 0% 10.7 0% Autres pays 33.2 1% 40.0 1% Chiffre dʼaffaires par pays 4 074.3 100 % 4 078.2 100 % Chiffre dʼaffaires par groupes de produits Viande fraîche 898.2 22 % 886.8 22 % Charcuterie 1 001.5 25 % 1 024.2 25 % Volaille 882.3 22 % 840.8 21 % Seafood 209.2 5% 182.9 4% Convenience 1 066.9 26 % 1 113.5 27 % Ventes diverses 16.2 0% 30.0 1% Chiffre dʼaffaires par groupes de produits 4 074.3 100 % 4 078.2 100 % Détail des produits nets Autres chiffres d'affaires 55.6 59.8 Diminution des produits -110.4 -125.0 Produits nets des livraisons et des prestations 4 019.4 4 013.0 78 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 15. Informations sectorielles Bell Bell Bell Food 2020 Suisse International Convenience Consolidation Group Volume en mio kg 126.6 206.8 197.9 -4.6 526.7 Chiffre dʼaffaires en mio CHF 2 079.7 977.6 1 062.0 -45.1 4 074.3 Investissements en immobilisations corporelles/ en mio CHF logiciels 78.1 38.6 112.7 - 229.4 Effectif du personnel EPT 3 504 3 469 5 070 - 12 043 2019 Volume en mio kg 124.0 213.0 199.9 -4.2 532.7 Chiffre dʼaffaires en mio CHF 1 999.4 1 017.1 1 105.0 -43.3 4 078.2 Investissements en immobilisations corporelles/ en mio CHF logiciels 63.6 51.4 130.1 - 245.0 Effectif du personnel EPT 3 383 3 775 5 037 - 12 195 Par dérogation à la recommandation complémentaire pour les sociétés cotées (Swiss GAAP RPC 31), le conseil d'administration de Bell Food Group SA renonce, dans l'intérêt de la société, à la publication des résultats sectoriels détaillés pour les raisons suivantes : 1. Déductions relatives à la structure des prix L'assortiment de produits de Bell Food Group diffère d'un segment à l'autre. Alors que le segment Bell Suisse commercialise un large assortiment de viande fraîche, volaille, Seafood et charcuterie, les assortiments des autres segments se limitent aux groupes spécifiques de marchandises charcuterie, volaille et Convenience. Par conséquent, la publication des résultats sectoriels permettrait d'établir aisément des déductions sur la structure des prix. Il en résulterait un désavantage considérable en termes de concurrence pour Bell Food Group. 2. Atteinte à la position en matière de négociation Le marché européen se distingue par un faible nombre de participants sur le marché de l'achat et de la vente. On compte simultanément un grand nombre d'entreprises de transformation/production. Bell Food Group est une des rares entreprises de la branche qui publie ses résultats et ses chiffres financiers. La publication de résultats sectoriels détaillés détériorerait la position en matière de négociation et de compétitivité de Bell Food Group par rapport à des acheteurs et fournisseurs. Rapport de gestion Bell Food Group 2020 Annexe aux comptes consolidés 16. Charges de personnel en mio CHF 2020 2019 Salaires et traitements 526.0 540.3 Prestations sociales 87.0 85.2 Frais de prévoyance 37.8 33.9 Salaires du personnel intérimaire 133.3 136.3 Autres charges de personnel 15.1 22.8 Charges de personnel 799.1 818.5 Prévoyance du personnel Excédent/ découverten mio CHF 31.12.2020 Fondation de prévoyance patronale Institutions de prévoyance sans excédent/découvert Institutions de prévoyance avec excédent de couverture1 - - 20.3 Institutions de prévoyance avec découvert - Institutions de prévoyance sans actifs propres Prévoyance du personnel - 20.3 31.12.2020 31.12.2019 - - - - - -20.8 -20.8 - - - -21.2 -21.2 Contributions Part économique limitées à la de Bell Food Group période 2020 2020 2019 - - - 10.6 10.6 11.5 25.7 25.7 23.3 - - - - 1.5 -0.9 36.3 37.8 33.9 Frais de prévoyance dans charges de personnel Variation vs. exercice précédentsans effet sur l'exercice courant 2 2020 affecté à l'exercice courant 2020 - - - - - - - - -1.0 1.5 -1.0 1.5 1 Comme les comptes annuels des institutions de prévoyance selon la Swiss GAAP RPC 26 au 31.12.2020 n'étaient pas encore disponibles au moment de l'établissement du présent rapport annuel, les excédents ont été calculés sur la base des derniers comptes annuels disponibles ou une estimation des excédents a été effectuée en collaboration avec l'institution de prévoyance. Un avantage économique n'est pas capitalisé.

