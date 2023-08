Bell Food Group AG, anciennement Bell AG, est une société basée en Suisse qui s'occupe principalement de la production et de la distribution de viande. L'entreprise compte cinq groupes de produits. Le groupe de produits Viande fraîche s'occupe de la fourniture de produits carnés en libre-service pour le commerce de détail et de produits pour la restauration, ainsi que de spécialités vaudoises. Le groupe de produits Charcuterie (propre et achetée) propose des produits prêts à cuire, tant sous la marque Bell que sous certaines marques propres de clients. Le groupe de produits Volaille propose divers produits de volaille, ainsi que des spécialités de viande, comme le lapin, le gibier, l'autruche et le kangourou. Le groupe de produits Convenience propose des produits saisonniers prêts à cuire, tels que du poisson national et importé. Dans le groupe de produits Seafood, l'entreprise propose des fruits de mer frais et surgelés. Les marques de Bell Food Group AG comprennent, entre autres, Bell, Hilcona et Eisberg.

Secteur Transformation des aliments