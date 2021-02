Bell a pu résister au coronavirus en 2020

Zurich (awp) - Le boucher-charcutier industriel Bell a réussi à engranger des recettes quasi-stables en 2020 nonobstant l'impact négatif de la pandémie sur la marche de ses affaires. Sans s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées, le groupe bâlois espère croître à l'avenir grâce notamment aux produits prêts à être consommés et aux aliments végétariens.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a cédé 0,1% à 4,07 milliards de francs suisses, indique vendredi un communiqué. Le groupe détenant également les marques Hilcona et Hügli a pu tirer son épingle du jeu grâce à la croissance "significative" de tous les groupes de produits du commerce de détail.

"La plus forte croissance a été enregistrée dans le secteur d'activité traditionnel de la viande et des produits carnés, et ce surtout en Suisse, où le recul temporaire du tourisme d'achat pendant le confinement a ajouté ses effets positifs", fait remarquer l'entreprise.

Le domaine d'activité Bell International a s'est également bien développé, grâce notamment à la valorisation du jambon cru et des programmes de volailles appliquant des normes supérieures en matière de bien-être animal.

En revanche, la crise a fortement touché le domaine d'activité Convenience, soit les aliments prêts à être consommés, en raison de sa forte orientation sur la restauration hors domicile et le secteur de la vente à l'emporter dans le commerce de détail.

Les produits végétariens dans le viseur

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice opérationnel s'est étoffé de 63% à 155,6 millions de francs suisses mais la marge afférente est restée stable à 3,8%.

Le bénéfice opérationnel s'est envolé de 139% à 118,6 millions de francs suisses, en raison d'effets uniques ayant affecté l'exercice 2019.

Le conseil d'administration proposera un dividende en hausse à 6,50 francs suisses contre 5,81 francs suisses, l'exercice d'avant.

La copie rendue est supérieure au consensus AWP.

Sans énoncer des prévisions chiffrés, Bell s'est bien positionné pour l'avenir. Outre le développement de son secteur d'activité-clé qui comprend la viande, la volaille, la charcuterie, le secteur Seafood et les services alimentaires en Suisse, le Bâlois veut proposer davantage de produits prêts à être consommés et végétariens.

"La pandémie de Covid-19 imposera encore son empreinte à l'exercice en cours et ne manquera pas d'exercer un impact significatif sur la marche des affaires de Bell", a cependant averti l'entreprise.

Les investisseurs semblaient apprécier la qualité de la copie rendue. L'action Bell s'envolait de 7,9% à 254,5 francs suisses, l'une des meilleures performances de l'indice SPI qui lui cédait 0,03%.

lk/md