2 Paiements, conversions monétaires et variations de périmètre. En 2020, les employés des entreprises suisses de Hügli sont passés à la caisse de retraite CPV/CAP Coop. Il en résulte un passage d'une institution de prévoyance sans excédent/découvert à une institution de prévoyance avec excédent. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 17. Résultat financier en mio CHF 2020 2019 Produit des intérêts 0.4 0.3 Bénéfices (+)/pertes (-) sur titres 0.2 0.0 Bénéfices (+)/pertes (-) sur transactions en devises étrangères -3.4 -9.6 Bénéfices (+)/pertes (-) sur cessions de participations - - Autres charges financières -1.2 -1.1 Charges dʼintérêts -7.6 -8.7 Résultat financier -11.6 -19.1 18. Impôts en mio CHF 2020 2019 Impôts payés et variation des impôts dus 34.7 27.9 Variation des impôts différés affectant le compte de résultat -6.4 1.8 Charge d'impôt sur le revenu 28.3 29.7 Bénéfice avant impôts déclaré (EBT) 147.0 79.2 Taux d'imposition du groupe pondéré 17.9 % 19.7 % Charge d'impôt prévue 26.2 15.6 Frais non déductibles d'impôt 4.6 5.3 Effet de la non-capitalisation des pertes reportées 12.3 22.4 Utilisation des reports de pertes non capitalisés -0.7 - Influence des différents taux d'imposition -10.7 -15.3 Ajustement des impôts différés -5.5 1.5 Impôts sur le revenu relatifs à d'autres périodes et autres impôts sur le revenu 2.1 0.2 Charge d'impôt sur le revenu déclaré 28.3 29.7 Au cours de l'exercice financier 2020, le rapprochement des taux d'imposition a fait l'objet d'une révision complète afin d'accroître la transparence et la compréhensibilité. Les chiffres comparatifs pour l'exercice financier 2019 ont été ajustés en conséquence. Les impôts sur les bénéfices résultant des pertes reportées ne sont pas activés au sein de Bell Food Group. Les impôts différés actifs sur le reve-nu pour les pertes reportées fiscales non utilisés s'élèvent à CHF 66.2 millions au 31 décembre 2020 (année précédente : CHF 60.2 millions). Ajustement des impôts différés En raison de la mise en œuvre de la « réforme fiscale et financement de l'AVS » (RFFA), les impôts sur le bénéfice en 2019 ont été grevés d'une charge supplémentaire de CHF 1.5 million. En 2020, un refinancement intragroupe a eu lieu, c'est pourquoi des impôts différés d'un montant de CHF 5.8 millions sur les prêts interentreprises ont été superflus et annulés. 19. Actions propres Nombre Nombre de pièces Valeur de pièces Valeur en mio CHF 2020 2019 Nombre au 1.1 11 037 3.3 6 424 2.3 Achat 5 000 1.2 10 000 2.6 Vente -8 400 -2.4 -5 387 -1.6 Nombre au 31.12 7 637 2.2 11 037 3.3 Les achats d'actions propres ont été réglés à un prix de transaction moyen de CHF 249.97 (année précédente : CHF 257.45). Le prix moyen des ventes s'est élevé à CHF 286.06 (année précédente : CHF 299.39). 20. Bénéfice par action 2020 2019 Nombre d'actions au 31.12. 6 285 712 6 285 712 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dans la période 6 274 889 6 276 570 Bénéfice de l'exercice en milliers de CHF 118 640 49 612 Bénéfice par action en CHF, dilué et non dilué 18.91 7.90 Le calcul du bénéfice par action ne comprend pas d'actions propres. Il n'y a pas d'obligations, titres convertibles ou similaires en suspens. De ce fait, il n'existe aucune différence entre le bénéfice dilué et non dilué par action. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 21. Transactions conclues avec des personnes proches et sociétés affiliées Transactions avec : Total en mio CHF 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Bilan Créances résultant de livraisons et de prestations 140.1 143.8 0.2 0.8 140.3 144.5 Autres créances à court terme - - - - - - Comptes de régularisation actifs - 0.1 - - - 0.1 Immobilisations financières - - - - - - Dettes résultant de livraisons et de prestations 6.4 13.1 2.8 6.5 9.2 19.6 Autres engagements à court terme - - - - - - Comptes de régularisation passifs 14.6 6.4 - - 14.6 6.4 Engagements financiers - - - - - - Compte de résultat 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Produits nets des livraisons et des prestations 2 060.2 1 988.4 8.7 12.3 2 068.9 2 000.8 Charges de matières premières et de matières consommables 30.7 28.3 7.7 8.7 38.4 36.9 Charges de personnel 1.7 1.9 - - 1.7 1.9 Loyers 8.1 7.7 - - 8.1 7.7 Énergie, matériaux dʼexploitation et auxiliaires 2.2 2.8 - - 2.2 2.8 Réparations et entretien 2.8 2.4 - - 2.8 2.4 Transports externes 0.7 0.5 - - 0.7 0.5 Publicité 5.9 5.8 - - 5.9 5.8 Autres charges dʼexploitation 3.1 3.8 -0.1 -0.1 3.0 3.7 Résultat financier -0.0 -0.0 - - -0.0 -0.0 Dividendes 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Dividendes reçus - - 0.4 0.4 0.4 0.4 Dividendes versés -22.9 -22.9 - - -22.9 -22.9 Entreprises affiliées au groupe Coop Autres entreprises affiliées Description des transactions avec les entreprises affiliées au groupe Coop Un contrat de livraison et d'achat existe avec Coop. Celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié pour la fin d'une année moyennant un préavis de douze mois. La vente à Coop s'effectue aux conditions du marché, en tenant compte des volumes. Les diminutions de produits comprennent des rabais sur les chiffres dʼaffaires et le tonnage qui ont été fixés au préalable sur une base annuelle dans un business plan. Description des transactions avec d'autres entreprises affiliées Sous autres entreprises affiliées sont reportées toutes les transactions des sociétés dans lesquelles Bell Food Group ou le groupe Coop détient une participation d'au minimum 20 % et d'au maximum 50 % et exerce ainsi une influence substantielle. 