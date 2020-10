Changement au sein du conseil d'administration de Bell Food Group : Hansueli Loosli ne se porte pas candidat pour une réélection

30.10.2020, Publicité événementielle, Suisse

Hansueli Loosli, président du conseil d'administration de Bell Food Group SA, se retirera de cet organe à l'issue de l'assemblée générale 2021. Le conseil d'administration a désigné Joos Sutter comme nouveau président et Philipp Dautzenberg comme nouveau membre du conseil d'administration. Leur élection sera proposée à l'assemblée générale ordinaire du 23 mars 2021.

Hansueli Loosli, 65 ans, avait été élu pour la première fois en 2009 au conseil d'administration de Bell Food Group SA dont il avait simultanément assumé la présidence. A sa demande, il ne sera plus à disposition pour une réélection et quittera ainsi le conseil d'administration à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. Ces dernières années, Hansueli Loosli a marqué l'orientation de Bell Food Group de manière déterminante, notamment en ce qui concerne l'expansion du secteur stratégique du Convenience. Sous sa présidence, le groupe est devenu l'un des principaux producteurs européens de viande et d'articles de la gamme Convenience, avec de bonnes perspectives d'avenir.

L'élection de l'actuel vice-président Joos Sutter, 56 ans, au poste de nouveau président du conseil d'administration sera proposée à l'assemblée générale ordinaire du 23 mars 2021. Cette élection de Joos Sutter, qui a occupé différentes fonctions au sein de la direction opérationnelle du groupe Coop, en dernier lieu comme président de la direction générale de Coop Société Coopérative, Bâle, et possède une solide expertise ainsi qu'un large réseau dans divers milieux économiques, assurera la continuité de la gestion stratégique de Bell Food Group. Doris Leuthard, 57 ans, membre du conseil d'administration de Bell Food Group depuis 2019, reprendrait la fonction de vice-présidente si elle est confirmée par l'assemblée générale.

Philipp Dautzenberg, 51 ans, sera proposé pour le siège qui deviendra alors disponible au conseil d'administration. De nationalité suisse, Philipp Dautzenberg préside la direction générale de Transgourmet Suisse SA, Moosseedorf, depuis le 1er janvier 2009. Auparavant, de 1999 à 2008, il avait occupé divers postes de direction au sein du groupe Metro au Portugal, en Angleterre et en Allemagne, et était directeur général de Makro Cash & Carry Portugal à son dernier poste. Entre 1996 et 1999, il avait travaillé en Allemagne pour le groupe d'entreprises Tengelmann. Après des études de gestion d'entreprise, Philipp Dautzenberg a obtenu un doctorat à la HEC de St-Gall. Il possède une vaste expérience du cash & carry au niveau international ainsi que des services alimentaires, et apporte ainsi une précieuse expertise supplémentaire de ce canal majeur pour Bell Food Group.

A propos de Bell Food Group

Bell Food Group compte parmi les principaux transformateurs européens de viande et de produits Convenience. L'offre comprend de la viande, de la volaille, de la charcuterie ainsi que des produits des gammes Seafood et Convenience. Les marques Bell, Eisberg, Hilcona et Hügli permettent au groupe de répondre aux attentes diverses des clients. Ceux-ci représentent notamment le commerce de détail, le Food Service ainsi que l'industrie alimentaire. Un effectif d'environ 12 000 personnes a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de CHF 4 milliards. Bell Food Group est coté à la Bourse suisse.