Zurich (awp) - Bell Food Group émet deux emprunts sous direction d'UBS et de la Banque cantonale de Bâle-Ville. Les conditions:

1ère tranche montant: 110 mio CHF (clause de réouverture) taux: 2,30% prix émission: 100,085% durée: 2 ans et 315 jours, jus. 15.10.2026 libération: 30.11.2023 Yield to Mat.: 2,27% Spread (MS): +90 pb no valeur: CH1300277865 rating: BBB/BBB (UBS/ZKB) cotation SIX: dès le 28.11.2023 2ème tranche montant: 160 mio CHF (clause de réouverture) taux: 2,65% prix émission: 100,023% durée: 7 ans et 315 jours, jus. 15.10.2031 libération: 30.11.2023 Yield to Mat.: 2,647% Spread (MS): +112 pb no valeur: CH1300277873 rating: BBB/BBB (UBS/ZKB) cotation SIX: dès le 28.11.2023