22. Engagements à long terme et obligations éventuelles en mio CHF 31.12.2020 31.12.2019 Engagements de crédits-bails non comptabilisés 3.0 3.1 remboursables en un an 1.5 1.9 remboursables en deux ans 0.9 0.9 remboursables en trois ans et plus 0.6 0.3 Obligations résultant de contrats à long terme de tiers 59.0 55.8 remboursables en un an 8.6 8.9 remboursables en deux ans 8.4 7.6 remboursables en trois ans et plus 42.1 39.3 Obligations résultant de contrats à long terme des entreprises affiliées 4.7 4.7 remboursables en un an 0.5 0.5 remboursables en deux ans 0.5 0.5 remboursables en trois ans et plus 3.8 3.8 Montant total des cautions, garanties, nantissements en faveur de tiers 0.2 0.2 Montant total des actifs gagés à leur valeur comptable 15.6 8.7 Engagements éventuels1 7.0 10.0 1 Bell Food Group est impliqué dans diverses procédures judiciaires liées aux activités opérationnelles. Aucune provision n'a été constituée car, à la date du bilan, il est peu probable qu'il y ait un impact financier négatif significatif sur Bell Food Group. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 23. Participations importantes de Bell Food Group Ci-après sont reportées les principales participations de Bell Food Group. Les sociétés inactives et les sociétés à faible impact sur le bilan (quote-part inférieure à 2 % des actifs) ou sur le compte de résultat (quote-part inférieure à 2 % du résultat de l'exercice) ne sont pas mentionnées. en mio CHF Capital social Société Siège Champ dʼactivité au 31.12.2020 2020 2019 Bell Suisse Bell Suisse SA Bâle (CH) Viande fraîche, ■ CHF 100.0 % 100.0 % volaille, charcuterie, Seafood Viande fraîche, ■ CHF 100.0 % 100.0 % Geiser AG Schlieren (CH) charcuterie Bell International Bell Deutschland Holding GmbH Seevetal (DE) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Deutschland GmbH & Co. KG Seevetal (DE) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Production Services GmbH & Co. KG Seevetal (DE) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Schwarzwälder Schinken GmbH Schiltach (DE) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell España Alimentación S.L.U. Casarrubios del Monte (ES) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Abraham Benelux S.A. Libramont-Chevigny (BE) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Verwaltungs GmbH Seevetal (DE) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Interfresh Food GmbH Seevetal (DE) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Benelux Holding N.V. Zellik (BE) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Benelux N.V. Zellik (BE) Commerce ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Nederland B.V. Breda (NL) Commerce ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Logistics N.V. Zellik (BE) Logistique ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell France Holding SAS Teilhède (FR) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell France SAS St-André-sur-Vieux-Jonc (FR) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Salaison Polette & Cie SAS Teilhède (FR) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Maison de Savoie SAS Aime (FR) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Le Saloir de Mirabel SARL Riom (FR) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Le Saloir de Virieu SAS Virieu-le-Grand (FR) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % Val de Lyon SAS St-Symphorien-sur-Coise (FR) Charcuterie ■ EUR 100.0 % 100.0 % H.L. Verwaltungs-GmbH Pfaffstätt (AT) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Hubers Landhendl GmbH Pfaffstätt (AT) Volaille ■ EUR 100.0 % 100.0 % Süddeutsche Truthahn AG Ampfing (DE) Volaille ■ EUR 100.0 % 100.0 % Brüterei Schlierbach GmbH Pettenbach (AT) Volaille ■ EUR 95.0 % 95.0 % Frisch Express GmbH Pfaffstätt (AT) Logistique ■ EUR 100.0 % 100.0 % VTE-Beteiligungs GmbH + Co. KG Ampfing (DE) Administration ■ EUR 100.0 % 100.0 % Bell Polska Sp. z o.o. Niepołomice (PL) Charcuterie ■ PLN 100.0 % 100.0 % ZIMBO Perbál Húsipari Termelö Kft.1 Perbál (HU) Charcuterie ■ 100.0 % 99.8 % ■ Consolidation intégrale 85 ❍ Consolidation selon la méthode de la mise en équivalence 1 En mars 2020, Bell Food Group a acquis les 0.25 % d'intérêts minoritaires restants dans ZIMBO Perbál Húsipari Termelö Kft. Participation en % au 31.12. 20.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.6 1.3 0.0 0.1 5.3 0.6 2.7 2.4 20.0 1.2 2.6 1.6 0.2 1.2 1.0 0.3 0.1 6.2 0.6 0.0 3.3 10.0 HUF 400.0 23. Participations importantes de Bell Food Group (suite) en mio CHF Participation en % au 31.12. Société Siège Champ dʼactivité Convenience Hilcona AG Schaan (FL) Convenience ■ Hilcona Gourmet SA Orbe (CH) Convenience ■ Hilcona Feinkost GmbH Leinfelden-Echterdingen (DE) Convenience ■ Hilcona Holding AG Zug (CH) Administration ■ Eisberg Holding AG Dänikon (CH) Administration ■ Eisberg AG Dällikon (CH) Convenience ■ Eisberg Österreich GmbH Marchtrenk (AT) Convenience ■ Eisberg Hungary Kft. Gyál (HU) Convenience ■ HUF Eisberg Spolka z o.o. Legnica (PL) Convenience ■ PLN Eisberg srl Pantelimon (RO) Convenience ■ RON E.S.S.P. España 2000 SL Águilas (ES) Convenience ■ EUR Sylvain & CO SA Champvent (CH) Convenience ■ CHF Hügli Holding AG Steinach (CH) Administration ■ CHF Hügli Nährmittel AG Steinach (CH) Convenience ■ CHF Hügli Nährmittel Erzeugung Ges.mbH Hard (AT) Convenience ■ EUR Hügli Nahrungsmittel GmbH Radolfzell (DE) Convenience ■ EUR Granovita S.A. La Vall d'Uixó (ES) Convenience ■ EUR Hügli UK Ltd. Redditch (UK) Convenience ■ GBP Bresc B.V. Sleeuwijk (NL) Convenience ■ EUR Ali-Big Industria Alimentare s.r.l. Brivio (IT) Convenience ■ EUR Hügli Food s.r.o. Zásmuky u Kolína (CZ) Convenience ■ CZK Hügli Food Élelmiszeripari Kft. Budapest (HU) Convenience ■ HUF Hügli Food Polska sp. z o.o. Łódź (PL) Convenience ■ PLN Hügli Food Slovakia s.r.o. Trnava (SK) Convenience ■ EUR Participations dans sociétés associées Centravo Holding AG Zurich (CH) Produits dérivés ❍ CHF GVFI International AG Bâle (CH) Commerce de viande ❍ CHF Baltic Vianco OÜ Sänna, Rõuge vald (EST) Négoce de bétail ❍ EUR ■ Consolidation intégrale ❍ Consolidation selon la méthode de la mise en équivalence Capital social au 31.12.2020 2020 2019 CHF 100.0 % 100.0 % CHF 100.0 % 100.0 % EUR 100.0 % 100.0 % CHF 100.0 % 100.0 % CHF 100.0 % 100.0 % CHF 100.0 % 100.0 % EUR 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 29.7 % 29.7 % 26.0 % 24.8 % 33.3 % 33.3 % 1.0 167.0 10.0 25.5 80.0 0.6 0.0 0.7 0.1 0.1 3.5 0.4 0.0 0.1 0.5 1.1 0.8 0.5 0.0 0.0 0.1 3.0 0.1 0.0 2.0 3.0 0.8 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Rapport sur l'audit des états financiers consolidés Rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale de Bell Food Group SA, Bâle Opinion d'audit Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de Bell Food Group SA, et de ses filiales (le groupe), comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2020, le compte de résultat global consolidé, le tableau des capitaux propres consolidés et le tableau des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice arrêté à cette date ainsi que l'annexe aux états financiers consolidés, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Selon notre appréciation, les états financiers consolidés (pages 62 à 86) donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2020 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice arrêté à cette date confor-mément aux Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse. Bases de l'opinion d'audit Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des Normes d'audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité de l'organe de révision pour l'audit des états financiers consoli- dés ». Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Eléments clés de l'audit au titre de la circulaire 1/2015 de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) Comptabilisation du chiffre d'affaires Les éléments clés de l'audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, sont les plus importants pour notre audit des états financiers consolidés. Nous avons examiné ces éléments dans le cadre de l'audit global du groupe et nous les avons pris en compte lors de la constitution de l'opinion d'audit que nous avons émise ; il n'est pas fourni d'opinion d'audit distincte à leur sujet. Comptabilisation du chiffre d'affaires Elément clé de l'audit Notre approche Le groupe comptabilise son chiffre d'affaires au mo-ment où les avantages et les risques liés à la vente des produits sont passés à l'acquéreur. Le chiffre d'affaires est présenté net, déduction faite des diminutions de produits, lesquelles comprennent principalement des rabais clients sur les prix et le tonnage. Les produits nets des livraisons et prestations constituent une base essentielle pour l'évaluation de la marche des affaires du groupe. Par conséquent, ils figurent au centre des objectifs internes ainsi que des attentes du public, des analystes financiers, des investisseurs institutionnels, des principaux créanciers et d'autres parties intéressées concernant l'évolution des affaires. Etant donné que les produits nets des livraisons et prestations représentent un poste essentiel du compte de résultat, ils revêtent une grande importance pour le groupe. En conséquence, nous nous sommes concentrés, lors de notre audit dans ce domaine, sur l'existence d'opérations générant des revenus ainsi que sur la saisie correcte des rabais clients. Dans le cadre de notre audit, nous avons évalué le caractère approprié des principes comptables liés à la comptabilisation du chiffre d'affaires du groupe. Pour l'évaluation de la comptabilisation correcte du chiffre d'affaires, nous avons effectué notamment les procédures d'audit suivantes : - Nous avons analysé le processus relatif à la comptabili-sation du chiffre d'affaires et à la comptabilisation sur la période correcte et évalué si les flux de valeurs sont présentés intégralement et correctement dans les comptes. A cet égard, nous avons identifié les contrôles clés concernant la comptabilisation du chiffre d'affaires et vérifié leur efficacité au moyen de son-dages. Nous avons fait appel à nos spécialistes IT pour soutenir nos opérations d'audit.

- Nous avons réconcilié les chiffres d'affaires et les diminutions de produits avec les sociétés du groupe Coop avec la contrepartie.

- Nous avons vérifié au moyen de sondages si les rabais clients sur les prix et le tonnage sont présentés inté-gralement et correctement. A cet égard, nous avons réconcilié les accords conclus avec les principaux clients avec les calculs des rabais et les valeurs effecti-vement comptabilisées.

- Nous avons vérifié l'existence des chiffres d'affaires en comparant, sur la base de sondages, les factures, les commandes correspondantes et la preuve du transfert des risques aux clients. A cet égard, nous avons éga-lement vérifié si les opérations de vente peu avant la date du bilan sont délimitées sur la période correcte. Par ailleurs, nous avons vérifié si les principes comptables relatifs à la comptabilisation du chiffre d'affaires ont été décrits et publiés de manière appropriée. Pour plus d'informations concernant la comptabilisation du chiffre d'affaires, voir : - Principes d'évaluation, p. 67 - 14. Produits nets des livraisons et prestations, p. 78 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Responsabilité du conseil d'administration pour les états financiers consolidés Le conseil d'administration est responsable de l'établissement des états financiers consolidés donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et les exigences légales. Le conseil d'administration est en outre responsable des contrôles internes qu'il juge nécessaires pour permettre l'établissement d'états financiers consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des états financiers consolidés, le conseil d'administration est responsable d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre l'exploitation de l'entreprise. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en rapport avec la capacité du groupe à poursuivre ses activités et d'établir le bilan sur la base de la continuité de l'exploitation, sauf s'il existe une intention de liquidation ou de cessation d'activité, ou s'il n'existe aucune autre solution alternative réaliste. Responsabilité de l'organe de révision pour l'audit des états financiers consolidés Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur en-semble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé en conformité avec la loi suisse dans le respect des NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions écono-miques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des NAS, nous exerçons notre jugement professionnel et nous faisons preuve d'esprit critique. En outre : - Nous identifions et nous évaluons les risques d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, nous planifions et mettons en œuvre des mesures d'audit en réponse à ces risques, et nous réunissons les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, des déclarations volontairement erronées faites à l'auditeur ou le contournement de contrôles internes.

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de planifier des mesures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne du groupe.

- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations fournies les concernant. - Nous évaluons si l'établissement du bilan par le conseil d'administration selon le principe de la continuité de l'exploitation est adéquat et si, sur la base des éléments probants recueillis, des incertitudes significatives existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter un doute considérable sur les capacités du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la conclusion qu'il existe une incerti- tude significative, nous sommes dans l'obligation d'attirer l'attention dans notre rapport sur les informations correspondantes dans l'annexe aux états financiers consolidés ou, si les informations qu'elle contient sont inappropriées, de rendre une opinion d'audit avec réserve ou défavorable. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou faits futurs peuvent toutefois conduire à l'abandon par le groupe de la continuité de l'exploitation.

- Nous évaluons la présentation dans son ensemble, la structure et le contenu des états financiers conso- lidés, y compris les informations données dans l'annexe et nous estimons si les états financiers consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de façon à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.

- Nous recueillons des éléments probants suffisants et adéquats sur les informations financières des entités et sur les activités au sein du groupe, afin de délivrer notre opinion d'audit sur les états financiers conso- lidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous avons la responsabilité exclusive de notre opinion d'audit. Nous nous entretenons avec le conseil d'administration ou avec sa commission compétente, notamment sur l'étendue planifiée et sur le calendrier de l'audit, ainsi que sur les constatations d'audit significatives, y compris les faiblesses significatives éventuelles dans les contrôles internes constatées lors de notre audit. Nous remettons au conseil d'administration ou à sa commission compétente une déclaration, dans laquelle nous confirmons avoir respecté les règles d'éthique professionnelles pertinentes relatives à l'indépendance, et nous nous entretenons avec eux sur toutes les relations et autres éléments qui peuvent raisonnablement apparaître comme portant atteinte à notre indépendance, ainsi que, le cas échéant, sur les mesures visant à éliminer les menaces ou sur les mesures de protection prises. Parmi les éléments sur lesquels nous nous sommes entretenus avec le conseil d'administration ou avec sa commission compétente, nous déterminons ceux qui ont été les plus importants dans l'audit des états fi-nanciers consolidés de l'exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de l'audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si la loi ou d'autres dispositions réglementaires en interdisent la publica-tion. Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons parvenir à la conclusion de ne pas communiquer un élément dans notre rapport, car il serait raisonnablement possible de s'attendre à ce que les conséquences négatives qui en seraient liées excèderaient les avantages d'une telle communication pour l'intérêt public. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires Conformément à l'art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous confirmons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des états financiers consolidés, défini selon les pres-criptions du conseil d'administration. Nous recommandons d'approuver les présents états financiers consolidés. KPMG SA Jürg Meisterhans Expert-réviseur agréé Réviseur responsableCarolin Widenmayer Expert-réviseur agréée Bâle, le 2 février 2021 Comptes annuels de Bell Food Group SA Bilan en mio CHF Liquidités Titres Autres créances à court terme Autres créances à court terme à l'égard de sociétés du groupe Comptes de régularisation actifs Actifs circulants Immobilisations financièresPrêts à des sociétés du groupe Autres immobilisations financièresParticipations Actifs immobilisés Participations majoritaires Participations minoritaires Actifs Engagements financiers à court terme Dettes résultant de livraisons et de prestations Autres engagements à court terme Autres engagements à court terme à l'égard de sociétés du groupe Comptes de régularisation passifs Fonds étrangers à court terme Engagements financiers à long terme Fonds étrangers à long terme Fonds étrangers Capital-actions Réserves légales issues du capital Réserves issues d'apports de capital Autres réserves issues du capital Réserves légales issues du bénéfice Réserves facultatives issues du bénéfice Actions propres Bénéfice de l'exercice Fonds propresPassifs 31.12.2019 Part 50.9 1.8 0.0 54.2 1.6 108.6 4.9 % 896.0 2.4 1 206.7 10.2 2 115.3 95.1 % 2 223.9 100.0 % 7.0 0.1 0.1 36.3 9.5 53.0 2.4 % 865.0 865.0 38.9 % 918.0 41.3 % 3.1 568.1 8.3 10.0 710.0 -3.3 9.7 1 305.9 58.7 %

2 223.9 100.0 % 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Compte de résultat en mio CHF 2020 2019 Produits des participations 154.2 97.5 Autres produits financiers 23.8 21.1 Autres produits 3.1 3.0 Produits 181.1 121.5 Charges administratives 1.9 2.5 Autres charges d'exploitation 3.7 0.7 Correctifs de valeurs sur les immobilisations financières 80.0 98.0 Charges financières 11.7 9.7 Charges 97.3 110.9 Bénéfice d'exploitation avant impôts 83.8 10.6 Impôts 0.9 0.9 Bénéfice d'exploitation après impôts 83.0 9.7 93 Annexe Principes appliqués Les comptes annuels reposent sur les principes de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes conformément au Code suisse des obligations. Les principes requis par la loi sont appliqués. Les actifs et les passifs libellés en monnaies étrangères sont évalués en francs suisses à la date du bilan, au cours en vigueur à ce jour. Les participations et les prêts sont comptabilisés au prix coûtant, compte tenu des corrections de valeur. Les titres sont évalués au prix du marché à la date du bilan. Toutes les valeurs sont arrondies individuellement. Notes et explications relatives aux comptes annuels 1. Nombre d'employés à temps plein Le nombre des postes à plein temps est inférieur à dix. 2. Impôts directs Les impôts sur le capital sont présentés dans le compte de résultat sous le poste « Autres charges d'exploitation ». Les impôts sur le revenu sont déclarés sous la rubrique « Impôts ». 3. Notes complémentaires au compte de résultat Dans le cadre de la rationalisation de la structure juridique du groupe, les valeurs comptables des investissements de Bell Food Group SA ont été réattribuées. Les produits des participations et les pertes sur les correctifs de valeurs sur les immobilisations financières qui en résultent s'élèvent chacun à CHF 80.0 millions et s'annulent donc mutuellement. L'ajustement a été effectué sans aucun effet fiscal. en mio CHF 2020 2019 4. Montant total des actifs gagés à leur valeur comptable - - 5. Montant total des cautions, garanties, nantissements en faveur de tiers1 1.2 1.2 6. Engagements de crédits-bails non comptabilisés - - 7. Obligations résultant de contrats à long terme de tiers - - remboursables en un an - - remboursables en deux ans - - remboursables en trois ans et plus - - 8. Engagements envers les régimes d'avantages sociaux des employés - - 9. Libération nette des réserves cachées - - 10. Actionnaire principal Groupe Coop Société Coopérative, Bâle 66.29 % 66.29 % 1 La société est responsable de manière solidaire et illimitée des engagements résultant du groupe dʼimposition TVA (impôts, intérêts, amendes éventuelles) ainsi que de la gestion de trésorerie centralisée de Bell Food Group. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA 11. Actions propres 2020 2019 Quantité Ø-prix CHF en mio CHF Actions propres au 1.1 11 037 299 3.3 Achat 5 000 250 1.2 10 000 257 2.6 Vente -8 400 286 -2.4 -5 387 299 -1.6 Actions propres au 31.12 7 637 282 2.2 11 037 299 3.3 Quantité Ø-prix CHF en mio CHF 6 424 365 2.3 Chaque année civile, tous les employés de Bell Food Group peuvent acheter 100 actions de Bell Food Group SA à un prix de 80 % de la valeur correspondant au mois civil précédent. À cette fin, la moitié de la participation aux bénéfices pour le directoire et les membres de la direction générale peut être versée sous forme d'actions de Bell Food Group SA. Les actions émises dans ce cadre sont comptabilisées en tant que charges de personnel dans l'entreprise de l'employeur au prix pratiqué au moment de l'attribution. Les actions émises dans le cadre du programme de participation des salariés sont soumises à une interdiction de vente de quatre ans. Au total, 8 400 actions propres (année précédente : 5 387) ont été vendues dans le cadre du plan de participation des salariés et des bénéfices. 12. Emprunts obligataires au 31.12.2020 Nature de l'emprunt Emprunt avec possibilité d'augmentation Valeur nominale Numéro de valeur 21 226 733 / ISIN CH0212267337 Taux d'intérêt Durée Libération 16 mai 2022 à la valeur nominale Nature de l'emprunt Emprunt avec possibilité d'augmentation Valeur nominale Numéro de valeur 39 867 890 / ISIN CH0398678901 Taux d'intérêt Durée Libération 1er février 2024 à la valeur nominale Nature de l'emprunt Emprunt avec possibilité d'augmentation Valeur nominale Numéro de valeur 31 251 268 / ISIN CH0312512681 Taux d'intérêt Durée Libération 24 mars 2025 à la valeur nominale Nature de l'emprunt Emprunt avec possibilité d'augmentation Valeur nominale Numéro de valeur 39 867 891 / ISIN CH0398678919 Taux d'intérêt Durée Libération 1er février 2028 à la valeur nominale 95 CHF 175 millions 1.75 pour cent 9 ans CHF 200 millions 0.375 pour cent 6 ans CHF 300 millions 0.625 pour cent 9 ans CHF 150 millions 0.75 pour cent 10 ans 13. Droits de participation À la date du bilan respectif, les membres du conseil d'administration et de la direction générale du groupe détenaient le nombre d'actions suivant dans Bell Food Group SA : Participations des membres du conseil d'administration au 31.12. Hansueli Loosli, président du conseil d'administration Irene Kaufmann, vice-présidente1 Joos Sutter, vice-président2 Thomas Hinderer, membre2 Andreas Land, membre1 Doris Leuthard, membre Werner Marti, membre Jean G. Villot, membre Philipp Wyss, membre 1 Retraitée du conseil d'administration à partir du 12 mai 2020.

2 Élu au conseil d'administration à partir du 12 mai 2020. Participations des membres de la direction générale du groupe au 31.12. Lorenz Wyss Volker Baltes1 Xavier Buro1 Marco Tschanz ND 700 2019 pièce 1 220

1 212 ND ND 20 0 970 970 234 234 0 0 pièce 1 400 274 100 320 100 1 058 1 Volker Baltes et Xavier Buro ont rejoint la direction du groupe à partir du 1er juillet 2019. 14. Participations importantes Les principales participations de Bell Food Group SA figurent aux pages 85 et 86 du rapport de gestion. 15. Événements postérieurs à la date du bilan Il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la date du bilan nécessitant une publication. 10 Éditorial

13 Rapport de situation

39 Corporate Governance

53 Rapport de rémunération

62 Comptes consolidés de Bell Food Group

92 Comptes annuels de Bell Food Group SA Répartition du bénéfice au bilan et des réserves Proposition du conseil d'administration concernant l'affectation du bénéfice au bilan et des réserves Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale une distribution de CHF 6.50 par action pour l'exercice 2020. 50 % de la distribution doit provenir du bénéfice de l'exercice et 50 % des « Réserves issues d'apports de capital ». Distribution aux Affectation en CHF Avant l'utilisation actionnaires des réserves Après utilisation Bénéfice de l'exercice 82 965 398 -20 428 564 -62 536 834 - Réserves issues d'apports de capital 550 812 627 -20 428 564 - 530 384 063 Réserves légales issues du bénéfice 10 000 000 - - 10 000 000 Réserves facultatives issues du bénéfice 702 384 455 - 62 536 834 764 921 289 Distribution de dividendes aux actionnaires 40 857 128 Distribution par action en CHF 6.50 Commentaires sur la distribution La distribution des réserves issues d'apports de capital se fera après reclassement dans les réserves facultatives issues du bénéfice (CHF 3.25 par action). Le montant du dividende est fonction du nombre d'actions ayant droit au dividende au moment de la distribution. Aucun dividende n'est versé sur les actions propres. Rapport sur l'audit des comptes annuels Rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale de Bell Food Group SA, Bâle Opinion d'audit Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de Bell Food Group SA, comprenant le bilan au 31 décembre 2020, le compte de résultat pour l'exercice arrêté à cette date ainsi que l'annexe, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Selon notre appréciation, les comptes annuels (pages 92 à 97) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi suisse et aux statuts. Bases de l'opinion d'audit Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des Normes d'audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité de l'organe de révision pour l'audit des comptes annuels ». Nous sommes indépendants de la société, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Eléments clés de l'audit au titre de la circulaire 1/2015 de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) Evaluation des participations et des prêts envers des sociétés du groupe Les éléments clés de l'audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, sont les plus importants pour notre audit des comptes annuels. Nous avons examiné ces éléments dans le cadre de l'audit des comptes annuels et nous les avons pris en compte lors de la constitution de l'opinion d'audit que nous avons émise ; il n'est pas fourni d'opinion d'audit distincte à leur sujet. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Bell AG published this content on 12 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 February 2021 08:15:06 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BELL FOOD GROUP AG 09:16 BELL FOOD : Rapport annuel 2020 PU 07:00 BELL : chiffre d'affaires annuel quasi-stable AW 04/02 Toujours solide, Swisscom affiche un bénéfice net en repli en 2020 AW 03/02 PRÉVISIONS SWISSCOM : bénéfice annuel attendu à 1,44 milliard de francs AW 15/01 BELL FOOD : Informations importantes sur l'inscription à l'ordre du jour (.. PU 2020 SWISSCOM : Hansueli Loosli ne veut plus de la participation majoritaire de l'Eta.. AW 2020 BELL : Joos Sutter va succéder à Hansueli Loosli à la présidence AW 2020 CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMI : Hansueli Loosli ne se porte pas candidat .. PU 2020 Résumé des principales informations économiques du vendredi 30 octobre 2020 AW 2020 CHANGEMENTS À LA TÊTE DE COOP : Philipp Wyss nommé directeur général AW Recommandations des analystes sur BELL FOOD GROUP AG 2020 Floride, vaccin et Fed au menu 2018 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Safran, SES, BBVA, Aryzta, Siltronic, Saipem... 2018 BELL : Ebit semestriel amputé de 10 millions, investissement aux Pays-Bas AW Données financières CHF USD EUR CA 2020 4 023 M 4 518 M 3 725 M Résultat net 2020 103 M 116 M 95,7 M Dette nette 2020 675 M 758 M 625 M PER 2020 14,3x Rendement 2020 2,45% Capitalisation 1 475 M 1 656 M 1 366 M VE / CA 2020 0,53x VE / CA 2021 0,53x Nbr Employés 12 141 Flottant 33,5% Graphique BELL FOOD GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BELL FOOD GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 275,00 CHF Dernier Cours de Cloture 235,00 CHF Ecart / Objectif Haut 27,7% Ecart / Objectif Moyen 17,0% Ecart / Objectif Bas 4,26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lorenz Wyss Chairman-Executive Board & CEO Xavier Buro Chief Financial Officer Hansueli Loosli Chairman Michael Gloor Chief Compliance Officer & Head-Internal Audit Irene Kaufmann-Brändli Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BELL FOOD GROUP AG -1.47% 1 656 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 9.25% 27 526 HORMEL FOODS CORPORATION 6.91% 26 904 TYSON FOODS, INC. 7.51% 25 274 JBS SA 11.92% 12 444 WH GROUP LIMITED -1.08% 11 963